Más de 230 orientadores en Primaria: Educación y los sindicatos se sientan de nuevo a reajustar la propuesta en inclusión

Estaba, al menos, negro sobre blanco, pero hay margen para afinar más. Los sindicatos y la Conselleria de Educación se han sentado de nuevo este jueves para ajustar, reajustar o darle otra vuelta al documento de propuesta en inclusión educativa. La conversación entre las partes ha pasado a ser puramente técnica, pero la concreción va cambiando. Sobre la mesa, en este primer día de reunión tras la suspensión del paro indefinido, han aparecido novedades: 231 plazas de orientación en Primaria y 240 profesionales de pedagogía terapéutica más en Secundaria.

Este jueves por la mañana se ha celebrado una mesa sectorial para continuar negociando el bloque de inclusión educativa después de la última mesa de negociación del pasado 11 de junio, justo hace una semana, en la que el punto de inclusión fue rechazado por el conjunto de los sindicatos. La mesa sectorial ha estado presidida por la directora general de Inclusión Educativa, Xaro Escrig, y todo su equipo.

No son plazas extras respecto al documento elaborado por la Conselleria en el marco de la negociación sino una reordenación. La propuesta ya contemplaba 1.249 puestos para incrementar la dotación en inclusión, una dotación que crecería gradualmente hasta el curso 2030/31. En principio, la dotación de los 1.249 puestos estaba pensada para PT y AL en Infantil y Primaria. Ahora la propuesta es diferente.

Negociadores de los sindicatos llegando a la Conselleria de Educación este jueves para la negociación / Miguel Ángel Montesinos

Una nueva distribución

En concreto, algunos de esos puestos se destinarían a orientación en Primaria: se propone que todos los centros entre 18 y 22 aulas tengan medio orientador más (un orientador a media jornada). Hay 461 centros entre 18 y 22 unidades o aulas, con lo que se conseguiría un incremento de 231 plazas de orientación en total.

En cuanto a Secundaria, desde Educación consideran que las necesidades de refuerzo de Pedagogía Terapéutica (PT) se concentran en 1º y 2º de ESO. Actualmente hay un PT por cada instituto y desde el departamento de Carmen Ortí proponen un PT más en centros entre 6 y 12 aulas de 1º y 2º de ESO —2 en total— y en centros con más de 12 unidades, un PT y medio —2 y medio en total—. Hay 195 centros entre 6 y 12 unidades, lo que implica por ese lado 193 puestos de PT más. Y en el resto, entre 30 o 40 centros recibirían 47 PT más. En total, 240 profesionales de esta rama más. Con todo ello, de los 1.249 puestos iniciales que ya se preveían en el borrador, quedarían 769 docentes por redistribuir.

La valoración sindical

Esa ha sido la propuesta que se ha trasladado a la parte sindical en una mesa que ha durado toda la mañana. La valoración de los sindicatos ha sido diversa. Desde el Stepv, el mayoritario, consideran que hay que incrementar la dotación del profesorado y del personal de atención educativa y lamentan que 1.249 puestos de incremento “se quedan cortos”. Además, apuestan por incrementar este personal docente y de atención educativa en todas las etapas. Además, creen que la dotación no puede aplicarse progresivamente hasta 2030/31, sino que debe hacerse de forma “inmediata”. En este punto no se ha llegado a un consenso y, según la directora general de Inclusión, también depende de la Dirección General de Personal, aunque se ha comprometido a seguir trabajándolo en grupos de trabajo si hace falta. El sindicato también ha pedido orientadores con dotación horaria de atención al alumnado para todas las enseñanzas regladas. Además de la revisión de las ratios de las orientadoras de Primaria, consideran que hay que revisar sus condiciones laborales como, por ejemplo, el reconocimiento de las coordinaciones en CEIP y zona y una mejora de los recursos para pruebas diagnósticas oficiales y materiales.

Mesa de negociación entre la Conselleria y los sindicatos / GVA

Desde ANPE, la vicepresidenta en la Comunitat Valenciana, Paloma Martínez, ha insistido en la petición de que se recoja en el acuerdo por escrito al figura de la enfermera escolar. Otro punto "fundamental" para esta entidad es un aumento de recursos tanto personales como materiales y, con ese fin, aboga por "hablar conjuntamente, porque es un tema transversal, inclusión, plantilla y ratios". La portavoz de ANPE se ha mostrado crítica con el hecho de que esperaban que en la mesa de hoy se produjera "una negociación de verdad, pero no ha sido así", ya que se han encontrado "la misma propuesta conque ya en la última mesa no tuvo el consenso de las organizaciones con alguna variación".

Por su parte, desde CSIF, José Seco ha solicitado a la Conselleria un número mayor de plazas de profesionales en los centros para propiciar la máxima inclusión educativa y que esta sea "real". Para este sindicato, la cifra de 1.249 plazas de profesionales destinadas a inclusión, a distribuir entre el conjunto de niveles educativos, "resulta insuficiente" y plantea un incremento. Además, pide que sean estructurales, de manera que formen parte definitivamente de las plantillas de los centros, y que puedan ofertarse en los próximos procesos selectivos

Por parte de CCOO PV, la secretaria general de Enseñanza, Xelo Valls, se ha mostrado convencida de que en este tema "podemos seguir avanzando y eso pasa por una dotación presupuestaria mayor". "El punto de desencuentro son los recursos", ha reconocido esta portavoz, que ha argumentado que "si el gobierno valenciano dice que la inclusión es una apuesta fundamental de su sistema educativo público ha de ampliar los recursos para atender la diversidad en las aulas".

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Finalmente, desde UGT PV Maica Martínez considera que el documento ha mejorado pero aún no resulta "suficiente".