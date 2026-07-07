Tres de las cuatro playas valencianas más baratas para comprar un apartamento están en Castellón

Cuatro localidades costeras valencianas se han colado entre las más baratas de España para comprar este verano un apartamento. Las oportunidades se encuentran en Castellón y Valencia. Es posible encontrar un piso de playa por poco más de 100.000 euros, según revela un informe de la plataforma inmobiliaria Fotocasa.

La población más barata es Almassora ya que es posible adquirir un apartamento por 108.000 euros. Le siguen Nules, con inmuebles a 109.000 euros, Burriana (116.000 euros) y Tavernes de la Valldigna (121.000 euros). Las cuatro están entre los 15 municipios costeros más económicos. Las mejores oportunidades se encuentran en Castellón por los excesos de la burbuja de hace 20 años, que dejaron miles de apartamentos sin vender.

En los últimos cinco años, el precio de la vivienda en venta en las zonas costeras españolas ha experimentado un crecimiento sin precedentes, duplicando e incluso triplicando sus valores en puntos específicos. Según el Índice Inmobiliario Fotocasa, la Comunitat Valenciana protagoniza uno de los incrementos más agresivos del país. Los apartamentos en el municipio alicantino de El Verger se ofertaban en en junio de 2026 a 4.118 euros el metro cuadrado (€/m²), frente a los 1.016 €/m² registrados en junio de 2021, lo que supone un incremento del 305 %. De este modo, por una vivienda estándar de 80 m² en esta localidad se pide hoy una media de 329.415 euros.

A nivel de la Comunitat Valenciana, la exclusividad está liderada por Calp con un precio medio de 4.877 €/m², seguido por L'Alfàs del Pi (4.499 €/m²) y Benidorm (4.263 €/m²).

Presión

“La vivienda en la costa valenciana ha dejado de ser un destino vacacional para convertirse en uno de los mercados con mayor presión de precios del país", explica María Matos, directora de Estudios y Portavoz de Fotocasa. "En apenas cinco años, el valor de la vivienda en municipios como El Verger se ha triplicado debido a una oferta cada vez más escasa, el fuerte atractivo internacional y una demanda creciente impulsada tanto por compradores de primera como de segunda residencia. Este desequilibrio dispara los precios ampliando la brecha de accesibilidad para la población local”, explica María Matos, directora de Estudios y Portavoz de Fotocasa.

El creciente interés por comprar una vivienda costera en España ha hecho que el 47 % de las ciudades con costa o con acceso a playas analizadas por Fotocasa superen el precio de la media española, que en junio de 2026 se sitúa en 3.133 €/m2.

Precios más altos

De esta manera, las 15 ciudades costeras españolas con el precio medio más alto en junio para comprar son: Santa Eulària des Riu con 8.491 €/m2, Sant Antoni de Portmany con 8.284 €/m2, Eivissa con 7.441 €/m2, Calvià con 7.340 €/m2, San Sebastián con 7.158 €/m2, Sitges con 6.528 €/m2, Marbella con 5.767 €/m2, Barcelona capital con 5.368 €/m2, Palma de Mallorca con 5.275 €/m2, Estepona con 5.199 €/m2, Fuengirola con 5.098 €/m2, Tarifa con 5.094 €/m2, Adeje con 4.944 €/m2, Calp 4.877€/m2 y Getxo con 4.869 €/m2.

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De esta manera, por una vivienda de 80 m2 en Santa Eulària des Riu se está pidiendo de media 679.302 euros, frente a los 353.298 euros que se ofertaba de media en junio de 2021.