Las clases medias crecen un 46 % desde la crisis financiera en la Comunitat Valenciana

Dicen que la clase media es siempre objeto recurrente de escrutinio de economistas y políticos. De su fortalecimiento o debilidad dependen los pilares que sostienen la sociedad. Por eso, si se analiza la evolución de este segmento de la población desde la fatídica crisis financiera (2008), se observa que las rentas medias en la Comunitat Valenciana han crecido gracias a la recuperación del empleo, la subida de salarios -sobre todo el SMI- y pensiones, la mejora de la coyuntura económica por el dinamismo de las exportaciones, la atracción de inversión extranjera o un sector turístico resiliente, entre otros factores. Así las cosas, las declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) en los tramos que declaran ingresos entre 21.000 y 60.000 euros han pasado del 26% de la población al 38 %, según constata el último informe de la Agencia Tributaria (correspondiente al ejercicio 2024) sobre retribuciones dinerarias en España.

La mencionada estadística del Ministerio de Hacienda constata que ese aumento de las clases medias crece un 46% entre 2008 y 2024. En concreto, los declarantes del IRPF entre 21.000 y 30.000 euros pasan de 295.761 personas (13,43% del total) a 492.012 (17,62%). Paralelamente, los perceptores de retribuciones dinerarias de entre 30.000 y 60.000 euros (que eran 278.720 personas, el 12,6%) pasan a ser 580.984 declarantes, es decir el 20,80% del total, según la Agencia Tributaria.

Las rentas medias ha crecido desde la crisis de 2008 principalmente por la mejora de los salarios y pensiones, la degradación de rentas altas hacia estratos intermedios y el mantenimiento de umbrales de tributación bajos.

Declaraciones del IRPF en la Comunitat Valenciana. 2024 / 74

Niveles más bajos

Al subir los salarios -incluido el salario mínimo interprofesional (que ha pasado de 624 a 1.221 euros mensuales entre 2009 y 2024)- para compensar la subida de precios (que ha sido mucho mayor), muchos trabajadores han pasado a ganar lo suficiente para superar el mínimo exento de la Agencia Tributaria para hacer la declaración de la Renta (22.000 euros si es de un solo pagador y 15.876 si es de varios).

En ese sentido, las rentas bajas en la Comunitat Valenciana (entre 6.000 y 12.000 euros anuales de ingresos) pasan del 27,7% al 10,07% en estos casi veinte años; es decir se reducen a la mitad. A ese núcleo de población pertenecen 281.226 personas. Por debajo de esos niveles todavía hay 900.000 personas, una cifra que ha evolucionado poco en estas últimas dos décadas.

Según el Observatorio Social de 'la Caixa', a pesar del fortalecimiento de la clase media que se ha producido en los últimos años, la percepción es, a menudo, la contraria. ¿Qué puede explicarlo? Una posible explicación es la pérdida de poder adquisitivo que se produjo durante la crisis financiera e inmobiliaria en el conjunto de la población y que fue similar en todos los tramos de ingresos. A partir de 2009, los ingresos reales por hogar empezaron a descender de forma pronunciada. La Gran Recesión, iniciada en 2008 tras la quiebra de Lehman Brothers, se demoró en el caso español hasta 2014, después de la recaída que implicó la reestructuración del sistema financiero en 2012. Después de ese año, las rentas empezaron a crecer de forma sostenida y lo hicieron de manera significativa a partir de 2018, con la llegada al Gobierno de la coalición de PSOE-Podemos/Sumar y sus subida anuales del SMI, así como la revalorización de las pensiones.

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Jóvenes

Cuando se analiza la evolución de la clase media por edades también emergen diferencias importantes. De hecho, desde hace dos décadas se ha reducido ligeramente la proporción de personas jóvenes que pertenecen a la clase media y ha aumentado considerablemente la proporción de personas de más edad que pertenecen a este grupo. En cambio, se observa un aumento de las personas jóvenes que pertenecen a la clase baja, según la declaración del IRPF, mientras que se produce una caída entre las personas de más edad en este segmento.