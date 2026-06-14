Un banco de medusas deja decenas de afectados en el Campeonato Autonómico de Triatlón Sprint en Valencia

«La gente salía del mar con las manos y la cara rojas. Lloraban de dolor y muchos tuvieron que retirarse. Nunca había visto tantas intervenciones médicas». Son las palabras de Silvia Borràs, presidenta del CA La Valldigna tras el incidente registrado esta mañana en la prueba de triatlón ante la presencia de un banco de medusas.

El club llevaba semanas volcado en la preparación del Campeonato Autonómico de Triatlón Sprint, celebrado esta mañana en la playa de Tavernes de la Valldigna, en la provincia de Valencia. Sin embargo, la presencia de un gran banco de medusas convirtió la prueba en «un horror».

Gran parte de los 250 participantes tuvo que ser atendida tras la prueba de natación en aguas abiertas al sufrir numerosas picaduras de medusa. Muchos competidores llevaban neopreno, ya que la Federación de Triatlón había advertido antes de la salida sobre la presencia de medusas. «Muchos no han podido terminar la prueba», explica.

Desde el CA La Valldigna lamentan que no se modificara el recorrido pese a los avisos previos. «Ya avisamos a la federación porque ayer detectamos el banco de medusas. En estas fechas no suele haber, pero llevamos muchos días de calor», explica Borràs, que permaneció atendiendo a los participantes durante toda la jornada.

Tras el primer avistamiento del sábado, voluntarios del club recorrieron este domingo algunas de las zonas del circuito junto a miembros de la federación. Según la presidenta del club vallero, «uno de los miembros ya había visto el banco, pero finalmente la federación dio el visto bueno para la salida. Al ser una prueba de la federación nosotros no podíamos suspender nada. Si fuese un evento nuestro, hubiésemos tomado otras medidas».

Minutos después, las escenas eran, según describe, «de auténtico terror»: «La gente salía con la cara desencajada; tenían las manos y el rostro muy afectados».

Borràs explica que en esta ocasión era el propio Ayuntamiento de Tavernes de la Valldigna quien había facilitado el dispositivo sanitario. Sin embargo, ante el aumento de atenciones médicas, la presidenta llamó inmediatamente al 112 para alertar de la situación.

Hasta la zona se desplazaron siete ambulancias procedentes de municipios cercanos. Además, miembros del club acudieron a una farmacia próxima para adquirir productos que ayudaran a aliviar el picor. Algunos participantes tuvieron que ser trasladados al centro de salud o al hospital Francesc de Borja de Gandia.

Tras este primer incidente, la federación decidió modificar el recorrido de la prueba femenina para evitar el banco de medusas, una decisión que el club considera que también podría haberse aplicado antes. «Eso mismo se podría haber hecho en la otra categoría; en diez minutos nos habríamos evitado esta situación», lamenta Borràs.

El club estudia ahora presentar una queja formal a la federación, ya que considera que «todo el tiempo y los recursos invertidos se han visto empañados por esto».

Comunicado del ayuntamiento

Tras el incidente, el Ayuntamiento de Tavernes ha instalado la bandera de aviso por presencia de medusas en la playa de la Goleta.

En un comunicado, el consistorio ha señalado que «esta concentración de medusas no había sido detectada por parte de la organización de la competición, lo que ha afectado a varios participantes», un hecho que desmiente el propio club. Asimismo, ha estudiado la presencia de medusas en otros tramos de la costa vallera.

Por su parte, la alcaldesa Lara Romero ha recalcado a través de sus redes sociales que, tras detectar el banco de medusas, se ha activado el protocolo de seguridad y emergencia en coordinación con los servicios de salvamento y socorrismo, Policía Local, Guardia Civil y la organización de la prueba.

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Además, ha pedido a los asistentes que evitaran tocar las medusas y que, en caso de picadura, acudieran directamente al puesto sanitario.