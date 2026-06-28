¿Es sostenible una comunidad con tantos mayores?

El llamado envejecimiento de la población es la consecuencia de uno de los mayores logros de nuestra Historia: un aumento sin precedentes de la supervivencia humana a lo largo de los últimos cien años. Si durante la década de 1920 en España, un 25 % de la población moría antes de cumplir los 5 años y menos de un 5 % alcanzaba los 85 años, actualmente solo fallece un 25 % de la población antes de llegar a los 78 años, y más de un 53 % consigue celebrar su 85 cumpleaños.

Tal aumento de la longevidad vino acompañado de una drástica reducción del número de hijos por mujer, pasando de una media superior a 4 hijos a comienzos del siglo XX a menos de un 1.5 hijos un siglo después.

Es decir, una supervivencia en expansión y una fecundidad en retroceso han supuesto un crecimiento de la edad media de la población, lo que comúnmente se ha llamado envejecimiento demográfico. Este proceso, relacionado con la Transición Demográfica, significó, como señalan algunos demógrafos, un incremento de la eficiencia reproductiva : nacen menos personas, pero la mayoría sobreviven hasta bien entrada la madurez.

Si quisiéramos revertir el fenómeno tendríamos varias vías de actuación: un aumento considerable de la natalidad, una mayor llegada de población inmigrante o, en última instancia, un incremento de la mortalidad. La primera podría reducir la edad media de la población, aunque al precio de incrementar la presión sobre ecosistemas ya tensionados y exigiría dedicar más tiempo y recursos a los cuidados, una responsabilidad que todavía recae de forma desigual sobre las mujeres. La segunda podría aliviar parcialmente el envejecimiento, aunque difícilmente revertiría por sí sola la tendencia. La tercera resulta difícilmente deseable.

Por ello, a la pregunta de si es sostenible una comunidad con muchos mayores, me inclino a responder con otra: ¿cómo logramos que una población con una proporción considerable de personas de edad avanzada sea sostenible y, en la medida de lo posible, justa? Las respuestas son múltiples, y exigen una aproximación multidisciplinar, pues se trata de un fenómeno que permea todas las esferas de nuestra vida, tanto a nivel social como individual, pues afortunadamente más de la mitad de quienes hemos nacido las últimas décadas se espera que superemos los 85 años.

Tenemos un reto importante en el horizonte al que deberíamos mirar de frente y afrontar de forma honesta, buscando las mejores soluciones para el conjunto de la población. Entre los desafíos más evidentes encontramos dos que habitualmente saltan a la palestra de la opinión pública: la sostenibilidad del sistema de pensiones y la mayor carga de nuestros sistemas sanitarios, ya tensionados en la actualidad.

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Respecto al primero, al menos mientras las generaciones del baby boom vivan, probablemente el incremento de la edad de jubilación influya en un menor estrés sobre el sistema público de pensiones, pero tal vez se podrían explorar otras formas de redistribución de la riqueza más allá del trasvase intergeneracional. Respecto al segundo, convendría apostar decididamente por la investigación, así como por programas de prevención, salud pública y medicina comunitaria. Serían inversiones que a medio y largo plazo podrían mejorar la calidad de vida de las personas y reducir la carga de los servicios sociosanitarios, aunque resulten menos visibles que inaugurar determinadas infraestructuras sanitarias.

Fuente: Levante - EMV