Educación
Educación habilitará unidades de lengua base valenciano en siete municipios castellanohablantes, entre ellos Segorbe
Se implantarán para el próximo curso en Buñol, Chelva, Loriguilla, Marines, Navarrés, Villar del Arzobispo y Segorbe.
Redacción Levante-EMV
La Conselleria de Educación, Cultura y Universidades habilitará unidades en lengua base valenciano en los municipios castellanohablantes de Buñol, Chelva, Loriguilla, Marines, Navarrés, Villar del Arzobispo y Segorbe.
En concreto, con los datos de admisión del curso 2026/2027, se propondrá el paso de línea en castellano a valenciano en el nivel de tres años de Educación Infantil en los CEIP San Luis de Buñol; CEIP Virgen del Remedio de Chelva y en primero de Primaria en el CEIP Maestro Fernando Montero Castellano de Villar del Arzobispo. Además, se propondrá la habilitación de una nueva unidad de tres años de Educación Infantil en valenciano en los CEIP W.A. Mozart de Loriguilla, en el CEIP Castillo del Real de Marines y CEIP Pintor Camarón de Segorbe. También, se activará una unidad en valenciano en el CEIP San José de Calasanz de Navarrés, que hasta ahora, por falta de demanda, no estaba activa.
El director general de Ordenación Educativa, Ignacio Martínez Arrúe, ha señalado que la Conselleria “asumió la necesidad de analizar de forma individualizada la situación de cada municipio, y en aquellos casos en los que existe suficiente demanda y es viable crear unidades, se están atendiendo las solicitudes para ajustarse a la demanda de las familias”.
Demanda mínima
Martínez ha explicado la importancia de valorar los datos en términos absolutos, recordando que la Ley de Libertad Educativa establece que, en las zonas de predominio castellanohablante, la enseñanza se imparte por defecto en castellano. “No obstante, se podrán habilitar unidades en valenciano cuando se alcance una demanda mínima de alumnado”, ha aseverado.
Esta norma va en concordancia con lo que establece la Ley 4/1983, de 23 de noviembre, d’Ús i Ensenyament del Valencià, en los territorios castellanoparlantes, donde se establece que la incorporación del valenciano se llevará a cabo de forma progresiva, atendiendo a su particular situación sociolingüística.
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