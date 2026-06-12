Pérez Llorca anuncia un plan para climatizar las aulas y reformar los centros educativos

El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha anunciado que “todas las medidas que repercuten en una mejora de las condiciones de los alumnos y de sus familias van a seguir adelante, encontrándose ya incluidas en los Presupuestos de 2026”.

En una declaración institucional realizada en el Ayuntamiento de Torrevieja, el jefe del Consell ha señalado que “nos ponemos a trabajar desde hoy mismo para empezar a aplicarlas, pensando única y exclusivamente en mejorar la educación pública valenciana”.

Una declaración en la que ha expresado su respeto por aquellos que han secundado las movilizaciones porque “la huelga es un derecho y una expresión legítima de una parte de la comunidad educativa y este Consell la respeta como tal”.

Pérez Llorca ha avanzado que el próximo curso escolar 2026-2027 se van a llevar a cabo como primeras medidas la puesta en marcha con carácter inmediato del Plan EduClima, dotado con 140 millones de euros (de los cuales 32 este mismo año), con el objetivo de climatizar todas las aulas de los colegios e institutos públicos de la Comunitat Valenciana.

Igualmente, se activa el Plan RECOLE, con 10 millones de euros destinados este año y que contempla una inversión total de 40 millones de euros para que los ayuntamientos cuenten con más recursos para renovar sus colegios públicos. Al respecto ha avanzado que “este mismo mes de septiembre se publicará el borrador de las bases para que, antes de que finalice 2026, se estén presentando ya las solicitudes”.

Asimismo, ha trasladado que se van a aumentar en un 30% los profesionales de educación social y además se abrirán 36 nuevas aulas UECO, lo que supondrá la incorporación de 108 profesionales. En este sentido, el president ha recordado que “en esta legislatura hemos abierto 118 recursos de este tipo en solo tres años”.

En el próximo curso también se incrementará la oferta en 19 nuevos ciclos de Formación Profesional y se consolidará la red de prospectores de Formación Profesional. Además, contará con puestos adicionales para la escolarización sobrevenida, por lo que se contratarán 700 puestos en el próximo curso, con una dotación de 35 millones de euros.

El jefe del Consell ha ratificado su compromiso con el descenso de las ratios y ha apuntado que “en el proceso de admisión que comienza en abril de 2027, empezaremos a aplicar la bajada de ratios y, allá donde sea posible, la aceleraremos aún más con la idea de alcanzar las ratios objetivo”. Esto es 22 alumnos en infantil y primaria, 25 en secundaria y 28 en bachillerato. Una rebaja del 12%, 17% y 20% respectivamente.

La mayor apuesta de la historia en materia educativa

El president de la Generalitat ha destacado que “hemos presentado un Plan que contempla una inversión de 3.338 millones de euros, lo que supone la mayor apuesta de la historia de la Comunitat Valenciana en materia educativa”. Una propuesta, ha remarcado, “casi mil millones de euros superior a la presentada inicialmente por los sindicatos” al tiempo que ha considerado que “hemos ido más lejos de lo que se nos pedía cuando comenzó la negociación”.

El acuerdo incluye la contratación de 5.000 docentes, que se suman a los 2.742 profesores que se destinarán exclusivamente a la bajada de ratios, “la más ambiciosa que haya impulsado ningún gobierno hasta la fecha”, por lo que habrá más profesores en los centros y menos alumnos en cada clase “lo que derivará en una atención al alumno más individualizada”.

En el ámbito de las infraestructuras educativas, ha señalado que se contempla una inversión en infraestructuras educativas sin precedentes, con un plan de climatización de los centros que se pone en marcha ya.

Con todo, Pérez Llorca ha resaltado que “esto no significa cerrar la puerta al diálogo, porque estamos dispuestos a mejorar este acuerdo con los consensos que puedan alcanzarse en el futuro pero la llegada del verano no puede convertirse en una excusa para detener la negociación y derivar en parálisis” y ha defendido que “la educación y las mejoras que la escuela pública necesita no entiende de calendarios ni de vacaciones”.

Por ello, ha indicado que desde la Generalitat, “seguiremos trabajando para que el próximo curso comience con más profesores y con mejores instalaciones porque la educación no espera”.

Noticias relacionadas

En esta línea, el president ha tendido la mano una vez más a los sindicatos educativos a quienes ha invitado a sumarse a las mejoras de este acuerdo porque “aplicar hoy estas medidas no es incompatible con seguir negociando porque, si somos capaces de anteponer la educación a cualquier otro interés, las medidas crecerán y los acuerdos irán a más, porque cuando gana la educación, ganan los valencianos”.