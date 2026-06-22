Bernabé acude al Congreso con su radiografía de la dana para "desmontar bulos"

El Congreso acoge este lunes una nueva sesión de altos vuelos (y, por lo tanto, posible tensión) en la comisión de investigación de la dana. Por este espacio pasarán primero la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, y por la tarde quien fuera el 29 de octubre de 2024 director general de Emergencias de la Generalitat, Alberto Martín Moratilla, dos cargos que estuvieron en la reunión del Cecopi en las horas clave de la gestión de la catástrofe, de ahí que difícilmente su interrogatorio genere indiferencia en los parlamentarios; más si cabe en el caso de Martín Moratilla que acude a la Cámara Baja horas después de que el PSPV denunciara ante la Fiscalía su nombramiento en el Cuerpo Provincial de Bomberos de Alicante.

Abrirá la sesión Bernabé, quien responderá por su actuación durante la dana por segunda vez en las Cortes Generales tras pasar por la comisión de investigación del Senado, donde tiene mayoría absoluta el PP. La dirigente socialista, que también compareció en abril de 2025 ante la jueza Nuria Ruiz Tobarra como testigo, radiografiará de nuevo su actuación durante la jornada y los días posteriores, "lo de siempre", explican fuentes próximas que insisten en que siempre ha dicho lo mismo porque "a diferencia de la Generalitat y Carlos Mazón" no hay "27 versiones".

Las mismas fuentes agregan que está convencida de que de nuevo deberá "desmontar los bulos" que aseguran que han ido lanzando PP y Vox durante este tiempo, desde sus responsabilidades en el Cecopi hasta las competencias durante ese día para, entre otras cosas, vigilar los barrancos. Para ello, Bernabé aportará documentos para que consten en acta de la comisión, una forma de contrastar algunas de las afirmaciones que ha ido vertiendo el Consell o el Ayuntamiento de València.

Turno del exdirector general

Por la tarde llegará el turno de Martín Moratilla. El 29-O era director general de Emergencias de la Generalitat, el número 3 del departamento que dirigía Salomé Pradas, un cargo en el que permaneció hasta junio de 2025, siete meses, pese a que entre medias sus dos inmediatos superiores, la propia Pradas y el secretario autonómico Emilio Argüeso fueron reemplazados. Y tras un paso como director general de Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento en la Generalitat, pasó a la Diputación de Alicante como Oficial del Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante.

Imagen de archivo del director general de Emergencias, Alberto Javier Martín Moratilla. / Jorge Gil/Europa Press

El exdirector general ya compareció en febrero como testigo ante la jueza a la que, entre otras cuestiones, le aseguró que no se habló del Es-Alert hasta las 19 horas, que Pradas dio el visto bueno al texto definitivo y que tanto ella como Carlos Mazón cuando se incorporó después del Cecopi "solo decía que OK a lo que decían los técnicos". No obstante, su nombre está vinculado a la causa que está en el juzgado de Llíria por la extracción, filtración y manipulación de un audio del 112 con Aemet sobre el día de la dana y por el que la Fiscalía pide su imputación.

A ello se añade otro frente. Horas antes de que comparezca en el Congreso, el PSPV ha anunciado que presentará denuncia ante la Fiscalía para esclarecer las irregularidades detectadas en el proceso de nombramiento como Oficial del Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante. Los socialistas consideran que los hechos descritos en la documentación oficial podrían constituir delitos de prevaricación administrativa y falsedad documental, entre otros. Para la diputada socialista Marisa Navarro se acumulan "demasiadas irregularidades" en torno al rápido ascenso de Martín Moratilla, lo que, sumado "a la falta de explicaciones y contradicciones" en la información suministrada por Emergencias arrojan "graves sospechas sobre el nombramiento".

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Los aspirantes a la plaza de oficial realizaron las prácticas obligatorias previstas en la fase II del curso selectivo obligatorio entre el 28 de octubre y el 14 de noviembre de 2024. Fechas en las que resulta imposible que en plena catástrofe y gestión de la dana y la postdana, el entonces director general de Emergencias estuviera realizando un curso formativo de manera simultánea. Ante esta situación, los socialistas alertan que la documentación oficial "construye un cronograma" en el que se le computan las prácticas obligatorias tras el cese de su primer cargo como director general de Emergencias y su nombramiento de director general de Coordinación de los Servicios de Prevención de Extinción de Incendios y Salvación.