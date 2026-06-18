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Última hora de la huelga de profesores en la Comunitat Valenciana tras su suspensión: sigue la negociación en directo

Una semana después de la suspensión de la huelga indefinida de profesores en la Comunitat Valenciana, conselleria y sindicatos retoman las negociaciones

Sindicatos y Conselleria de Educación volverán a la mesa hoy lunes

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José Manuel López

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Marta Rojo

Valencia

La Conselleria de Educación y los sindicatos de docentes retoman hoy, jueves 18 de junio, la negociación en una nueva mesa sectorial, una semana después del rechazo mayoritario al "acuerdo global" y de la suspensión de la huelga indefinida de profesores en la Comunitat Valenciana.

La reunión de hoy tendrá un único punto del día: "Seguimiento/continuidad de la negociación. Bloque Inclusión Educativa". Los docentes avisan que se trata de un paro parcial y que las movilizaciones podrían retomarse en septiembre.

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