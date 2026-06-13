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Asaltan con explosivos una sucursal bancaria en Valencia

Los asaltantes entraron al local, pero no fueron capaces de hacerse con el dinero de las cajas fuertes

Imagen de un asalto a un banco en una imagen de archivo.

Imagen de un asalto a un banco en una imagen de archivo. / Mediterráneo

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Redacción

València

Una banda de ladrones ha asaltado durante esta madrugada una sucursal bancaria en la localidad valenciana de Casinos, según han confirmado a Europa Press fuentes del Instituto Armado. Los hechos han ocurrido sobre las 3.30 horas de este sábado, en la calle Mayor del municipio turronero. Las mismas fuentes relatan que un integrante de la banda puso explosivos para conseguir acceder a la sucursal. Los asaltantes entraron al local, pero no fueron capaces de hacerse con el dinero de las cajas fuertes.

Calle Mayor de Casinos donde se produjo el asalto al banco, a la derecha

Calle Mayor de Casinos donde se produjo el asalto al banco, a la derecha / Levante-EMV.

Según ha relatado a este diario un vecino que vive muy cercano al banco, se despertó "de un fuerte bombazo". De hecho, fue un familiar suyo quien alertó a la Guardia Civil de que se estaba cometiendo el robo. El joven explica que se escucharon gritos y en pocos minutos un acelerón delataba que los asaltantes, que llevaban pasamontañas, huían en un vehículo de alta gama de color negro.

Como consecuencia de los explosivos, además de la sucursal, un coche se ha visto afectado. La Policía Judicial de Llíria se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer los hechos.

Imagen del interior del banco tras el asalto

Imagen del interior del banco tras el asalto / Levante-EMV.

Agentes especialistas en detectar, neutralizar y desactivar artefactos explosivos (TEDAX) de la Guardia Civil se han desplazado durante la mañana de este sábado para inspeccionar el cajero.

Los asaltantes consiguieron acceder a la sucursal, pero no lograron extraer el dinero de la entidad bancaria, según las mismas fuentes, y la Policía Judicial de Llíria se ha hecho cargo de la investigación.

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