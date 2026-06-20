Feijóo promete una reforma de financiación que sirva para "reponer lo que se debe" a la C.Valenciana

No hay elecciones generales convocadas, por lo tanto, no hay una campaña electoral en marcha, sin embargo, la dudas en torno a la duración de la legislatura hacen que cada intervención de Alberto Núñez Feijóo sea un intento de mostrar que está cada vez más cerca de la Moncloa hasta tal punto de lanzar compromisos de futuro como si la carrera hacia el palacio presidencial fuera cuestión de semanas. Es en ese marco donde ha fijado los "cuatro compromisos" de valores sobre su futurible gobierno y es ahí donde se encuentra un asunto clave para la Comunitat Valenciana: la financiación autonómica.

El líder del PP ha prometido este sábado en Sueca que impulsará un nuevo sistema de financiación autonómico. Sin condicionales que pongan en barbecho la promesa, Feijóo ha asegurado que impulsar un modelo que será "justo", que vendrá a "reponer lo que se debe" y que permitirá "acabar con la discriminación de la Comunitat Valenciana", algo que llegaría dentro de uno de los cuatro "compromisos" de Gobierno, el referente a la "igualdad de los españoles".

Feijóo ha lanzado esta propuesta apenas cinco días después de que el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, en primera fila y citado por el propio dirigente gallego al referirse a este futurible nuevo sistema, recibiera en el Palau al ministro de Hacienda, Arcadi España, con el objetivo de negociar el modelo que ha planteado el Gobierno central. Este supondría, según cifras del ministerio, unos 3.700 millones más para las arcas valencianas, una cuantía que no cambia la idea del Consell (como del resto de autonomías del PP) de sentarse a negociarlo.

Es más, Feijóo ha afeado que haya "negociaciones bilaterales" en algo que, ha explicado, "es de todos". "Se puede hablar, pero no pactar", ha indicado respecto a estas reuniones bilaterales insistiendo en que el pacto es "de todos" y que no se puede acordar sobre "el dinero de todos" solo con uno porque "el resto tiene derecho a saber". "Para eso sirve el presidente del Gobierno, es un presidente para todos, no para las comunidades que le votan", ha remarcado.

Su referencia sobre la financiación autonómica ha sido uno de los pocos elementos valencianos de un discurso muy en clave nacional de Feijóo, centrado sobre todo en los escándalos de corrupción que afectan al entorno de Pedro Sánchez y en su llamamiento para "recuperar la decencia" en política. No obstante, si la financiación aún se puede interpretar como un asunto estatal que tiene especial afección en la Comunitat Valenciana, no ocurre lo mismo con la dana, cuestión que ha dejado para prácticamente el final del discurso.

"Mayor disgusto"

En este sentido, Feijóo ha admitido que el "mayor disgusto" que ha tenido como jefe de la oposición ha sido "la falta de respeto, de responsabilidad y de utilización contra el gobierno de la Generalitat" que lo que hizo el Ejecutivo central con la dana. "Os trataron de forma injusta, os debemos mucho", ha expresado el líder del PP quien ha citado que se deben "reparar los daños sin reparar" y que, además, el Gobierno de España debe "reparar lo que no os hemos ofrecido en el momento necesario".

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"El gobierno os dejó solos, yo no os voy a dejar solos. Es injusto, lo he vivido y lo sé", ha sentenciado el dirigente popular sobre la catástrofe del 29 de octubre de 2024. No obstante, pese a este reproche duro, Feijóo ha obviado la riada dentro de la serie de desdichas de gestión que ha vinculado al Gobierno central como el accidente de Adamuz, el apagón, las pulseras antimaltrato o llevar un año con la huelga de médicos. Tampoco ha habido ni una sola referencia a quien estaba al frente del gobierno valenciano en ese momento, Carlos Mazón, ni tampoco ha hecho ninguna mención de loa a la reconstrucción de la Generalitat Valenciana.