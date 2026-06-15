Pérez Llorca y Arcadi España: una cumbre por la financiación condenada al descuerdo con la Generalitat en la UCI

Sería una sorpresa que este lunes saliera del Palau de la Generalitat algo más que algunas buenas palabras, un apretón de manos inédito ante las cámaras y la misma frustración que acompaña a las cuestiones financieras de la Generalitat desde hace más de una década.

Es la primera vez que un ministro del Gobierno pisa el Palau de la Generalitat en el todavía breve mandato de Juanfran Pérez Llorca y, para lo acuciantes que son las circunstancias, las expectativas son escasas. Aunque no existe orden del día, los problemas económicos de la Generalitat son el telón de fondo de todo lo que hablen esta mañana el jefe del Consell y el ministro de Hacienda, Arcadi España.

'President' y ministro están de acuerdo en lo obvio: la Generalitat Valenciana sufre un maltrato histórico y urge ampliar sus fondos para asegurar los servicios públicos valencianos sin caer en la bancarrota. En todo lo demás, lo sustancial, cómo abordar esa infrafinanciación, no hay un solo punto de acuerdo.

Pérez Llorca y España, negociadores durante la investidura de Mazón. / Miguel Ángel Montesinos / LEV

Arcadi España viene a València a poner en el escaparate su ‘lujoso’ proyecto de reforma de la financiación autonómica. Lujoso porque, sobre el papel, el Gobierno rompe la hucha y mete 20.000 millones más al sistema para garantizar que nadie pierda y todos, sobre todo los peor tratados, mejoren su situación.

España, como viene haciendo el PSPV desde hace meses, pondrá previsiblemente a Llorca ante el espejo de su contradicción: cómo negarse a firmar un modelo que situaría a la Generalitat prácticamente en la media y le supondría 3.669 millones más de ingreso anuales a partir del próximo 1 de enero.

Primera reunión de España con un ‘barón’

Va a ser la primera reunión de Arcadi España con un presidente autonómico y ha escogido un espacio simbólico. Primero, por ser su territorio (conoce las telarañas de la casa como exconseller de Hacienda); segundo, por ser una comunidad del PP, y, tercero, por ser Llorca el barón más necesitado y, por tanto, el eslabón más débil en el frente del PP contra un modelo que, según todos los expertos, supone un avance general.

Para reforzar la incoherencia, Arcadi España se ha agendado tras su visita al Palau un encuentro en la Delegación del Gobierno con los empresarios (la patronal autonómica CEV) y los trabajadores (CC OO y UGT). Busca la complicidad de la sociedad civil valenciana. Y difícilmente podrán hacer otra cosa que darle la razón, como ya han hecho, apuntando mejoras a la propuesta, eso sí, pero asumiendo que favorece los intereses valencianos.

Arcadi España, ministro de Hacienda, durante una reciente entrevista. / José Luis Roca / EPC

Ni reforma ni quita de la deuda

Lo mismo ocurre con la condonación de la deuda. El Gobierno ha planteado (y podría volver a plantear) una quita de 11.200 millones sobre su descomunal deuda que el Consell se niega a aceptar, pese a que, sin ir más lejos, este año pagará solo por intereses 1.167 millones de euros. Será allí, en la Delegación del Gobierno y no en el Palau, donde España comparezca para fijar su posición.

Está por ver el detalle de las peticiones que pone Pérez Llorca sobre la mesa. Es una reunión en la que debe llevar la iniciativa (él pidió la reunión, él tiene las urgencias), más allá de rechazar el nuevo modelo y volver a pedir un fondo de nivelación transitoria que, en realidad, es aproximadamente la mitad (1.800 millones) de lo que está ofreciendo Pedro Sánchez. Son miles y miles de millones los que reclama el Consell al Gobierno, en materias como la Dependencia o la atención sanitaria a los desplazados de otras comunidades.

La presión de Feijóo contra el Gobierno

Respecto a la propuesta de la financiación, el problema de Pérez Llorca es tan económico como político. Difícilmente podrá desmarcarse de la línea oficial del partido mientras espera su confirmación como candidato a la Generalitat en las próximas elecciones. Núñez Feijóo no quiere dar aire al Gobierno de Sánchez, al que ven en la lona y sonando la cuenta atrás. Sentarse a negociar una reforma del sistema de financiación sería concederle una ‘victoria’ en uno de los grandes asuntos pendientes del estado. Y, sobre todo, un escenario que afloraría la contradicción entre intereses territoriales dentro del propio PP. Mejor dejarlo para más adelante.

La posición oficial es un ‘no’ rotundo porque la propuesta nace de un anatema para los populares: un pacto entre el Gobierno y un partido catalán (como ha ocurrido en otras reformas), y que el nuevo modelo debe negociarse entre todos, no en foros bilaterales. La cuestión es que Feijóo tampoco plantea un modelo alternativo.

Un problema teórico con efectos reales: huelgas y listas de espera

La infrafinanciación no es un tema que decante elecciones en la Comunitat Valenciana pese a los intentos de la sociedad civil por ponerla en el centro del debate. Sin embargo, la falta de recursos sí se traduce en la incapacidad de dotar servicios esenciales, y eso sí es un problema para Pérez Llorca, como se ha visto con la histórica huelga educativa.

Una reforma con problemas de viabilidad

Así las cosas, su mejor argumento para insistir en el fondo transitorio y justificar la negativa a negociar es la virtualidad de una reforma que no tiene los apoyos asegurados. De hecho, parece poco probable que Junts, llegado el momento, facilitara su aprobación en le Congreso. Los ‘posconvergentes’ quiere lo mismo que tiene el PNV para el País Vasco.

Noticias relacionadas

Con todo, el Ministerio de Hacienda ya ha fijado la hoja de ruta con la ambición de tenerla en vigor el 1 de enero. En breve comenzará una serie de reuniones bilaterales entre el secretario de Estado y los consejeros territoriales. El objetivo es que pase por el Consejo de Política Fiscal y Financiera (donde se reúnen todos los territorios) y antes de verano por el Consejo de Ministros. Todo ello para enviar el proyecto al Congreso de los Diputados con el objetivo de aprobarla antes de fin de año. Ahí es donde se esperan los mayores problemas.