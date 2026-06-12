El Consell incluye en los presupuestos las mejoras educativas pese al rechazo de los sindicatos y llama a seguir negociando

El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha anunciado este viernes en una declaración institucional pronunciada tras el pleno del Consell que los presupuestos de 2026 incluirán algunas de las mejoras ofrecidas por su gobierno a los sindicatos educativos para desactivar la huelga indefinida, pese a que estas no han sido aprobadas por la mayoría sindical. En realidad, de los ocho bloques en los que se dividió la negociación, el único punto que ha logrado el apoyo de la mayoría de sindicatos ha sido el de reducción de la burocracia (sólo se opone Anpe).

Sin embargo, el jefe del Consell ha asegurado que otras iniciativas que implican "mejoras que repercuten en los alumnos y sus familias, van a seguir adelante". Pérez Llorca ha aclarado que este paso "no significa cerrar la puerta al diálogo, al contrario", ha dicho antes de llamar a mantener las conversaciones durante el verano para "mejorar el acuerdo con consensos".

Esas "mejoras" que el president ha prometido aplicar ya vía los presupuestos de 2026 son básicamente dos, y por valor de 42 millones. Por un lado, el próximo curso escolar se pondrá en marcha el Plan EduClima con el objetivo de climatizar "todas las aulas de los colegios e institutos públicos de la Comunitat Valenciana". Dotado con un total de 140 millones en cuatro años, este ejercicio se invertirían 32 millones.

Igualmente, se activará el Plan RECOLE, con 10 millones de euros destinados este año y que contempla una inversión total de 40 millones de euros para que los ayuntamientos cuenten con más recursos para renovar sus colegios públicos. Al respecto ha avanzado que “este mismo mes de septiembre se publicará el borrador de las bases para que, antes de que finalice 2026, se estén presentando ya las solicitudes”.

El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, junto a la consellera de Educación, Carmen Ortí, momentos antes de realizar una declaración institucional tras el pleno del Consell celebrado este viernes en Torrevieja. / MORELL / EFE

Asimismo, ha trasladado que se van a aumentar en un 30% los profesionales de educación social y además se abrirán 36 nuevas aulas UECO, lo que supondrá la incorporación de 108 profesionales. Esta medida, conviene recordar, ya estaba anunciada por la Generalitat antes del paro indefinido de los docentes.

Más ciclos de FP y las ratios tendrán que esperar

Llorca también ha asegurado que en el próximo curso se incrementará la oferta en 19 nuevos ciclos de Formación Profesional y se consolidará la red de prospectores de Formación Profesional. Además, contará con puestos adicionales para la escolarización sobrevenida, por lo que se contratarán 700 puestos en el próximo curso, con una dotación de 35 millones de euros.

El jefe del Consell ha ratificado su compromiso con el descenso de las ratios y ha apuntado que “en el proceso de admisión que comienza en abril de 2027, empezaremos a aplicar la bajada de ratios y, allá donde sea posible, la aceleraremos aún más con la idea de alcanzar las ratios objetivo”. Este compromiso supone un tope de 22 alumnos en infantil y primaria, 25 en secundaria y 28 en bachillerato. Una rebaja del 12%, 17% y 20% respectivamente, ha subrayado el president.

"Más de lo que se nos pedía"

Llorca ha sacado pecho de los recursos movilizados por la Generalitat para frenar la huelga: "Hemos presentado un plan que contempla una inversión de 3.338 millones de euros, lo que supone la mayor apuesta de la historia de la Comunitat Valenciana en materia educativa”. Una propuesta, ha remarcado, “casi 1.000 millones de euros superior a la presentada inicialmente por los sindicatos” al tiempo que ha considerado que su gobierno ha ido "más lejos de lo que se nos pedía cuando comenzó la negociación”.

El acuerdo incluye la contratación de 5.000 docentes, que se suman a los 2.742 profesores que se destinarán exclusivamente a la bajada de ratios, “la más ambiciosa que haya impulsado ningún gobierno hasta la fecha”, por lo que habrá más profesores en los centros y menos alumnos en cada clase “lo que derivará en una atención al alumno más individualizada”. En el ámbito de las infraestructuras educativas, ha señalado que se contempla una inversión "sin precedentes", con un plan de climatización de los centros que "se pone en marcha ya".

"Si era urgente en mayo, lo sigue siendo en agosto"

Con todo, Pérez Llorca ha resaltado que este paso de incorporar estas "mejoras" sin el aval sindical "no significa cerrar la puerta al diálogo". "Estamos dispuestos a mejorar este acuerdo con los consensos que puedan alcanzarse en el futuro, pero la llegada del verano no puede convertirse en una excusa para detener la negociación y derivar en parálisis. La educación y las mejoras que la escuela pública necesita no entiende de calendarios ni de vacaciones”, ha dicho.

Por ello, ha indicado que desde la Generalitat, “seguiremos trabajando para que el próximo curso comience con más profesores y con mejores instalaciones porque la educación no espera”, pero ha pedido a los sindicatos continuar en la mesa durante el periodo estival: "Si las reivindicaciones eran urgentes en mayo, lo siguen siendo en julio y agosto".

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En esta línea, el president ha tendido la mano a los sindicatos, a quienes ha invitado a sumarse a las mejoras de este acuerdo porque “aplicar hoy estas medidas no es incompatible con seguir negociando porque, si somos capaces de anteponer la educación a cualquier otro interés, las medidas crecerán y los acuerdos irán a más, porque cuando gana la educación, ganan los valencianos”.