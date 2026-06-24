Los animalistas piden suspender los 'bous al carrer' a partir de 25 grados por el "estrés térmico" de las reses

La Asociación Nacional para la Protección y el Bienestar de los Animals (ANPBA) ha remitido una solicitud urgente a la Conselleria de Emergencias e Interior para pedirle una circular que imponga la suspensión de los festejos de 'bous al carrer' en episodios de olas de calor en la Comunitat Valenciana para evitar el "estrés térmico" que sufren los bovinos. Concretamente, les pide que la circular contemple la cancelación "inmediata y efectiva" de los festejos "cuando se alcancen temperaturas superiores a los 25 grados", es decir, que prácticamente no se podría celebrar ningún festejo durante el verano en la autonomía. Y que este documento sea remitido "en trámite de urgencia" a los consistorios a través de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP).

La entidad considera que este "es el baremo establecido científicamente a partir del cual los bovinos comienzan a sufrir estrés térmico", como así recogen varios estudios. Citan, por ejemplo, el último conjunto de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura y la Unión Meteorológica Mundial o el informe "Efecto del estrés calórico en el bienestar animal, una revisión en tiempo de cambio climático".

La petición contempla que "los intereses primarios de los animales" -como evitarles el dolor o el sufrimiento- "no deben ser relegados en pro de intereses secundarios" como es la diversión. Asimismo, recuerdan que los animales "son transportados en cajones" y son "sometidos a un intenso esfuerzo físico y a un imponderable estrés psicológico" en los festejos, cuando los bovinos son "seres altamente sensibles al calor". Las reses "requieren de un importante gasto de energía para mantener constante la temperatura corporal", recuerdan.

La postura de la Generalitat

Desde la Conselleria de Interior y Emergencias, recuerdan las recomendaciones que hicieron el pasado año a los municipios, las cuales se mantienen vigentes para este año. Estas se basan en pedir a los consistorios que eviten programar festejos de 'bous al carrer' en las horas centrales del día, entre las 12 y las 19 horas, cuando la Comunitat Valenciana se encuentra en olas de calor, no por encima de los 25 grados como pide la ANPBA, y haya avisos activos por altas temperaturas como ha ocurrido durante las jornadas del lunes y el martes. Hace un año, pedían "máxima prudencia" para garantizar "la integridad física de las personas participantes y de los animales".

En la circular se hacía referencia al artículo 36,1 c del reglamento, en le que se contempla que debe respetarse la integridad física de los animales; al 38, el cual estipula como causa de suspensión de un festejo la concurrencia de “cualquier otra circunstancia sobrevenida que disminuya de forma manifiesta las condiciones de seguridad” establecidas en la norma; y al 40. Este último estipula que el festejo "se dará por concluido cuando existan evidentes muestras de agotamiento de las reses o se detecten lesiones que mermen sus facultades físicas para el normal desarrollo".

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Tras recibirse la petición, no parece que la Generalitat vaya a adoptar medidas adicionales a las estipuladas en la circular del pasado año. A nadie se le escapa que plegarse a las peticiones de los animalistas supondría en la práctica suspender todos los festejos del verano, a excepción de los nocturnos si no hay noche tórrida. El año pasado se cerró con un dato récord de 9.542 festejos en la Comunitat Valenciana, la más alta de la serie histórica y un 4,4 % superior a la registrada en 2024; y con dos personas fallecidas y 1.106 heridas.