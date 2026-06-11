Los wasaps de Camarero constatan que el Cecopi acordó el confinamiento en pisos altos que se 'perdió' en el primer ES Alert

La vicepresidenta del Consell, Susana Camarero, que era consellera de Servicios Sociales, ya ha aportado a la investigación de la dana sus wasaps de aquel 29 de octubre. No solo los mensajes del grupo de Whatsapp que conformaban los consellers y el president, Carlos Mazón,´por un lado, sino también la conversación que mantuvo con su secretario autómico, Nacho Grande, que revela las tensiones vividas en el Cecopi y cómo se fueron desarrollando las conversaciones en el seno del órgano de emergencias hasta acordar, entre otras cosas, el aviso para confinar a la población en pisos altos que, más tarde, no apareció en el SMS enviado a las 20.11 horas a través del sistema ES Alert, aunque sí lo hizo en el segundo mensaje, media hora después.

Sobre las 19.25 horas de aquella tarde, Grande, que estaba conectado al Cecopi de manera telemática, informó a la consellera de que, ante la posible rotura de Forata, se había acordado enviar un SMS a móviles a la población de Montroy y Real de Montroy "para que se confinen en los pisos altos". "A la Ribera Baja también se les va a enviar el mensaje que se confinen en las plantas más altas, la cosa pinta muy mal, la consellera [de Interior, Salomé Pradas] está barajando un confinamiento", le dijo tres minutos después el secretario autonómico.

Así, se constata que la reunión de emergencias, como habían declarado otros testigos, hablaron de que el mensaje masivo incorporara la petición de subir a las plantas altas. Pero en la ejecución, esto no apareció en el primer ES Alert, dirigido a toda la provincia, y que precisamente por esta falta, la jueza de la dana considera "erróneo" además de "tardío".

El intercambio entre Camarero y su 'número dos' media hora antes de que empezara el Cecopi a las 17 horas, a la que se conectan inicialmente los dos. La consellera permaneció conectada hasta las 17.40 horas, cuando se fue a un acto de entrega de premios empresariales, dejando como enlace a su secretario autonómico. A partir de ahí, Grande le relata, mensaje a mensaje, lo que se cuece en el órgano de emergencias.

El primer aviso serio llega a las 17.17 horas, cuando la consellera pregunta si es cierto que hay "100 personas en tejados". La inquietud se concentra enseguida en Alborache y en la proximidad del pantano de Forata y Camarero se interesa por los 80 menores de un centro de la zona —"buscamos alternativas para meterlos?"— y le deja esta órden: "Llamar q nadie salga sin q lo establezca protección civil (sic)".

Durante la hora siguiente, el secretario autonómico informa de que en el Cecopi se habla de evacuar Montroy, Real de Montroy y Chiva, y constata que a las seis menos diez hubo un receso "para valorar" que inicialmente iba a ser de un cuarto de hora, pero se alargó durante más de una hora. . En paralelo, ambos se vuelcan en la residencia de Carlet, que se había quedado sin luz, y la reunión no se reactiva hasta pasadas las 19 horas.

A las 19.16, Grande resume los acuerdos: "No se aconseja de momento el desalojo de las poblaciones" y se enviarán mensajes "por radio, tv y sms" a 30 municipios de la Ribera Alta, la Ribera Baja y la Hoya de Buñol para que estén "alerta y confinados". El relato se vuelve entonces más alarmante y sobre las 19.20 horas el secretario autonómico advierte de que se baraja la "posibilidad de desbordamiento del embalse" de Forata y de que la presa "pueda colapsar", con Montroy y Real de Montroy como localidades más expuestas y Carlet en menor medida.

"No hay luz ni comunicaciones en estos municipios", apunta, antes de un lacónico "la cosa pinta muy mal". A las 19.32 añade que "la consellera" —en alusión a Pradas— estaba "barajando un confinamiento" para toda la provincia y se habla del mensaje para que la población suban a pisos altos. Cabe recordar que el sistema de alerta a los móviles, el Es-Alert, no se remitió a la población hasta las 20.11 horas, cuando la riada ya había irrumpido con fuerza en numerosas localidades.

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La conversación se alarga hasta bien entrada la noche, entre preguntas de la consellera —"Sabes algo más de Paiporta?"— y sucesivas reconexiones del Cecopi, ya con el president de la GEneralitat Valenciana, Carlos Mazón. A las 23.24 horas, Grande le hace llegar un "vídeo de Paiporta"; la respuesta de Camarero es escueta: "Pues q horror (sic)". Ya de madrugada, el 30 de octubre, ambos organizan la jornada siguiente. "Mañana hay q hacer relación de residencias y centros e ir llamando uno a uno", zanja la consellera, en lo que sería el inicio del recuento de daños en los equipamientos sociales de la Generalitat.