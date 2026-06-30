Los sindicatos de Educación esperan un julio negociador con dos o tres reuniones por semana

Falta por conocer el calendario de negociación que la Conselleria de Educación prometió tener cerrado en los próximos días pero ya se atisba el inicio de un mes de julio intenso. Desde el departamento que dirige Carmen Ortí ya aseguraban que durante este próximo mes la conversación, tanto en temas ordinarios relativos al inicio de curso, como sobre los puntos reivindicativos de la huelga, continuaría. Ahora, los sindicatos siguen esperando esa planificación por días para poder organizar a los equipos negociadores, pero ya se les ha comunicado que habrá entre dos y tres mesas por semana.

Así lo han avanzado los representantes de las fuerzas que conforman la mayoría sindical en la mesa sectorial de Educación -Stepv, CCOO y UGT- que han atendido a los medios antes de entrar a la última mesa negociadora del mes de junio. Este martes, en la sede de Campanar, se celebra una doble cita: a las nueve de la mañana las partes se han sentado a hablar sobre jornadas y el decreto de horarios docentes, un tema que forma parte de la negociación ordinaria, y a mediodía comenzará otra mesa, en este caso sobre uno de los bloques de la plataforma reivindicativa, las infraestructuras educativas. En la última consulta al profesorado, un 46% de quienes votaron (12.000 docentes) estaban a favor de un acuerdo en este bloque y un 54% (14.200) en contra.

Las prioridades: climatización y centros dana

El bloque de contenidos es muy amplio y abarca desde el futuro del Plan Edificant de construcción y reforma de centros hasta un plan para que los ayuntamientos puedan reacondicionar o construir nuevos colegios. Pero los sindicatos mayoritarios tienen claras sus prioridades en la negociación.

“Lo que queremos es que incrementen los presupuestos, que se revierta la situación de los centros afectados por la dana, que se acelere también la climatización de los centros y, en definitiva, que se agilicen todas aquellas actuaciones que son imprescindibles para el funcionamiento de los centros en la actualidad”, resume Lluis Navarro, miembro del equipo negociador del Stepv.

Por su parte, desde CCOO, Óscar Ortiz prioriza que se les facilite o se negocie un calendario de aplicación, que falta en la mayoría de los puntos, y, sobre todo, “más presupuesto, porque con el presupuesto que hay ahora mismo sobre la mesa seguramente no será suficiente”. “Eso solo lo sabremos si se hacen los estudios y si se aplica de manera urgente, sobre todo en el tema de la climatización y de la adaptación de las aulas que tenemos actualmente, porque soportamos unas temperaturas horribles en las que no se puede trabajar”, ha dicho.

Coincide Kilian Cuerda, de UGT-PV, que señala la climatización como una medida urgente. “No se deja de hablar de un plan, pero no se concreta ni se ejecuta. Y necesitamos que se ponga en marcha con urgencia”, ha dicho. Sobre este punto, el president Juanfran Pérez Llorca anunció una primera anualidad de inversiones para climatizar las aulas, pero desde UGT no confían en su palabra. “Las promesas del president, sin garantías, no valen nada, pero demuestran que la lucha les ha arrancado todos esos avances y esas concesiones; dice esas cosas porque se ve obligado por la movilización que hemos llevado a cabo todo el profesorado, los sindicatos y el conjunto del colectivo”, ha asegurado.

Sin novedades en el punto de partida

Una de las principales críticas, de entrada, de los sindicatos antes de llegar a sentarse a la mesa es ya conocida. Desde el inicio del conflicto en educación, los representantes de la mayoría sindical reprochan que la Conselleria de Educación ha arrancado algunas de las mesas de negociación sin aportar previamente la documentación de la que se va a hablar a la parte laboral. En este caso, sí la tienen, pero no es nueva: se trata del bloque de infraestructuras tal y como estaba redactado en el documento de Educación que se rechazó por los docentes.

“No han introducido cambios respecto a lo que ya negociamos”, ha criticado Lluis Navarro, miembro del equipo negociador del Stepv. Por su parte, Óscar Ortiz, secretario de Enseñanza Pública de CCOO, ha asegurado que el objetivo de la mesa era “intentar avanzar” pese a que la documentación que está sobre la mesa “es la misma que en la última reunión”. “La verdad es que eso demuestra que la Administración no tiene tanta prisa, y eso nos preocupa”, ha destacado.

“Si quieren que nos sentemos a negociar de verdad sobre infraestructuras, necesitamos que nos aporten material y propuestas serias”, ha afirmado Kilian Cuerda, de UGT-PV. “Si nos entregan, como han hecho, el mismo texto de la última vez que estuvimos aquí sentados, realmente no nos están dando nada nuevo sobre lo que debatir o plantear cuestiones diferentes”, ha añadido, y ha reprochado que en anteriores mesas ha aparecido en el último momento documentación nueva y han tenido que “verla sobre la marcha”.

El calendario, aún pendiente

“Nosotros hemos solicitado el calendario y todavía no nos lo han hecho llegar”, ha criticado, asimismo, Óscar Ortiz. Eso sí, lo que se les dijo desde Educación fue que, durante el mes de julio, habría una media de entre dos y tres mesas por semana. “También hay que tener en cuenta que tendremos mesas ordinarias, sobre todo sobre las instrucciones de inicio de curso, pero entendemos que también habrá reuniones para el resto de los asuntos que estamos negociando”, explica.

Las últimas son mesas con directores generales, sin la presencia de la consellera ni el secretario autonómico. “Por tanto, las decisiones importantes que esperamos, especialmente las relativas al presupuesto, no se están tomando en este tipo de mesas”, lamenta.

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Por eso, los sindicatos auguran un septiembre de movilizaciones. “Probablemente necesitaremos ejercer más presión para revertir esta situación y evitar que estas mesas se conviertan simplemente en reuniones sin avances lo bastante significativos como para cambiar las cosas”, zanja el representante de CCOO.