La Generalitat Valenciana prohíbe acceder a los 17 Parques Naturales ante el riesgo máximo de incendio forestal durante la ola de calor

El incendio de Soneja, que ya ha calcinado 180 hectáreas y ha entrado tímidamente al Parque Natural de la Sierra de Espadán, y la ola de calor que vivirá la Comunitat Valenciana hasta el jueves han llevado a la Generalitat Valenciana a restringir -o pedirlo a los consistorios- el acceso a los 17 Parque Naturales valencianos. La orden de Emergencias pide "prohibir el tránsito de personas por senderos y campos con cualquier tipo de vehículo, bicicleta o a pie dentro de estos entornos. No dice claramente que se cierran, pero si no se puede acceder ni a pie en la práctica es lo mismo.

Es la segunda vez en la legislatura que el Consell -primero con Mazón a frente, ahora con Pérez Llorca- adopta esta decisión después del pasado verano. Aunque nunca antes la Generalitat lo ha comunicado como el cierre de los Parques Naturales, sino que prohíbe circular. La restricción se adopta, por el momento, hasta el jueves; es decir, mientras siga vigente la actual ola de calor. Las únicas personas y vehículos que podrán acceder será los que se dediquen a actuaciones de gestión, de abastecimiento, de mantenimiento, de vigilancia; así como se permite el acceso a residencias, explotaciones agrarias o instalaciones de servicios dentro de estos entornos.

La prohibición de circular y acceder se extiende a los 17 Parques Naturales de la Comunitat Valenciana: el de la Serra d'Irta, el del Penya-golosa, el del Deset de les Palmes, el de la Tinença de Benifassà, el de la Serra d'Espadà (afectado por el incendio de Soneja), el de la Serra Calderona, el de Chera-Sot de Chera, el de la Puebla de San Miguel, el del Túria, el de las Hoces de Cabriel, el de la Serra de Mariola, el de la Font Roja, el del Montó, el de Serra Gelada, el del Prat de Cabanes-Torreblanca, el de la Marjal Pego-oliva y la zonja forestal de l'Albufera.

Otras de las actividades restringidas son las obras y trabajos en terrenos forestales, sin importar si catalogación, así como en sus inmediaciones; y suspender el uso de fuego recreativo -fuegos artificiales- en terrenos forestales o a una distancia de 500 metros. Tampoco se podrá hasta el jueves celebrar ningún tipo de prueba deportiva que atraviese una zona forestal, aunque haya sido autorizada previamente. Las áreas recreativas y campamentos, así como los campamentos y cámpings en estos espacios, estarán también cerrados hasta el jueves.

Noticias relacionadas

Posibilidad de tormentas secas

La decisión se ha adoptado a través de una resolución conjunta emitida por la dirección de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias y la Secretaría Autonómica de Medio Ambiente y Territorio ante las condiciones de "riesgo extremo de incendios forestales declarado en toda la Comunitat Valenciana, anudado a un episodio de temperaturas significativamente elevadas con posibilidad de tormentas secas en el interior". Asimismo, Emergencias pide extremar la conciencia individual y la responsabilidad colectiva, así como adoptar la máxima prudencia en todos los entornos forestales.