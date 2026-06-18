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Última hora de la huelga de profesores en la Comunitat Valenciana tras su suspensión: sigue la negociación en directo
Una semana después de la suspensión de la huelga indefinida de profesores en la Comunitat Valenciana, conselleria y sindicatos retoman las negociaciones
La Conselleria de Educación y los sindicatos de docentes retoman hoy, jueves 18 de junio, la negociación en una nueva mesa sectorial, una semana después del rechazo mayoritario al "acuerdo global" y de la suspensión de la huelga indefinida de profesores en la Comunitat Valenciana.
La reunión de hoy tendrá un único punto del día: "Seguimiento/continuidad de la negociación. Bloque Inclusión Educativa". Los docentes avisan que se trata de un paro parcial y que las movilizaciones podrían retomarse en septiembre.
Primeras propuestas de la Conselleria
En la mesa, la directora general de Inclusión reitera la propuesta de la Conselleria: todos los centros de educación infantil y primaria de 18 unidades tendría medio orientador más y, cuando tuvieran 22 unidades, un orientador más. Desde UGT consideran que sigue siendo insuficiente.
UGT pide un calendario de negociación y reabrir todos los puntos
Al inicio de la reunión, UGT ha reclamado un calendario de negociación cerrado. "Queremos negociar seriamente", han indicado desde el sindicato en redes sociales. La convocatoria de esta reunión llegó sin que los sindicatos sepan cuándo será la siguiente ni sobre qué tema tratatará. Asimismo, han pedido reabrir todos los puntos.
Esta vez, sin streaming
Esta vez, a diferencia de las tres últimas mesas de negociación con la presencia de la consellera y el secretario autonómico, la negociación no se retransmite online en el canal de Youtube de la Genralitat. Eso sí, algunos de los sindicatos van informando de lo que se trata en la mesa en sus canales de redes sociales como Telegram.
"Podría ser un verano y otoño de negociaciones"
Preguntada Xelo Valls por la posibilidad de alcanzar un acuerdo este mismo jueves sobre inclusión educativa, por una parte asegura que el documento debería mejorar "muchísimo" para que pudiera ser firmado por el sindicato y, sobre todo, por otra parte, subraya que cualquier eventual acuerdo deberá contar con un amplio respaldo del profesorado. "Habría de tener una aceptación significativamente mayoritaria", señala la representante de la organización.
Sobre el calendario negociador,no descarta que las conversaciones se prolonguen durante los próximos meses. "Podría ser un verano y un otoño de negociaciones", apunta la representante sindical.
Los sindicatos reprochan que parte de las propuestas de Conselleria en inclusión no son nuevas
Los representantes de los sindicatos han atendido a los medios antes de la reunión. Desde CC OO PV, Xelo Valls, explica que la Conselleria les ha entregado un nuevo borrador sobre inclusión educativa con algunas modificaciones respecto al documento abordado en la última reunión. Valls asegura que trasladará a la mesa las propuestas recogidas entre profesorado de Pedagogía Terapéutica, Audición y Lenguaje, Orientación Educativa, Primaria y Secundaria.
Eso sí, reprocha que parte de las medidas recogidas en el borrador como propuesta de Conselleria "ya se están aplicando" en los centros. Según señala, algunas de esas actuaciones aparecen redactadas como compromisos de futuro cuando en realidad forman parte de la práctica actual de la administración educativa.
Los sindicatos entran a la mesa de negociación sobre inclusión
Los sindicatos han llegado poco antes de las 9.30 de la mañana a la sede de la Conselleria de Educación, en la avenida de Campanar, para una nueva mesa de negociación. En ella se sientan este jueves, una semana después de la suspensión de la huelga indefinida, representantes de las cinco fuerzas sindicales con representación -Stepv, CC OO, UGT, CSIF y ANPE- y la directora general de Inclusión, Xaro Escrig. De eso precisamente trata la mesa de hoy, de inclusión educativa. Es la primera de las mesas sectoriales o temáticas en las que se debatirán ahora los puntos en los que no se ha alcanzado acuerdo.
Sindicatos y Conselleria se sientan de nuevo en la mesa de negociación para hablar de inclusión
Un abrumador 69,5% de los docentes que votaron que no al acuerdo global con la Conselleria de Educación en el marco de la huelga, en la consulta promovida por la mayoría sindical, votaron también en contra, específicamente, del bloque de propuestas en inclusión educativa. Solo el restante 30,5% lo hizo a favor.
Es el tema sobre el que girará la mesa sectorial que este jueves mantendrán los sindicatos con la Conselleria de Educación en su sede de Campanar, la primera tras la suspensión de la huelga indefinida tras cinco semanas.
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