Vox reta al PP y presume de que la Comunitat Valenciana tendrá los primeros presupuestos "con prioridad nacional"

La advertencia se ha hecho este lunes documento y Vox ha llevado su exigencia de la "prioridad nacional" a las enmiendas a los Presupuestos de la Generalitat de 2026. Los llamamientos del Consell a dar por bueno el "arraigo" como sustitutivo de la petición de los voxistas no parecen haber convencido al partido de Santiago Abascal que ha registrado en las Corts sus peticiones para modificar las cuentas de este año y que quede plasmado en los objetivos en Vivienda y Servicios Sociales que las ayudas han de vehicularse a través de esta "prioridad nacional".

"Van a ser los primeros presupuestos de toda España donde aparezca la prioridad nacional", ha reivindicado el síndic de la formación, José María Llanos, dando por hecho la aprobación de sus enmiendas tras asegurar que en su "mayoría" están "pactadas" con el PP. No obstante, fuentes del PP rebajan ese nivel de entendimiento y aseguran que las estudiarán, pero no dan ningún compromiso por asumido, y menos en un tema tan espinoso como la "prioridad nacional".

A falta de que el pacto se concrete o no, los voxistas han llevado este concepto a las pocas letras que tiene el presupuesto, conformado principalmente por cifras. Llanos ha indicado que esta idea que la izquierda ha calificado de "apartheid hacia las personas migrantes" se incorporará a través de los objetivos que detallan las actuaciones de las distintas partidas que tienen las conselleries, centrada sobre todo en las ayudas sociales y las relacionadas con vivienda pública.

Pero la prioridad nacional no será la única medida con la que los voxistas presionen al Consell para tratar de desplegar su agenda ultra en los presupuestos. El portavoz de los voxistas ha explicado que han planteado una modificación de la Oficina Valenciana de Inclusión para convertirla en la "Oficina de Arraigo y Retorno" a la que prevén destinar 1,8 millones para "fomentar el retorno voluntario" de personas migrantes. También han incorporado una línea de 2,5 millones para el retorno de menores migrantes extutelados.

Fernando Pastor, síndic del PP, saluda al portavoz de Vox, José María Llanos, en una junta de en las Corts. / José Cuéllar/Corts

"Muchas han sido negociadas con el PP", ha explicado Llanos que ha admitido que hay algunas "peliagudas", aunque sin concretar cuáles. No ha especificado si dentro de estas están las enmiendas que reclaman una reducción del 50 % de las ayudas para la patronal y los sindicatos o un recorte de la Acadèmia Valenciana de la Llengua "todo lo que hemos podido" según la ley, que blinda su autonomía y por tanto una cantidad mínima para poder funcionar.

De 115 a 4.000

En total, los voxistas han presentado 115 enmiendas, los que menos de los cuatro grupos parlamentarios, pero sus 13 diputados les erigen como el socio necesario para que Juanfran Pérez Llorca pueda sacar adelante los presupuestos cuando se voten a final de julio en el hemiciclo. "Sin prioridad nacional no habrá presupuestos", aseguró hace unas semanas Llanos que este lunes ha llevado esta exigencia a las enmiendas presupuestarias, sin variar cifras, pero que supone un paso simbólico antes de otro que será determinante: el de la ley de Acompañamiento donde sí puede haber cambios legales.

Por su parte, el PP ha evitado entrar en las propuestas de los voxistas asegurando que todavía no las habían leído, pero han destacado las 156 que han presentado. Su portavoz de Hacienda, Carmen Contelles, ha desvelado que entre estas hay un aumento de dos millones a las escuelas de danza y música y otros dos millones para conservatorios, así como un incremento presupuestario para ampliar las alarmas y sensores en los cauces de los ríos.

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Mucha más cantidad han presentado las dos formaciones de la izquierda. PSPV y Compromís han registrado 4.000 (cifra récord) y algo más de un millar respectivamente en lo que supone una "impugnación" de las cuentas, según ha especificado sus respectivos síndics. Entre las materias que han planteado cambios están sobre todo en Educación, Sanidad y Servicios Sociales. Los valencianistas a su vez han retirado los 970.000 euros para festejos taurinos para destinarlos a las víctimas de la dana y los socialistas han planteado una reducción de las listas de espera y transparencia en las derivaciones a la privada.