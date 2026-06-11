Una última manifestación 'despide' la huelga hasta septiembre: "Esto es un parón para volver más fuertes"

Ni celebración ni punto final, como mucho, un punto y aparte. Con esa sensación que da de que algo no se ha hecho del todo bien cuando un profesor dice eso de "nos vemos en septiembre", miles de docentes se han despedido este jueves de la huelga indefinida con una manifestación de la que sale una conjura: "La lucha continúa". Porque el acuerdo de los sindicatos para "suspender la huelga" es una paralización y no su desconvocatoria definitiva advirtiendo que la movilización seguirá el próximo curso ante la falta de un pacto con la conselleria, después de que se haya rechazado la última propuesta en la consulta celebrada 24 horas antes.

El inicio de la protesta, probablemente la última de este "primer ciclo" de movilizaciones que cumple este jueves un mes, ha evidenciado esa falta de acuerdo con el departamento autonómico. Mientras el profesorado se comenzaba a agolpar sobre las puertas de la conselleria para iniciar la marcha hasta la plaza de la Virgen, dentro los sindicatos mayoritarios solo firmaban uno de los cinco bloques de acuerdos propuestos por la Generalitat.

Esa falta de sintonía entre el Gobierno valenciano y los sindicatos mayoritarios se hace patente solo con la pancarta de la cabecera: "Consellera dimissió". El lema se ha repetido de manera reiterada durante la hora larga que ha durado el trayecto por las calles del centro de València entre la conselleria y la plaza de la Virgen, teñida de verde y chalecos fosforescentes, los distintivos cromáticos que han marcado a los docentes durante las cinco semanas de movilizaciones.

La protesta ha acabado en un punto simbólico, donde han estado acampadas durante más de una semana un grupo de docentes, hasta este miércoles por la noche cuando tras la consulta al profesorado se decidió suspender la huelga. Esta decisión, no obstante, no supone el final, advierte el colectivo sino que es un parón "para volver con más fuerza". "No anem a parar, no anem a parar, per educació pública i de qualitat" ha sido uno de los cánticos más repetidos por la marea verde que ha recorrido las calles del centro de València.

"La lucha no se frena"

"Es un parón para volver con más fuerza en septiembre", explica Begoña Cercos, docente en un colegio de Sagunt, mientras la marcha avanzaba por la Avenida Pío XII. "Se ha demostrado que si luchamos juntos conseguimos cosas", añade calificando la última oferta de conselleria de "insuficiente". La opinión es compartida. "La lucha no se frena, continúa", agrega Claudia, maestra de un centro de Cheste, unos metros más para atrás.

Marta Navarro, docente en Massamagrell, indica que la protesta continuará en septiembre "hasta que haya una negociación de verdad". "El actual Consell no ha querido, solo cambian puntos y comas, pero no hay cambios reales", lamenta con la voz ya debilitada tras cinco semanas de huelga. Por contra, celebra emocionada que la movilización ha permitido crear una red de asambleas locales y comarcales de un "colectivo dispuesto" y "mejor organizado".

Uno de los puntos simbólicos del recorrido ha sido a pocos metros del final cuando la manifestación ha llegado a través de la calle Caballeros a las puertas de un Palau de la Generalitat blindado con vallas en su perímetro con policías nacionales escoltando algunos puntos. De hecho, la policía ha cortado el acceso a la plaza Manises donde está una de las entradas de la sede presidencial. "Somos docentes, no delincuentes", "vergonya" o hasta algún "Juanfran Pérez Llorca dimisión", han gritado los manifestantes ante el despliegue de seguridad.

"Tornarem, tornarem"

En la plaza, final del recorrido donde ha seguido llegando gente 25 minutos después de la cabecera, se ha dado un reconocimiento al equipo negociador que ha estado en la mesa con la conselleria. "Muchas gracias a todos porque sin vosotros no éramos nada dentro", ha expresado Marc Candela, coordinador del Stepv, quien ha indicado que el profesorado "ha suspendido a la consellera" y ha advertido: "Esto no se ha acabado, volveremos".

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"Esta plaza se ha convertido en símbolo de la lucha educativa que hoy tiene un punto y coma, que hoy acaba la primera huelga indefinida, pero que será activada cuando consideremos para conseguir nuestros objetivos", ha señalado Xelo Valls, de CCOO PV entre gritos de "tornarem, tornarem". "Nuestra cultura es la del pacto y la negociación pero también la de la lucha, no tenemos nada que agradecer a la conselleria todo se lo hemos arrancado con sudor y lucha", ha añadido el portavoz de UGT PV.