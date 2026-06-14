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Jorge Bellver sigue estable y en la UCI tras sufrir un ictus

El director general de Transparencia de la Generalitat ha sido intervenido en dos ocasiones tras el accidente cerebrovascular del pasado miércoles por la noche

Jorge Bellver, en una imagen de archivo.

Jorge Bellver, en una imagen de archivo. / Levante-EMV

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València

El estado de Jorge Bellver, director general de Transparencia de la Generalitat y exconcejal del PP en el Ayuntamiento de València, no ha variado en las últimas horas. Sigue estable, en la UCI de un centro hospitalario de València tras el ictus que sufrió el miércoles por la noche. El dirigente político ha sido sometido a dos operaciones desde entonces. A consecuencia de la hemorragia interna, el equipo médico le indujo al coma y le mantiene sedado.

El episodio de Bellver ha provocado una gran conmoción dentro del PPCV, especialmente en la ciudad de València, donde ha desarrollado principalmente su carrera. Antes del ictus había puesto su cargo "a disposición" del jefe del Consell tras confirmarse su imputación en el caso Azud. El cese se iba a oficializar este pasado viernes en el pleno del Consell, aunque ha quedado aplazado.

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Bellver, que fue edil en la época de Rita Barberá, está investigado en esta macrocausa desde 2019, acusado de haber recibido supuestamente regalos de la trama a cambio de favores urbanísticos. Tras ratificarse su imputación, Pérez Llorca le había mostrado la puerta de salida en busca de una renuncia voluntaria que le evitara recuperar las "líneas rojas" ante la corrupción, siempre delicadas en el PP desde que el partido le diera la espalda a Rita Barberá.

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