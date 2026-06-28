Miles de empresas de Castellón se enfrentan a multas si no actualizan la clasificación de su actividad

Miles de empresas castellonenses se enfrentan a multas si no actualizan y se adaptan a la nueva Clasificación Nacional de Actividad Económica (CNAE). Las más de 40.000 empresas que conforman el tejido de Castellón se enfrentan este año una de las modificaciones más relevantes de los últimos ejercicios en materia de presentación de cuentas anuales. Los nuevos modelos aprobados para su depósito en el Registro Mercantil incorporan cambios que obligarán a miles de pymes a revisar apartados de información clave sobre su actividad y situación fiscal.

Este cambio influye especialmente a pymes y micropymes, según el Colegio Oficial de Censores Jurados de Cuentas de la Comunitat Valenciana, que destaca especialmente la incorporación del nuevo CNAE-2025, que sustituye al vigente desde 2009 y obliga a las empresas a identificar de nuevo su actividad económica conforme a nuevos códigos antes del 30 de junio.

“Aunque la correcta identificación de la actividad empresarial parece una modificación puramente técnica, en realidad tiene importantes consecuencias prácticas”, ha explicado recientemente la presidenta del Colegio de Auditores de la Comunitat Valenciana, Lola Mor. “El tipo de actividad económica que declaran las empresas es utilizada por numerosas administraciones y organismos para elaborar estadísticas, tramitar ayudas, realizar análisis sectoriales o aplicar determinadas obligaciones regulatorias, entre otras muchas. Por eso es tan importante que la información se presente de forma ordenada y acorde a la normativa”, destaca la dirigente de este colegio profesional.

Lola Mor, presidenta del Colegio de Auditores de la Comunitat Valenciana. / Levante-EMV

Esta nueva modificación supone que las empresas deberán revisar bien la actividad bajo la que venían operando en el anterior modelo, ya que el nuevo CNAE cambia la clasificación de algunas de ellas. Por eso, desde el Colegio de Auditores animan a que las empresas revisen de manera consciente sus cuentas anuales en 2025.

Datos fiscales y transparencia

El modelo también incorpora novedades derivadas del cambio de la normativa contable y tributaria. Entre ellas, figuran cambios en las referencias relacionadas con determinados activos y pasivos fiscales, y también se avanza de manera sustancial en las obligaciones de transparencia fiscal de algunas compañías. “Estas modificaciones evidencian una tendencia creciente hacia una información financiera más detallada y homogénea, alineada con las exigencias europeas en materia de transparencia empresarial”, explica Lola Mor.

La normativa contempla cambios en la clasificación de algunas actividades empresariales, y también incorpora nuevas obligaciones de transparencia fiscal

Desde el Colegio de Auditores recuerdan que la correcta formulación, aprobación y depósito de las cuentas anuales "es una obligación legal de todas las sociedades mercantiles, incluyendo a las pymes y micropymes, que representan la amplia mayoría del tejido empresarial valenciano". Por eso animan a revisar con antelación los nuevos modelos, y así evitar incidencias y retrasos.

Sanciones

Si las empresas intentan depositar las cuentas y el registrador observa que falta cualquier información obligatoria y envía un requerimiento, puede suceder que el plazo límite para depositarlas expire y el negocio entre en el listado de incumplidores. Una circunstancia que en el año 2025 ya resultó en la apertura de 550 expedientes sancionadores con un importe medio de las multas de 2.900 euros.

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"Más allá del cumplimiento normativo, las cuentas anuales son la principal carta de presentación financiera de una empresa ante inversores, entidades financieras, proveedores y administraciones públicas. Por ello es fundamental que la información sea correcta y refleje fielmente la realidad de la sociedad", agrega la presidenta del Colegio de Auditores.

Fuente: Levante - EMV