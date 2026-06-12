El 95,23 % de los estudiantes valencianos supera las PAU de 2026 en primera convocatoria

Ya está superado el primer trago, y con éxito. Al menos, para casi todos los que se presentaron a la primera convocatoria de las PAU de 2026. El volumen de aprobados siempre suele ser elevado, y este año no es una excepción. En concreto, ha aprobado el 95,23 % de los estudiantes que se han presentado a la convocatoria ordinaria de la Prueba de Acceso a la Universidad en la Comunitat Valenciana, celebradas del 2 al 4 de junio, ha aprobado la selectividad, según ha informado la Conselleria de Educación, Cultura y Universidades. La caída con respecto al porcentaje de aprobados del curso anterior existe pero no es muy pronunciada. El año pasado, el de las primeras PAU postdana, el índice de aprobados en esta primera convocatoria de junio fue del 95,68 %.

También baja, aunque muy poco, la nota media del alumnado. Este año, para las pruebas de junio, se sitúa en un 6,35 sobre 10, es decir, la relativa a la fase obligatoria, mientras que el curso pasado fue de 6,39 sobre 10. No hay -o no casi- brecha de género: la nota media ha sido similar en hombres (6,28) y en mujeres (6,39).

La UMH, con la nota media más alta

En cuanto a los resultados por universidades, la nota media más alta ha sido de 6,52 en la Universidad Miguel Hernández de Elche, seguida de la Universitat Jaume I con un 6,42, la Universidad de Alicante con un 6,37, la Universitat de València con un 6,27 y la Universitat Politènica de València con un 6,25.

También encabeza la Universitat Miguel Hernández de Elche el porcentaje de aprobados, con el 95,91 %. En la Universitat Jaume I de Castellón ha sido de un 95,78 %; en la Universidad de Alicante, de un 95,00 %; en la Universitat de València, de un 94,95 %, y en la Universitat Politecnica de València, de un 94,53 %.

Unas PAU con 25.500 estudiantes

A la convocatoria ordinaria de las PAU de este mes de junio se han presentado un total de 25.503 estudiantes en la Comunitat Valenciana, de los cuales 7.168 corresponden a la Universitat de València, 6.303 a la Politècnica de València, 4.663 a la Miguel Hernández, 4.416 a la Universidad de Alicante y 2.953 a la Jaume I de Castellón.

La mejor nota de la Comunitat Valenciana en la fase obligatoria de esta primera convocatoria, es decir, la sobre 10 puntos, ha sido para un alumno del Colegio la Purísima, que realizó la prueba en la Universidad Miguel Hernández de Elche y ha obtenido una cualificación de 9,8 puntos.

Por universidades, la mejor nota de la fase obligatoria de la PAU en la Universitat de Alicante corresponde a una alumna del IES Pare Vitoria, con un 9,76. En la Universitat Politècnica de València corresponde a un alumno del IES Abastos, con un 9,73. En la Universitat de València, una alumna del IES Maria Carbonell i Sànchez, con un 9,74, y, por último, el mejor resultado de la Universitat Jaume I es el de una alumna del IES La Plana, con un 9,71.

Filosofía, la mejor nota de las asignaturas obligatorias

En cuanto a las calificaciones, triunfo para las notas de Historia de la Filosofía, el examen en el que aparecieron fragmentos de la Ética a Nicómaco de Aristóteles, o un fragmento de Paul Ricoeur sobre Freud, Marx y Nietzsche como "maestros de la sospecha".

Los alumnos han tenido una calificación media de 6,99 en Historia de la Filosofía; 6,26 en Historia de España; 6,19 en Lengua Castellana y Literatura II y 5,41 en Valencià, Llengua i Literatura II.

El francés triunfa entre las lenguas extranjeras, por su parte, con un 8,44 de media. La nota media de Inglés se ha situado en un 7,21, mientras que las de Alemán e Italiano se han situado en un 7,52 y un 6,8 respectivamente.

En la modalidad artística, Dibujo Artístico II ha registrado un 7,58 de media; Análisis Musical II un 7,52 o Artes Escénicas II un 7,04. Para la modalidad de ciencias, la nota media se registra en un 6,34 en Matemáticas II. En la modalidad general, la nota media se sitúa en un 5,34 en Ciencias Generales. Por último, en la modalidad de humanidades y ciencias sociales se ha evaluado con una calificación media de 6,12 la materia de Latín II y de 5,32 la asignatura de Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II.

¿Y ahora qué? Notas, revisión y segunda convocatoria

Los resultados se pueden consultar a través del siguiente enlace habilitado por la Generalitat y dónde los alumnos podrán acceder con su usuario y contraseña:

Además, los alumnos podrán solicitar la revisión de los exámenes los días 15, 16 y 17 de junio, este último día hasta las 14.00 horas. Por su parte, la Comisión gestora realizará la resolución de las correcciones el 19 de junio. El periodo para ver los exámenes será los días 22 y 23 de junio en las provincias de Valencia y Castellón y el 25 y el 26 de junio en la provincia de Alicante.

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También hay alumnado que acudirá a examinarse a la segunda convocatoria. La convocatoria extraordinaria se celebrará los días 30 de junio y 1 y 2 de julio y la entrega de notas será el 7 de julio a partir de las 17.00 horas. El plazo para solicitar revisiones de exámenes en la convocatoria extraordinaria será del 8 al 10 de julio, finalizando el plazo a las 14.00 horas del 10 de julio. El periodo para solicitar la visualización de los exámenes será el 15 y 16 de julio y la visualización de los mismos será el 20 de julio.