Visita del papa León XIV
Ángela y David, el matrimonio católico que empezó en una aplicación de citas: "Nos casamos un año después de conocernos"
"En las aplicaciones para conocer gente hay de todo, incluida en las que son para católicos", explica una pareja de jóvenes valencianos que se conocieron por la aplicación Salt y se casaron un año después
Ángela decidió probar una aplicación de citas para católicos con las expectativas altas: buscaba un hombre con el que compartir la vida. No esperaba encontrarlo en Salt (una aplicación de citas para católicos) pero así fue. Un año después se decían el sí quiero y, a los tres meses, compartían audiencia en el Vaticano con otros tantos jóvenes como ellos para que el papa León XIV bendijera su matrimonio.
La joven explica que, para ella, era "primordial" que la persona con la que compartir vida "tuviera la misma fe que yo y eso es todo un reto" porque "no hablamos de estar bautizados, es mucho más". Así que cuando una amiga le habló de "una aplicación para creyentes" decidió abrir un perfil y probar. "La gente de mi generación no tiene muchas oportunidades de conocer gente con las mismas inquietudes religiosas porque la realidad es que las mujeres jóvenes superamos, en mucho, al número de hombres. Somos muchas más chicas comprometidas en acciones de la Iglesia, en la parroquia, en voluntariado.. que chicos. Al menos, esa es mi realidad y lo cierto es que no sabía bien cómo conocer gente, así que decidí probar", explica.
Sin embargo, las primeras experiencias con la aplicación no fueron demasiado positivas. "Cuando empiezas a usarla te desmotivas un poco porque hay de todo, como en todas partes. Recuerdo a un chico que estaba allí sólo porque quería tener hijos", explica la joven. Pero conoció a David. Y todo cambió.
La sorpresa del cumpleaños
"Quedamos pronto para vernos porque así se sabe si uno conecta o no. Desde el principio hablamos y conectamos y teníamos interés por conocernos. Esa fue la clave", explica la joven. Planearon un viaje al Camino de Santiago en verano y Ángela lo vio claro: "Pensé que allí me pediría matrimonio porque es algo típico y nuestra familia y amigos ya estaba haciendo una porra para ver cuándo llegaría el momento". Sin embargo, se equivocó y David consiguió sorprenderla. "Decidió pedirme matrimonio el día de su cumpleaños. No me lo esperaba para nada y fue precioso. Mi regalo se quedó en nada porque él sí me hizo el mejor regalo posible", recuerda la joven entre risas.
La pareja se casó en enero de 2026, un año después de conocerse y en el mes de marzo estaban viajando a Roma para que el papa León XIV bendijera esa unión. "Fue una experiencia muy bonita porque conocimos a otras parejas como nosotros", explican. Dos meses después asistían en Madrid a la vigilia que el papa León XIV celebró con los jóvenes el pasado fin de semana en Madrid. "Fue espectacular. No tenemos palabras para describir la vigilia del sábado y lo que allí sentimos", explica el matrimonio.
Ángela y David quieren destacar la importancia que tuvo la oración al principio de su relación. "Ha sido todo muy fácil para ambos y queremos destacar que la oración ha sido un pilar. Antes de conocernos, por esa oración centrada en el plan que Dios tenía para nosotros. Además, durante todo el noviazgo, y ahora también, lo hablamos todo. Nuestros planes, nuestras inquietudes... Me quedaría, de verdad, con lo que ha significado y significa para nosotros, rezar juntos", concluye Ángela. Quién le iba a decir a ella que respondería así ante la prensa un año y medio después de abrirse un perfil en una de las aplicaciones que más está triunfando en la visita del papa León XIV a España.
La App más utilizada
Una de las aplicaciones más famosas y empleadas para ligar entre católicos se denomina Salt y es la que emplearon Ángela y David para conocerse. Otra de las más famosas es Católicos Solteros, que nació en 1997. Eden es otra de las más empleadas en los viajes del papa ya que tiene perfiles de todo el planeta. Entre los perfiles se pueden encontrar miles de jóvenes interesados en conocer a otros con inquietudes similares. Y aquí lo cierto es que difieren poco de otras apps tan populares como Tinder. Existen intereses comunes como viajar, películas, senderismo o libros pero también otras más inesperadas para el gran público como "leer el Evangelio" o "charlar sobre Dios y Jesús".
Suscríbete para seguir leyendo
- El nuevo azul de la Generalitat Valenciana tiñe la tarjeta SIP
- Marga, 65 años, con una pensión de 830 euros, sin ayudas al alquiler ni escudo social: 'Mi casero tiene 10 pisos y me ha dicho que en dos años pagaré el doble
- Estos son los municipios de la Comunitat Valenciana que ya han cancelado o aplazado la Cabalgata por la Borrasca Francis
- Estos son los 12 días festivos del 2026 en Castellón: habrá dos macropuentes
- La jueza de la dana tumba la personación de Carlos Mazón: 'Solo podría personarse si pretendiera reconocer un hecho delictivo
- Educación incumple la orden del juez y deja sin apoyo a un niño con discapacidad en Castellón: 'Mi hijo está sufriendo
- El asesino de Sueca, a su hijo: 'Tranquilo, que no me suicido. Voy al cuartel para pagar en años de cárcel lo que he hecho
- Así queda la oferta 'definitiva' de Educación para desencallar la huelga indefinida del profesorado