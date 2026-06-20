Marc Candela (Stepv): “La Conselleria de Educación ha jugado a intentar dividir a las familias y al profesorado”

En los despachos de la sede del Stepv, el sindicato mayoritario en la enseñanza pública valenciana, hay cajas y cajas de cartón y, en el interior de todas ellas, lo mismo: camisetas verdes con el lema ‘Estimem l’escola pública’. Ahora, de cara al verano, las nuevas camisetas son de tirantes, pero durante meses las calles de la Comunitat Valenciana se han llenado de personas que llevaban su versión de manga corta. El ‘verde docente’ ha dado lugar, durante más de un mes, a una marea de color que ha protagonizado manifestaciones, concentraciones, asambleas y encierros reivindicativos en el marco de la huelga indefinida del profesorado valenciano de la enseñanza pública, la más larga de la historia. La huelga, actualmente suspendida, no desconvocada, ha sumido en una larga y bastante bronca negociación a los cinco sindicatos de la mesa sectorial con la Conselleria de Educación. Marc Candela, coordinador de Acción Sindical del Stepv, cree que las sucesivas ofertas “insuficientes” de Educación han servido para aumentar la potencia de la huelga. Y reprocha: “La Conselleria de Educación ha jugado a intentar dividir a las familias y al profesorado”. Asegura que sin éxito.

Marc Candela (Stepv) durante la entrevista / Francisco Calabuig

A una huelga indefinida se llega después de un proceso complejo y de mucho descontento acumulado, pero ¿cuál fue la chispa? ¿Hay un momento fundacional de la huelga?

En junio del año pasado, convocamos a los cinco sindicatos de la mesa sectorial para poner en marcha un proceso de mejora de las condiciones laborales. El 25 de septiembre tuvimos la junta de portavoces y ya presentamos un documento conjunto de los tres sindicatos -Stepv, CC OO y UGT- en el que pedíamos la negociación de los seis puntos. La Conselleria, con Rovira a la cabeza, nos dijo que no, e iniciamos una convocatoria de movilizaciones. Y ya anunciamos que si la Conselleria no reaccionaba acabaríamos en una huelga indefinida. Hicimos una huelga el 11 de diciembre y, tras eso, con el cambio de cartera, la consellera Orti sí que dijo que quería negociar, pero siempre el mes que viene. El cansancio nos llevó a plantearnos hacer efectiva esa huelga indefinida anunciada.

Desde el principio se dijo que no se descartaba que el curso acabara en huelga indefinida. Pero no sé si este escenario de que pueda extenderse al inicio del curso que viene estaba contemplado.

Cuando convocamos la huelga, la idea era forzar una negociación lo antes posible y con resultado favorable. Pero la Conselleria ha seguido jugando a dilatar, y eso lo único que ha conseguido es que la indignación del profesorado fuera in crescendo. Cada vez que hacían una intervención pública más profesionales se sumaban a la huelga. La Conselleria sistemáticamente ha intentado dividir a las familias y al profesorado, y criminalizar a los huelguistas, con la colaboración del PP, que hizo algunos posts sobre que "el profesorado está enfermo en enero y sano en verano". Y como no hemos llegado a un acuerdo, ahora nos están obligando a continuar la movilización, ya veremos en qué formato, el curso que viene. Han empezado a aparentar voluntad negociadora, sobre todo al final, cuando empezamos a emitir en streaming las mesas: hicieron ver que estaban predispuestos a aceptar cosas menores, pero no las grandes medidas. Y eso también lo ha visto la gente, por eso el resultado de la consulta ha sido el que ha sido, porque la gente no es tonta y sabe perfectamente que no estamos consiguiendo lo que nos proponíamos.

Marc Candela (Stepv) durante la entrevista / Francisco Calabuig

El STEPV es un sindicato asambleario y, junto con CC OO y UGT ha consultado varias veces al profesorado sobre las diferentes propuestas de la administración. Pero ¿comparte Marc Candela, como portavoz del Stepv los resultados de la consulta?

Mi opinión no interesa a nadie más que a mí. Pero sí que hemos puesto en valor que, por ejemplo, en el tema de ratios hemos conseguido avances significativos. La primera propuesta era fiarlo todo a que se aprobara la ley estatal, que seguramente no se aprobará. Y hemos conseguido avances que incluso mejoran la propuesta del Ministerio. Pero la gente quiere unas ratios todavía mejores, aunque en la primera consulta prácticamente nadie votó que sí a ese bloque y en la segunda ya fue un 30%. Es el punto que más ha avanzado, pero sigue siendo rechazado. En el resto de temas, no nos fiamos de la Conselleria. Se sigue demostrando: en plantillas pensábamos que estábamos avanzando y en el último documento nos pusieron un calendario a cuatro años. O sea que, por un lado, hemos visto avances desde el primer documento, que eran dos páginas, hasta el último, pero el documento final debería haber sido el primero, la base para empezar a trabajar.

¿Esperaban ese nivel de movilización en la calle? ¿A qué cree que responde el surgimiento de acciones autoorganizadas, al margen de las convocadas por los sindicatos, en la última semana de huelga?

Ha sido un proceso que ha ido in crescendo, empezamos el 20 de noviembre haciendo unas concentraciones a las puertas de los centros y en la huelga del 31 de marzo vimos creció la participación. Y por medio hubo ese movimiento asambleario que no es inédito; Stepv nace de un movimiento asambleario en los años 70 y por ejemplo en 2012, con aquel famoso decreto de recortes, también se dio un movimiento asambleario muy potente. La particularidad esta vez ha sido la autoconvocatoria y la descentralización, que ha molestado al Consell porque los alcaldes del PP tenían bajo su casa al profesorado concentrado. También ha tenido mucho peso la creatividad, con cosas como 500 maestros músicos montando la "Manifa’s Band". O la acampada en la plaza de la Virgen. Todo eso con el apoyo de las familias, que ha sido muy importante.

Y otra de las particularidades fue, al menos las primeras semanas, la unidad sindical de las cinco fuerzas de la mesa. Se rompió con la firma del acuerdo retributivo por parte de CSIF y ANPE y la desconvocatoria de la huelga por parte del primero. ¿Cómo es ahora la relación entre los sindicatos?

Cuando los tres sindicatos convocaron las movilizaciones, CSIF se sumó a esa primera convocatoria de huelga del 11 de diciembre. Hablamos con ANPE en dos momentos pero no quisieron incorporarse y lo hicieron cuando la Conselleria ya habló de retribuciones, aunque no llegaron a convocar la huelga. Al final, a la mínima que les han puesto sobre la mesa un acuerdo retributivo, ANPE y CSIF firmaron y rompieron la unidad sindical porque su interés era únicamente el tema salarial. Fue muy precipitado porque posiblemente habríamos conseguido mejoras, como en otros aspectos como las ratios. Pero esto formaba parte de la estrategia de la Conselleria de romper la unidad sindical. Ahora, es un problema de ANPE y CSIF que son minoritarios en la mesa, y que han quedado muy mal ante el profesorado por la precipitación y por no consultar.

Se consultará también cómo será la movilización de inicio de curso en caso de que no se llegue a un acuerdo este verano, pero ¿qué escenarios se barajan?

A partir de septiembre alrededor del 20-30% del profesorado cambia de centro entre concurso de traslados, comisiones de servicio, adjudicaciones, etc.. Por tanto, septiembre tiene que ser para ir reconstruyendo ese movimiento otra vez, sin descartar posibles acciones. A partir de ahí, ir retomando la movilización en el formato que decida el profesorado; la huelga está suspendida, no desconvocada, y se puede retomar en cualquier momento.

El president Juanfran Pérez Llorca ha prometido ejecutar algunas de las mejoras propuestas por Conselleria pero en las que no se llegó a un acuerdo. ¿Consideráis que eso implica que va dando carpetazo a bloques aunque no haya acuerdos?

Es una victoria de la movilización que el president se vea obligado a decir que aplicará medidas en las que no han llegado a acuerdo. Eso ya es un éxito. Lo que dijo el president sobre las ratios, por ejemplo, es que se aplicarían el curso siguiente, así que todavía tenemos margen. En el resto de cuestiones, lo mismo: en salarios, se supone que en septiembre tendremos un aumento de 75 euros, lo firmado, aunque nos sorprendieron las declaraciones de la consellera diciendo que "desearía" que se aplicara. Si lo has firmado tienes que aplicarlo; si no, estás cuestionando ese acuerdo.

Marc Candela (Stepv) durante la entrevista / Francisco Calabuig

El sindicato CSIF ha anunciado movilizaciones en todo el Estado, una especie de protesta unitaria contra el Gobierno central. ¿Cómo lo valoran?

Que ahora CSIF intente desviar la atención hacia el gobierno del Estado es su estrategia, porque tienen un problema con poner el foco en los gobiernos que son más de su cuerda. Evidentemente las competencias están transferidas, pero a nivel estatal sí hemos pedido al Ministerio de Educación recuperar la paga extra que recortó Zapatero en 2010, o reducir la burocracia a través de leyes estatales.

¿Qué debería tener un buen acuerdo? ¿Cuáles serían los mínimos o las líneas rojas?

El valenciano es el único punto que no ha tenido ninguna mejora; no puede estar en un acuerdo global porque impediría firmarlo por muy bien que estén los otros puntos. De los demás: bajar las ratios todavía más, en plantillas se tiene que recuperar ya todo lo que se ha recortado en EOI, conservatorios, FP y otras etapas, en infraestructuras, es importante recuperar el Plan Edificant, en inclusión hay que mejorar las condiciones laborales del profesorado de orientación, mejorar las coordinaciones y que sean retribuidas. Y en retribuciones se tiene que reabrir el tema; apostamos por la recuperación del poder adquisitivo y 200 euros se queda corto.