La "desintegración" y el silencio del abalismo: sobrevivir a José Luis Ábalos

La en su día poderosa familia del abalismo está "desintegrada". Nadie, o casi nadie, da la cara por el exministro José Luis Ábalos. “Hay cosas muy feas, como los temas de prostitución, que es duro de entender y han hecho mucho daño al partido”, asegura un exconcejal abalista valenciano, quien asegura, a pesar de todo lo publicado y escuchado, “hay cosas, como el cobro de comisiones, que me cuesta creerlas”.

Lo cierto es que pocos de los que en su día llegaron a ocupar cargos públicos gracias a la influencia de José Luis Abalos reconoce ahora al político valenciano que durante tres décadas, desde 1999 hasta 2017, ocupó casi todos los escalones de la política local y regional (secretario general del PSOE en València y provincial, concejal del Cap i Casal, diputado provincial, conseller de Trabajo) consolidando el abalismo como una de las corrientes más poderosas dentro del partido en Valencia. Ábalos alcanzaría, a partir de 2017, el máximo poder institucional tras ser nombrado ministro de Fomento por Pedro Sánchez y también orgánico al llegar a la Secretaría de Organización del PSOE.

El de Torrent cayó en desgracia definitivamente tras ser imputado en 2024 por el caso mascarillas y el cobro de mordidas junto con su mano derecha Koldo García, un caso que ahora ha acabado en una condena a 24 años de cárcel para el primero del Tribunal Supremo por organización criminal, varios cohechos, malversación y tráfico de influencias, los abalistas se han ido desmarcando de la sombra del exministro. Su cese fulminante en 2021 por parte de Pedro Sánchez en la cartera de Fomento ya dejó descolocados a muchos. Los que fueron sus afines que siguen "en activo" se han reubicado ya del lado de otros líderes políticos como Diana Morant, Carlos Fernández Bielsa o Pilar Bernabé y no quieren que su pasado salga a la palestra, aunque no dudan en condenar los hechos por los que se ha juzgado al político.

El "mazazo" de la prostitución

“Ha sido una decepción muy grande para todo el partido, en Valencia y en toda España porque era una persona muy querida por la militancia de base”, asegura una concejala vinculada al abalismo. “Escuchar los audios fue el auténtico mazazo, la condena si son 24 o 16 es lo de menos”, apunta la concelaja en alusión a los audios recabados en la investigación sobre las fiestas con prostitutas del ministro, que se declaraba feminista y contrario a la explotación sexual. "Esa manera de hablar de las mujeres para un partido que es el partido de las mujeres ha sido una sacudida muy grande: utilizar un ideario para hacer todo lo contrario”, asegura en alusión a las relaciones con prostitutas del exministro. “Quien la hace, que pague”, remata la misma concejala.

El “abalismo” creó una estructura de fieles a partir de un modelo, que muchos ya ven caduco, el de las agrupaciones de militantes de distrito, una estructura propia de la capital valenciana que en los años 80 funcionaba bien para mantener engrasadas a las bases, pero que hace años entraron en decadencia. El exministro se manejaba como pez en el agua en estas agrupaciones, las frecuentaba y cuidaba a los militantes lo que le proporcionaba cotas de poder y control del aparato.

De este ecosistema saldrían nombres como el de José Vicente Berlanga, que llegó al ayuntamiento de València como asesor y ya con el gobierno progresista ocupó la gerencia de la Fundación Municipal Deportiva y al que Ábalos encumbró en 2018 a la presidencia de Enusa, la empresa estatal encargada de abastecer a las centrales nucleares de combustible, con un sueldo cercano a los 200.000 euros anuales. Berlanga está imputado en la causa que investiga la trama en torno a Santos Cerdán y la fontanera del PSOE Leire.

"Siempre lo he visto como una persona a la que le gusta vivir bien, pero todo lo que ha salido estos meses no lo podía imaginar. Estoy sorprendido: una cosa es que le pudiera caer algo por colocar a mujeres en puestos públicos y otra una condena a 24 años. Me sabe mal, considero que es una pena muy alta. Hay terroristas que no van a cumplir esa condena", señala un exalcalde socialista próximo a Ábalos, aunque reconoce que hace año y medio que no habla con él. "Se equivoco al no dimitir como diputado. Ahora podría recurrir".

Noticias relacionadas

Este alcalde señala a la onda expansiva que puede tener esta condena: "Debe estar en shock, analizando todo lo que sabe. Y esto ha sido un aviso a navegantes: el que quiera colaborar ya sabe qué condena tendrá", señala en referencia a la pena impuesta a Aldama.