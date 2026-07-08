Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Cierre playa AlcossebreOla de calor CastellónInvestigación SepronaFallece Paco 'El Tito'Rebelión okupas
instagramlinkedin

Recurso

El Supremo descarta elevar la regularización de inmigrantes a la UE como pedía el Consell y no paralizará el proceso

El tribunal rechaza la suspensión cautelar en un proceso en el que se han producido 167.000 peticiones en la Comunitat Valenciana

Colas por el comienzo del proceso de regularización en el Ayuntamiento de València

Colas por el comienzo del proceso de regularización en el Ayuntamiento de València / Fernando Bustamante

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

José Luis García Nieves

Pablo Plaza

València

Espaldarazo judicial a la regularización de inmigrantes que impulsa el Gobierno y que ha vuelto a abrir una falla en la política española. La Sección Quinta de la Sala Tercera del Tribunal Supremo ha decidido no adoptar la medida cautelar solicitada por la Generalitat Valenciana y Aragón para suspender la regularización de extranjeros aprobada por le Gobierno.

Así lo ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, después de que el Consell de Juanfran Pérez Llorca y otros gobiernos autonómicos impulsaran acciones judiciales contra la medida extraordinaria impulsada por el Ejecutivo.

En relación con el planteamiento de una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, la Sala entiende que no procede en este momento dada la decisión de no suspender la ejecución.

Cabe recordar que a pesar del aval de los sindicatos, la patronal y hasta la jerarquía de la Iglesia a esta medida, la Generalitat acudió al choque con el Gobierno contra un proceso que ha generado 167.286 peticiones de extranjeros en la Comunitat Valenciana para conseguir los papeles. El Consell ha recurrido por entender que se ha hecho sin previsión ni fondos y va a "poner en riesgo" los servicios públicos.

Noticias relacionadas

Tras esta primera decisión, el Supremo tiene todavía que resolver los recursos planteados contra la norma por la Generalitat y otras autonomías presididas por el PP, como Madrid o Aragón, además de Vox. De momento, con esta primera decisión la justicia no paraliza el proceso, que podrá continuar mientras se resuelven los recursos.

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente: Levante - EMV

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El nuevo azul de la Generalitat Valenciana tiñe la tarjeta SIP
  2. Marga, 65 años, con una pensión de 830 euros, sin ayudas al alquiler ni escudo social: 'Mi casero tiene 10 pisos y me ha dicho que en dos años pagaré el doble
  3. Estos son los municipios de la Comunitat Valenciana que ya han cancelado o aplazado la Cabalgata por la Borrasca Francis
  4. Estos son los 12 días festivos del 2026 en Castellón: habrá dos macropuentes
  5. La jueza de la dana tumba la personación de Carlos Mazón: 'Solo podría personarse si pretendiera reconocer un hecho delictivo
  6. Educación incumple la orden del juez y deja sin apoyo a un niño con discapacidad en Castellón: 'Mi hijo está sufriendo
  7. El asesino de Sueca, a su hijo: 'Tranquilo, que no me suicido. Voy al cuartel para pagar en años de cárcel lo que he hecho
  8. Así queda la oferta 'definitiva' de Educación para desencallar la huelga indefinida del profesorado

El Supremo descarta elevar la regularización de inmigrantes a la UE como pedía el Consell y no paralizará el proceso

El Supremo descarta elevar la regularización de inmigrantes a la UE como pedía el Consell y no paralizará el proceso

La positiva evolución del incendio de Soneja permite a los 500 vecinos de Azuébar volver a sus casas

La positiva evolución del incendio de Soneja permite a los 500 vecinos de Azuébar volver a sus casas

Las clases medias crecen un 46 % desde la crisis financiera en la Comunitat Valenciana

Las clases medias crecen un 46 % desde la crisis financiera en la Comunitat Valenciana

Tres de las cuatro playas valencianas más baratas para comprar un apartamento están en Castellón

Tres de las cuatro playas valencianas más baratas para comprar un apartamento están en Castellón

La Generalitat prohíbe acceder a los 17 Parques Naturales ante el riesgo máximo de incendio forestal durante la ola de calor

La Generalitat prohíbe acceder a los 17 Parques Naturales ante el riesgo máximo de incendio forestal durante la ola de calor

Servicios públicos bajo presión: tensión en educación y sanidad con nuevas huelgas en el horizonte

Servicios públicos bajo presión: tensión en educación y sanidad con nuevas huelgas en el horizonte

Arturo Gradolí, filósofo e informático experto en tecnoabsolutismo: "Europa ha de actuar porque la IA se nos puede escapar de las manos"

Arturo Gradolí, filósofo e informático experto en tecnoabsolutismo: "Europa ha de actuar porque la IA se nos puede escapar de las manos"

"Yo decidiré cuando mi prioridad exclusiva es la Comunitat Valenciana"

"Yo decidiré cuando mi prioridad exclusiva es la Comunitat Valenciana"
Tracking Pixel Contents