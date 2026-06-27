La nueva generación mayor más longeva y activa: del gimnasio y los viajes al reto de las pensiones y la dependencia

Viejóvenes, abuelos canguro, generación silver, baby-boomers (nacidos entre 1946 y 1964 que se irán jubilando en masa)… Las etiquetas para los mayores de 65 años son muchas y variadas. Los nuevos sénior de la Comunitat Valenciana son una generación con varias caras de la misma moneda: desde aquellos que empiezan a priorizar su tiempo personal a quienes todavía se sacrifican al 100 % por su familia, con un sistema sanitario que alarga el momento de pasar de cuidadores a cuidados. El territorio, con su clima y su sistema público, es además retiro dorado para muchos jubilados europeos.

Son un target consumidor en boga: se jubilan a una edad con un estado de salud que les permite llevar una vida muy activa y con más poder adquisitivo. Con todo, el escenario de las rentas es variopinto y difiere mucho una viuda con 850 euros al mes de un matrimonio que suma 4.000 al mes. Lo que sí comparten es un mayor interés por la salud: más prevención, ejercicio físico y caminatas en grupo. Las relaciones sociales se cultivan mucho, incluso más que algunos jóvenes solitarios: tienen a la familia, el vecindario con una relación cercana de toda la vida, las compañeras de deporte o baile, o las amistades de siempre con las que comparten viajes de ocio y no solo en verano. Desde una excursión para ver los campos de lavanda en Brihuega a una aventura de una semana en Groenlandia.

Les ha tocado convivir con la tecnología a pasos agigantados y sortear la brecha digital. Desde sacar dinero del cajero y llevar tarjeta cuando siempre se han manejado en efectivo a pedirle a la nieta que les compre unas sandalias en Amazon o hacerse instagramers con éxito de la moda sénior y los perfumes.

Cuadernillos de estimulación cognitiva, populares entre la población infantil, pero en versión para adultos con deterioro leve-moderado. / Mediterráneo

Conservar la agilidad mental les preocupa: igual se conectan al juego Brain Training en Nintendo Switch que rellenan a mano crucigramas y sopas de letras o resuelven la versión de estimulación cognitiva de los cuadernillos Rubio. No faltan academias de inglés con club-café destinado a séniors, universidades para mayores o aqua-gym en los centros deportivos municipales.

Son los que combinan la alimentación tradicional de pucheros y dieta mediterránea que tanto ayudó a sus antepasados a ganar en salud, con el kéfir o las tostadas para desayunar.

El abordaje de los expertos: urbanismo, consumo, sanidad y brecha territorial

Omar Cauli, graduado en Medicina y Farmacia y director de la Cátedra de la Fundación Colisée-Universitat de València (UV) / Mediterráneo

Omar Cauli, graduado en Medicina y Farmacia y director de la Cátedra de la Fundación Colisée-Universitat de València (UV) para el Envejecimiento Saludable, Activo y Participativo, explica que su línea de trabajo aborda “la soledad no deseada en mayores en ambientes urbanos y rurales (como en el Rincón de Ademuz). Se realizan intervenciones de 12 semanas para paliar la soledad no deseada y favorecer el bienestar físico y emocional en familiares cuidadores de personas con trastornos neuropsiquiátricos graves y mayores con cáncer”.

En su opinión, “la generación actual de mayores rompe estereotipos. Son autónomos, activos y con mayor poder adquisitivo. Las futuras, Millennials y Z, se encaminan hacia un envejecimiento preventivo, hiperdigital y enfocado al bienestar holístico (físico, mental y emocional)”. Con todo, es un grupo “extremadamente variado en preocupaciones, ocupaciones y necesidades”.

Para Cauli, las ciudades deben ser más amigables y seguras: priorizar aceras anchas y rebajadas, cruces con más tiempo, buena iluminación y bancos frecuentes. Apuesta por habilitar más opciones de voluntariado, talleres y centros socioculturales y en lo personal, más ejercicio físico cotidiano y sostener una red social y hobbies en pro de la salud física y mental.

Raquel Agost, vicerrectora de la UJI, ha participado en las líneas estratégicas para el Plan de Envejecimiento Activo y Lucha contra la soledad no deseada de la Generalitat, / Mediterráneo

Raquel Agost, vicerrectora de la UJI, ha participado en las líneas estratégicas para el Plan de Envejecimiento Activo y Lucha contra la soledad no deseada de la Generalitat, hoja de ruta. Recuerda que ahora conviven dos generaciones de mayores: la del baby boom (nacidos entre 1943 y 1960/65) y la generación X (1961/65 – 1980). “Son personas que han vivido cambios sociales sustanciales: han pasado de una sociedad más cohesionada y con mayor red de apoyo familiar y social a un sistema de relaciones más acotado. Han afrontado el reto tecnológico en el último periodo de vida laboral o por inclusión (digitalización de servicios e instituciones, contacto con la familia, etc.). El ocio también ha cambiado: listas de espera en los centros de mayores con más variedad de actividades como arte, digitalización, estimulación cognitiva; y las universidades populares y la Universitat per a Majors o de l’experiència.

Como desafíos, apuesta por la equidad territorial en el acceso a los recursos en entornos urbanos y rurales. Otro es transformar los centros residenciales para mayores y dependientes en espacios que promocionen la autonomía y mejoren la calidad de vida. “Y siempre escuchándolos”, concluye Agost.

Cita como ejemplo de buenas prácticas, con mejoras que tienen en cuenta la opinión de los mayores, la Red de Ciudades y Comunidades Amigables impulsada por el Imserso y la estrategia de la OMS para 2030. La Comunitat Valenciana es la tercera con más municipios adheridos (31), tras País Vasco (69) y Cataluña (33). Otra cosa es el trabajo posterior, una vez apuntados.

Esta es una tabla que muestra la lista de municipios de la Comunitat que forman parte de la Red mundial de Ciudades Amigables con los mayores. Este contenido requiere JavaScript para su visualización. Por favor, habilite JavaScript para ver el contenido

El mapa mundi Age-Friendly se puede consultar aquí (enlace web).

Maite Navarro, presidenta del Colegio Oficial de Dietistas-Nutricionistas de la Comunitat (CODiNuCoVa / Mediterráneo

Maite Navarro, presidenta del Colegio Oficial de Dietistas-Nutricionistas de la Comunitat analiza cómo se ha pasado de “una alimentación mucho más tradicional, basada en alimentos frescos, de temporada y recetas caseras de dieta mediterránea a un entorno con gran oferta de procesados y comidas preparadas”.

Verduras y hortalizas siguen estando, pero se descuida la cena y baja el consumo de pescado, legumbres o frutos secos, proteína clave para preservar la masa muscular y prevenir la fragilidad asociada al envejecimiento. En estas edades hay riesgo de desnutrición o sarcopenia (pérdida de masa muscular), hipertensión o diabetes. “Debemos recuperar hábitos como dedicar más tiempo a cocinar, planificar mejor las cenas, consumir más proteínas de calidad y reducir ultraprocesados”, asevera Navarro.

Magdalena Linge, presidenta de la Sociedad Valenciana de Medicina Geriátrica y Ciencias Gerontológicas. / Mediterráneo

Magdalena Linge, presidenta de la Sociedad Valenciana de Medicina Geriátrica y Ciencias Gerontológicas detecta que el claro aumento de mayores de 80 años con pluripatología, fragilidad y dependencia exige transformar el modelo asistencial actual y una geriatría individualizada. Se avanza, a su parecer, en el manejo de enfermedades neurodegenerativas, terapias biológicas, medicina personalizada y herramientas tecnológicas aplicadas al seguimiento domiciliario y monitorización remota. “La esperanza de vida ha mejorado en calidad: vemos personas de 85 o 90 años con niveles de autonomía, movilidad y actividad social impensables hace décadas; ese es el camino". Con todo, persiste el reto de las cardiovasculares, diabetes, artrosis, osteoporosis, caídas, neurodegenerativas y demencias.

Teresa, la iaiafit viral de 89 años que levanta hasta 30 kg en su rutina de entrenamiento: “Soy más autónoma, esto es mejor que ver la televisión en el sofá”

Teresa Monzonís, a sus 89 años, entrenando fuerza esta semana en el gimnasio. / Noelia Martínez

A sus 89 años, Teresa Monsonís, vecina de Burriana, se ha vuelto viral en redes como la "iaiafit". Su constancia le permite levantar hasta 30 kg en peso muerto y mancuernas de 8 kg. Pionera, comenzó a entrenar a los 50 años en el gimnasio de su yerno, empezó con una clase de mantenimiento pero no le gustaba tanto, y pasó a sala. No había mujeres entonces pero le gustó el entrenamiento de fuerza. Desde entonces no ha parado, salvo alguna pausa por enfermedad o en verano, cuando se va a pasar tres meses al mar.

Hoy la guía su nieto, Héctor López, fisioterapeuta y dueño del gimnasio Virgimlio. Su rendimiento lo enfoca hacia la utilidad real y la autonomía diaria: realiza sentadillas para levantarse rápido, hace multipower para poder alcanzar los estantes altos del armario, fortalece piernas para bajar escaleras y brazos: levanta mancuernas de 8 kilos cada una para luego cargar en cada mano, en el súper, dos packs de seis botellas de agua (9 y 9 litros). Esta excelente condición física ha sido clave para recuperarse en tiempo récord de una reciente fractura de húmero.

Teresa, con su nieto, Héctor, quien además es su monitor y fisioterapeuta. / Noelia Martínez

Frente al sedentarismo, Teresa entrena cuatro veces por semana y sale a caminar con sus amigas. Defiende que “hay tiempo para todo y el ejercicio es mejor que ver la televisión en el sofá, si no el día se hace muy largo”. Héctor destaca el auge de los mayores de 65 que acuden por recomendación médica o cuando se jubilan: se les adaptan rutinas funcionales de fuerza, de casi una hora, para mejorar su salud y mantenerse independientes, con cargas bajas. “Se aplica mucha variedad de ejercicios, que no haya rutina”, defiende.

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