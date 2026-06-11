La última propuesta de la Conselleria concita solo dos acuerdos parciales

En principio, las dos partes preferían la fórmula "acuerdos parciales", pero a la vista de cuántos y por parte de cuántas organizaciones se han firmado, es difícil que no venga a la mente la expresión "microacuerdos". La mesa entre Conselleria y sindicatos de Educación en la que existía la posibilidad de zanjar la huelga indefinida en la que llevan los docentes de la pública desde el 11 de mayo se ha cerrado este jueves con un acuerdo parcial firmado por cuatro sindicatos y otro firmado por uno solo y, eso sí, la suspensión del paro indefinido. Stepv, CC OO, UGT y CISF han rubricado su firma bajo el punto relativo a la simplificación burocrática. Solo CSIF lo ha hecho en materia de valenciano.

La mesa ha comenzado pasadas las nueve y, desde el principio, y como en las dos anteriores ocasiones, se emite en streaming en el canal de Youtube de la Generalitat. La consellera de Educación, Carmen Ortí, explicaba al inicio que se iba a intentar llegar a acuerdos parciales y que se iba a repasar bloque por bloque para preguntar a las organizaciones sindicales si los firmaban o no. Por su parte, el secretario autonómico, Daniel McEvoy, explicaba que se ha incluido en el texto de los potenciales acuerdos una cláusula final que indica que el documento, aunque se apruebe, puede mejorarse y reabrirse.

Sin pleno sindical en burocracia

El punto de simplificación burocrática lo han firmado cuatro de los cinco sindicatos, a pesar de ser el que más acuerdo concitaba. Sin unanimidad, por tanto, porque ANPE no lo firma. El sindicato ha reconocido "avances significativos" pero creen que si no hay un compromiso de un plazo para dotar a los centros de personal administrativo no están "a favor total".

La mayoría sindical -Stepv, CC OO y UGT- sí lo han firmado, porque así se manifestó la mayoría de los 30.000 docentes que votaron en su consulta abierta. También CSIF.

Una firma en valenciano, cero en FP e inclusión

Fracaso absoluto de los puntos de Formación Profesional e inclusión educativa tal y como están planteados. Las cinco organizaciones sindicales entienden que es "insuficiente". La mayoría sindical acata así la voluntad expresada en la consulta cuyos resultados públicos se hicieron públicos anoche. Los dos puntos recibieron más porcentaje de votos en contra que de votos a favor. Pero ANPE también siguió reclamando más aportaciones y mantener "vivos" los dos bloques, y CSIF consideró "insuficiente" la redacción de esos dos acuerdos temáticos.

En el bloque de valenciano, ha firmado solo CSIF y no lo han hecho el resto de sindicatos. En el caso de Stepv, CC OO y UGT estaba claro, porque así lo indicaba el resultado de la encuesta. Solo un 16% de los docentes que votaron en la consulta se manifestaron a favor del bloque sobre el valenciano. Es el único punto que no ha sufrido cambios en la propuesta de la Conselleria desde que se inició la negociación.

Pero la propuesta, que solo recoge aspectos relacionados con la formación y la acreditación de conocimiento en valenciano, se parece mucho a la propuesta original de CSIF en esta materia. Por eso, este sindicato sí firma el acuerdo sobre la lengua, pero se queda como el único.

Infraestructuras: baile de cifras y pleno de "noes"

La consellera ha tomado la palabra en el bloque de infraestructuras cuando Marc Candela, del Stepv, ha dicho que más de la mitad de los votantes se han manifestado en contra. Recuerda la consellera que un 13% de las personas que han votado, 4.021, han dicho que sí a todo el acuerdo, y que a esos habría que sumar los 12.000 docentes que han votado a favor del bloque de infraestructuras educativas, con lo que habría más síes que noes en ese punto. Stepv rechaza esa intepretación: dice que no se pueden sumar los que quieren un acuerdo global con los que solo aceptan una de las partes. La consellera ha pedido a CC OO y UGT que se pronuncien sobre este baile de datos. "Señora consellera, con todo el respeto, la interpretación sobre la voluntad de los trabajadores no le corresponde a usted, le corresponde a la bancada sindical", zanjaba Xelo Valls, de Comisiones. "Lo han explicado perfectamente los compañeros de Stepv", indicaba Maite Tarazona de UGT.

Tras el enganchón a cuenta de las cifras, el Stepv ha anunciado su voto en contra del punto de infraestructuras. Desde ANPE también anuncian su "no" y piden incidir en el tema de la climatización. Sorpresa desde CSIF: "a día de hoy CSIF no puede firmar este acuerdo, a la espera de que llegue el plan director", dice José Seco. CC OO rechaza "entrar en interpretaciones del formulario", quieren seguir negociando y no firman. UGT pide reducir la temporalización y más concreción en las actuaciones en los centros y tampoco firmarán. Es decir, nuevamente, cinco noes.

Nadie a favor de plantillas y ratios

Todos los sindicatos se han manifestado en contra del bloque de plantillas, que no ha firmado ninguno de ellos. Stepv dice que hay muchos aspectos que no han entrado en el documento y reclama aclaraciones sobre la tabla de primer borrador de propuesta de dónde iría cada bloque de docentes. ANPE dice que en el cuadro hay cosas "que no están muy claras" y pide acelerar la calendarización de la incorporación de estos nuevos docentes. Su voto también es un "no". CSIF habla de "dudas" en este punto y reclama asuntos relacionados con los horarios, por lo que votan en contra del bloque. CC OO tampoco firma y no lo hace tampoco UGT en virtud de los resultados de la consulta.

Cero firmas también bajo el documento de ratios. Stepv no firma el bloque, así lo manda el resultado de la consulta. Tampoco ANPE, que añade: "las ratios que proponéis difieren totalmente de la propuesta que hicimos". Pedían, dice Paloma Martínez, la reducción de ratios en esta legislatura. CSIF considera que el proyecto de ley de ratios del Ministerio de Educación no saldrá adelante y que la propuesta de Conselleria es mejor pero que "los centros necesitan más". Por lo tanto, tampoco firman. En cuanto a CC OO, recuerdan que pidieron que el alumnado con necesidades educativas especiales contara doble y no se le ha concedido, como ejemplo de lo que queda por hacer en esta materia. "Es la preocupación más grande de todo el profesorado", dice Óscar Ortiz, que recuerda su voto en contra. Maica Martínez, de UGT, ve que la propuesta de ratios de infantil es "desastrosa". UGT votará que no.

A vueltas con los salarios

Los sindicatos piden reabrir por enésima vez el punto de las retribuciones, que en su día firmó la Conselleria con CSIF y ANPE y que desde entonces mantiene cerrado. El Stepv reclama que se renegocie con vistas a la recuperación del poder adquisitivo perdido. "No es solo que el acuerdo no tenga una cláusula de revisión salarial continua y no solo hasta 2028, sino que ni siquiera hay garantías de que para ese año se cumpla", dice Marc Candela. ANPE y CSIF han usado su turno de intervención para defender su decisión de firmar. CC OO y UGT han pedido también reabrir la negociación, cosa a la que la Conselleria se ha negado.

La negociación, ha dicho la consellera al final de la mesa, seguirá en mesas sectoriales a partir de ahora "dadas las fechas en las que estamos de final de curso". No concreta cuándo. "Tan pronto como se puedan preparar las diferentes actuaciones que se van a llevar a cabo en cada una de ellas", dice solamente. Los sindicatos recibirán las diferentes convocatorias, que serán a partir de la semana que viene.

Y dice que el Consell ha hecho "una importante apuesta por la escuela pública valenciana". "Hay cuestiones que son difíciles de superar y otras que podremos continuar mejorando", resume. Reconoce Ortí que los profesores están "desbordados". "La realidad de nuestras aulas ha cambiado considerablemente porque hay alumnado sobrevenido y alumnado con necesidades especiales"

Ortí: "Hay una clara voluntad de negociación"

La consellera, Carmen Ortí, decía antes de pasar a la firma de los diferentes bloques, que se han acercado posturas pero que hay que ceder. Reivindicaba, además: "Aquí no se ha vetado ningún tema". Mostraba a los sindicatos la primera versión de la propuesta de acuerdo de Conselleria a las organizaciones sindicales: "un folio por delante y por detrás". También la versión nueva del acuerdo, y señalaba su longitud.

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"Cualquier persona que se haya leído el documento puede ver que hay muchas propuestas que han sido incorporadas porque habéis sido la voz de los docentes, y creo que esa incorporación tan amplia es un signo de que hay una clara y firme voluntad de negociación", indicaba.