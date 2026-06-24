A la espera de un calendario de negociación en educación para evitar un verano baldío

La semana pasada, la primera tras la suspensión de la huelga indefinida en la enseñanza pública valenciana, hubo una reunión. Fue entre la Conselleria de Educación, representada por la directora general de Inclusión, y los cinco sindicatos presentes en la mesa sectorial. El tema del encuentro era el bloque de inclusión educativa que formaba parte de la propuesta de “acuerdo global” que la Conselleria fue construyendo en las sucesivas mesas. La convocatoria sorprendió, dos días antes de la cita, a los sindicatos, que esperaban, y esperan todavía, un calendario de negociación que incluya una planificación de todas las reuniones temáticas que queden este verano.

Y desde la Conselleria aseguran que ese calendario está en elaboración, y que se conocerá en los próximos días. Si hasta que esté preparado este documento se convoca alguna reunión temática más, indican fuentes del departamento que dirige Carmen Ortí, se le hará saber a los sindicatos como hasta ahora, es decir, con una convocatoria ad hoc para esa mesa, y luego se comunicará el resto del calendario.

Queda todo por cerrar pero, de momento, el escenario más probable es que la negociación no se detenga durante el mes de julio. Así lo indican, preliminarmente, fuentes de Educación. Incluso en agosto podría haber alguna otra mesa. Pero está por ver.

Un calendario integral

Este calendario integral que tiene que llegar en algún momento de los próximos días es una de las principales reclamaciones que hacen las cinco fuerzas sindicales en este momento del conflicto. Todas las partes saben que la huelga está suspendida y que el profesorado que paró necesita recuperar fuerzas, pero también que la presión de la posible reactivación está ahí.

El IES Lluis Vives iluminado de verde como reivindicación en apoyo a las reivindicaciones docentes / Redacción Levante / Asamblea IES Lluis Vives

Un calendario permitiría, entre otras cosas, que los sindicatos pudieran prever con antelación posibles acciones de protesta o movilización. Así lo indica Marc Candela, coordinador de Acción Sindical del Stepv, que no cierra la puerta a “hacer algún tipo de acción”. “Cómo mínimo, tendríamos que saber qué día vamos a tratar qué tema”, dice. Las reuniones, por la Ley de Procedimiento Administrativo, tienen que convocarse con mínimo 48 horas de antelación, como ocurrió con la mesa temática en la que, la semana pasada, se habló de inclusión educativa.

El formato de la semana pasada también sorprendió a algunos sindicatos, como a ANPE. A su presidente, Lauren Bárcena, le quedó claro después del final de la negociación en mesas con la consellera y el secretario autonómico que ese tipo de reuniones no iba a continuar. “Quedamos en que se acabó; no la negociación sino el detalle sobre este acuerdo ómnibus”, explica. Las palabras de la conselleria Ortí iban en la línea de que se volvía a lo ordinario, a las mesas convencionales. “Pero nos sorprendió que volvieran a convocarnos y como documentación se volviera sobre el bloque entero de inclusión, un bloque ya rechazado por los cinco sindicatos, nos pareció que no tenía ningún sentido”, dice.

Reuniones con documentacion y reabrir todos los temas

Pero la parte laboral sigue abierta a continuar con la conversación, sea en el formato que sea, sobre todo con la vista puesta en el inicio de curso. Así lo indica José Seco, presidente de CSIF Educación Comunitat Valenciana. “CSIF ya ha llegado a acuerdos importantísimos pero hay muchos temas importantes por solucionar”, reconoce. Por eso llama a llegar a acuerdos durante el mes de julio. “Eso puede suponer que el curso empiece con cierta tranquilidad y que el alumnado no se vea perjudicado”, afirma.

Negociadores de los sindicatos llegando a la Conselleria de Educación la semana pasada para la negociación / Miguel Ángel Montesinos

Y para eso, para que la negociación avance a tiempo para conseguir un septiembre normal, los sindicatos piden agilizar en lo posible la negociación. Por eso reclaman que las convocatorias de las mesas vayan acompañadas de documentación, cosa que hasta ahora no siempre ha ocurrido. Desde CC OO reconocen que la Conselleria va enviando las modificaciones después de cada mesa con las cosas que se van incluyendo, pero reivindican tener también documentación previa. “Así podríamos trabajar los temas con antelación y pensar propuestas de mejora que estén trabajadas”, dicen desde el sindicato. De otro modo, la negociación se alarga.

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No solo eso; también piden que no se dé por cerrado ningún tema. En concreto, desde UGT-PV se refieren a dos temas que la Conselleria da por zanjados de momento: fomento del valenciano y salarios. “La consellera dice que no es negociable, que es un buen acuerdo e invita a los que no han firmado a firmar, pero nosotros queremos reabrir esos puntos para mejorarlos, dar pie a que se pueda negociar”, dice Maica Martínez, de UGT Educación.