Las ratas, esas vecinas del subsuelo que muerden la economía de 'telecos' y oficinas por su dieta alta en fibra

Tienen mala prensa, su nombre se utiliza para descalificar a personas desleales o de principios cambiantes y culturalmente están estigmatizadas. Sin embargo, son seres inteligentes y su mirada tiene un encanto hipnótico y hasta tierno. Un híbrido entre la mirada del coala y la del oso. Al contrario que los cerdos, no comen cualquier guarrada. Son seres omnívoros de fino paladar. Pueden dar fe los agricultores, que son quienes han padecido los daños de la afición de estos roedores a comer frutos secos, tiernos y cereales. Les gusta la fibra. En general. También la fibra óptica, no para comer, pero si para recortar y afilar sus dientes. En especial los cuatro incisivos (dos superiores y dos inferiores) que no paran de crecer. Los operarios instaladores de cableado y las empresas pueden acreditar el daño que ocasionan por su afición a morder el cable. Todos los cables.

David Lavana trabaja en GTV, una empresa dedicada a instalaciones de cableado en naves industriales, edificios de oficinas, campings, edificios residenciales y establecimientos que necesitan la infraestructura que permite el acceso a internet y demás comunicaciones. Su empresa trabaja para operadoras como Vodafone o Digi. Lleva 34 años en el sector y no deja de sorprenderse cada día con la capacidad destructora de estos animalitos. “He visto cómo han cortado un cable de cobre trenzado de 16 milímetros de grosor”, explica.

Edificio de oficinas, KO por corte de cable

Las consecuencias de estas actuaciones en las que los dientes actúan como sierras son graves para los afectados. Cuenta que un edificio de oficinas “quedó paralizado, con 150 personas sin conexiones, por los efectos de un cable cortado por las ratas”. David explica que cuando se repara el trozo de cable afectado a menudo se está invitando a los roedores a volver a la acción en este punto. “Tocas el cable, vienes de almorzar o el propio sudor deja un olor que ellas detectan, tienen muy buen olfato, y la emprenden justo con ese trozo, que se lo comen de nuevo”, argumenta.

El veneno que se utiliza no siempre resulta eficaz. Pocas veces, de hecho. Este experto en cableado sonríe y apunta que ha encontrado “excrementos de rata de color azul, verde, rosa o amarillo, según el color del veneno que haya comido”. “También se ponen pegamentos para atraparlas pero nunca he visto ninguna pegada”, relata.

Los efectos de las ratas son muy perceptibles pero, en cambio, apunta que él nunca ha visto a los roedores. Ni en acción ni de paseo rondando los cables.

Operarios manipulan cable en una arqueta. / Levante-EMV

"Familias enteras en arquetas"

Depende del tipo de trabajo de los instaladores. Y cada cual tiene su experiencia. Rubén López, en cambio, cuenta que la suya es distinta. “Claro que las he visto. He abierto arquetas y he visto familias enteras”, explica este profesional de la firma Redes de Levante. En esas pequeñas cámaras subterráneas, de ladrillo u hormigón, que distribuyen redes de saneamiento, fontanería o cableados, las ratas suelen hacer sus nidos. Son espacios ideales para fundar un hogar, dada la humedad del subsuelo y el calor que suelen generar los cables, aunque no los de fibra óptica. Ahí, además, hay espacio para hacer vida y entrar y salir “por los tubos que encapsulan los cables, que son los pasillos de su casa, igual que los techos de los supermercados”, comenta Rubén.

La fibra permite tiradas de distancias kilométricas, apuntan, y suele instalarse de forma subterránea (la más común en la ciudad), bajo el asfalto de la calle y las aceras. La humedad y el calor, efectivamente, conforma ese hábitat ideal tanto para las ratas como para las cucarachas. Pero, al contrario que las segundas, las primeras tienen mucho más poder destructor.

El antídoto son los cables anti roedores, que constan de una malla metálica, una cubierta reforzada (HDPE, acero corrugado...), apuntan tanto David como Rubén. Este último indica, con todo, que ese blindaje no hace milagros. “Si las ratas son capaces de talar árboles ¿cómo no han de cortar ese cable? En el 100% de los casos acaba por morder y romper la malla metálica”. Eso sí, “se gana tiempo, se dilata el proceso”, admite. Pero, “los dientes les crecen y los han de limar”, sentencia Rubén.

Cable entubado, autopista para las ratas

Y al contrario que los cables eléctricos o los de cobre, la fibra óptica es un bocado apetecible porque resultan neutros, no emiten ondas electromagnéticas. “Sus hocicos son muy sensibles a estos campos, y por eso la fibra óptica no les produce rechazo porque no emite ni calor ni radiación ni luz”, ilustra el profesional de Redes de Levante . El centro del cable tiene un halo de luz, totalmente imperceptible incluso cuando se corta porque sus dimensiones son nanométricas.

Petru Mihai Abrudan tiene larga experiencia en la instalación de fibra óptica para la compañía DIGI. Enseña una foto en su móvil de un cable de 12 hilos de fibra óptica (12FO), lo que se conoce como un 'flat cable'. Está seccionado por una rata. Es diariamente testigo de la capacidad destructora de los roedores: "Hemos tenido averías con cables de 96FO, que van por tubos. Muerden el tubo y afectan algunos hilos o directamente lo cortan todo". "Cortan incluso las fibras de 'kevlar' que llevan la mayoría de los cables para mayor protección", apunta.

Otro de los blindajes existentes en los cables es la llamada fibra de aramida, filamentos sintéticos que facilitan la resistencia del tiro de cable y, al mismo tiempo, dificultan el mordisco de la rata, que se pincha el paladar. Las protecciones anti roedores, con mayor o menor efectividad, tienen el problema de generar un sobreprecio, un encarecimiento del producto de en torno al 20 % o al 30 %, señala Toni, de instalaciones Cabletic.

“Cuando hay roedores se entuba el cable, se opta por esa protección metálica contra los roedores, ese revestimiento por debajo del plástico…”, explica. “Suele funcionar, pero es verdad que la rata es muy fuerte”, matiza. Y añade que esos tubos protectores que encapsulan el cable en el subsuelo y que tienen 60 o 70 milímetros de diámetro, "se convierten en una autopista para las ratas". Las medidas extra encarecen el producto y a veces se manejan “presupuestos demasiado ajustados” y se prescinde de las mismas “para abaratar”, lamentan desde Cabletic, aunque el tipo de instalación, en el campo, subterránea o cercana a la Albufera, por ejemplo, recomiende no escatimar en estas cuestiones.

Instaladores de cable de fibra óptica en el subsuelo, donde viven las ratas. / Levante-EMV

Reparaciones y sobrecostes millonarios

Los daños económicos que causan las ratas generan reparaciones y sobrecostes en una infraestructura, la fibra óptica (FTTH), de la que España es líder en la UE y la Comunitat Valenciana, un exponente muy avanzado en el marco europeo. Solamente en la provincia de Valencia, una sola operadora desplegó el año pasado 300 kilómetros de fibra óptica en 73 municipios. Cada año se instalan cientos de kilómetros de cable que da servicio a decenas de miles de domicilios particulares, comercios, oficinas e industrias. Si se considera que, según fuentes del sector, el metro de fibra óptica a instaladores y mayoristas oscila entre 1 y 3 euros el metro, queda patente la magnitud de ese sobrecoste de hasta un 30% para combatir a los roedores.

Cable de 12 hilos de fibra óptica cortado por los mordiscos de una rata. / Petru M. Abrudan

Si se atiende al volumen de inversiones en fibra óptica acometidas solamente por las tres grandes operadoras de telecomunicaciones (Telefónica, MásOrange y Vodafone) todavía es más evidente la importancia que cobra el capítulo presupuestario del factor rata. Sin contar el coste de las reparaciones por deterioro o corte del cable. Así, MásOrange (Orange y Más Móvil) ha invertido en la Comunitat Valenciana unos 700 millones de euros en despliegue de fibra óptica entre 2018 y 2023. Telefónica-Movistar dedicó 514 millones a ese mismo concepto entre 2016 y 2020, años de los que se tienen datos territorializados. A partir de 2021 la inversión de esta operadora se ralentizó. Y, desde 2024, lo hizo la de las tres grandes, que, tras años de crecimiento, optaron por la política de compartir redes para ahorrar costes.

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Vodafone siempre ha apostado por acuerdos con mayoristas en vez de desarrollar una red propia. Su inversión valenciana entre 2018 y 2023 oscila entre los 100 y 300 millones de euros. En total, son, así pues, como mínimo unos 1.300-1.600 millones los invertidos por las tres operadoras en la Comunitat Valenciana en los últimos años. Es cierto que en esa cifra hay más concepto que los metros lineales de cable, manjar para ratas, pero también es verdad que el sector trasciende a estas empresas y la fibra óptica. Porque la dieta de los roedores incluye el cable en general, más allá de la fibra.