Uno de cada cinco centros educativos públicos en la Comunitat Valenciana presenta deficiencias en infraestructuras

La huelga educativa ha puesto de manifiesto, entre otras cosas, los problemas en infraestructuras que acumulan los centros educativos públicos de la Comunitat Valenciana. Goteras que inundan colegios e institutos cuando llueve y dañan suelos y techos, instalaciones eléctricas antiguas y deterioradas, espacios insuficientes e inadecuados (gimnasios inutilizados, bibliotecas en almacenes, aulas en el comedor...) y la ausencia de zonas de sombra se suman a una climatización deficiente que es, sin duda, una de las quejas principales. Tanto es así que la Confederación de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos de la Comunitat Valenciana Gonzalo Anaya está recogiendo firmas para presentar en las Corts Valencianes una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para la climatización sostenible y el confort térmico de los centros educativos públicos de la Comunitat Valenciana. De momento ya llevan 7.300 firmas y en unas semanas esperan superar las 10.000.

La Coordinadora d'assemblees docents del País Valencià decidió "visibilizar" durante las negociaciones de la huelga indefinida cuáles eran los principales problemas que presentaban los centros y 328 equipos directivos plasmaron los principales problemas con el compromiso de hacer lo propio ante la Conselleria de Educación, por registro de entrada. Además, desde esta red de participación y organización colectiva, crearon el denominado 'Mur de la Vergonya' que reúne 525 fotografías de los desperfectos y problemas que acumulan los centros.

La Conselleria de Educación asegura que en la Comunitat Valenciana hay 1.700 centros educativos públicos (sin tener en cuenta los centros concertados), lo que significa que uno de cada cinco colegios o institutos públicos presenta deficiencias en infraestructuras (un 20%). La cifra aumentaría si tenemos en cuenta la última encuesta que realizó el sindicato mayoritario de los profesores, el STEPV. Y es que de los 673 centros públicos que participaron en la encuesta, 456 denunciaron tener problemas de infraestructuras, lo que sitúa los problemas en uno de cada cuatro colegios e institutos (un 26%).

La conselleria carece de listado oficial de centros que necesiten reparaciones

Desde la Conselleria de Educación, sin embargo, aseguran que no disponen de un listado oficial de centros que necesiten reparaciones. "Se actúa a petición de cada centro y/o ayuntamiento. Por ese motivo se está trabajando en un Plan Director que defina y ordene las deficiencias de todo tipo. Ese plan director incluirá una priorización de objetivos y actuaciones en centros educativos", explican fuentes del departamento que dirige la consellera Carmen Ortí.

Es más, las mismas fuentes "recuerdan" que los CEIPs (Colegio de Educación Infantil y Primaria) y CEE (Centro de Educación Especial) son de propiedad municipal, lo que significa que los ayuntamientos "están obligados a su mantenimiento, conservación y observación" según la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. Para las familias, de hecho, ese es uno de los problemas ya que el cambio de una bombilla es sencillo, pero ¿y el de una caldera? ¿Y si se trata de sustituir el sistema eléctrico antiguo y desfasado? ¿Y la reforma de los baños? ¿Y si no hay gimnasio o faltan aulas?

Algunos ejemplos

De hecho, entre los centros que registraron sus deficiencias en la plataforma diseñada por la Coordinadora d'assemblees docents del País Valencià figuran colegios como el CEIP Ausiàs March (de Alboraia), que explica que los alumnos "salen al parque municipal el tiempo del patio" y hacen educación física en las instalaciones deportivas municipales; o el CEIP Vila d'Alaquàs, que denuncia "patio sin sombra y con desniveles peligrosos", el comedor "con deficiencias detectadas por la inspección sanitaria", barreras arquitectónicas más allá de la falta de ascensor y un edificio principal sin escalera de emergencia. El CEIP Cervantes (en Buñol), por su parte, afirma que el edificio escolar se pintó por última vez hace 45 años y que los baños requieren de una reforma "higiénico-sanitaria urgente"; mientras el CEIP Joaquín Muñoz de Turís denuncia "falta de aulas y de espacios específicos, falta de salidas de emergencia y un comedor en barracones para 220 alumnos".

El CRA Benavites (Centro Rural Agrupado) en Quart de les Valls requiere una mención específica ya que centra la principal deficiencia en los 247 alumnos que se distribuyen en dos aularios en dos municipios diferentes pero que se consideran un centro único. Así, el aulario de Benavites se ubica en un edifico de 1955 y los 102 alumnos que allí estudian se ven obligados a ir al baño a un aula prefabricada en medio del patio y a comer en la clase, mientras que en el aulario de Quart de les Valls ya llevan tres cursos en barracones y tiene cinco váteres y cinco pilas para 100 alumnos y su profesorado. Como imagen gráfica de las deficiencias que acumulan algunos centros públicos en la Comunitat Valenciana, el "Mur de la vergonya" muestra una radiografía de la situación de algunos colegios e institutos que precisan de mejoras, reformas y rehabilitaciones integrales.

La principal queja, la falta de climatización

Ahora bien, la queja que se repite en la mayoría de centros es la ausencia de climatización en las aulas. "Proponemos un plan integral para todos los centros educativos como solución a las denuncias existentes por el aumento del calor extremo derivado del cambio climático. También hay quejas en invierno por la mala climatización y la falta de aislamiento y de ventilación. Esto ocurre tanto en edificios escolares antiguos como en algunos de nueva construcción con problemas de mantenimiento", explican desde la Confederación de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos de la Comunitat Valenciana Gonzalo Anaya.

"La realidad es que muchas aulas llegan a temperaturas insoportables en verano, lo que perjudica gravemente el aprendizaje y la salud del alumnado", afirma Rubén Pacheco, portavoz de la ILP para la climatización sostenible y el confort térmico de los centros educativos públicos de la Comunitat Valenciana. Para el presidente de la Confederación Gonzalo Anaya, Vicent Gumbau, este "no es un problema aislado, sino estructural: edificios mal aislados, instalaciones antiguas y falta de mantenimiento. Queremos un plan que no deje a nadie atrás y que no dependa de decisiones puntuales o de la suerte de cada centro", concluye.

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Desde la Associació de Directores i Directors de Secundària del País Valencià (ADIES), Josep Lluís Peris exige "un marco legal estable y planificado que garantice condiciones adecuadas en todos los centros, con criterios de sostenibilidad, eficiencia energética y uso de energías renovables", mientras que Elisabet Martínez, del grupo promotor, recalca: "No estamos pidiendo un lujo, sino el mínimo imprescindible para garantizar la salud y el derecho a estudiar en condiciones dignas". Por último, Denisse Ayala, también del grupo promotor, destaca que la iniciativa surge de las familias. "Esperamos que Les Corts Valencianes admitan a trámite la ILP porque son muchas las familias que están colaborando en la recogida de firmas para climatizar las aulas", concluye.