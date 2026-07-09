Llorca anuncia hasta 25.000 euros por colegio para climatización y una nueva ley del suelo

El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha combatido con anuncios el silencio que mantiene sobre su futuro su propio partido, que sigue sin confirmarle como candidato del PP a las elecciones autonómicas de 2027. Ante la falta de novedades al respecto que ha dejado la visita del secretario general de los conservadores, Miguel Tellado, a València, el jefe del Consell se ha centrado en su labor institucional y ha avanzado algunos de sus próximos movimientos de cara a la recta final de legislatura.

Serán unos meses claves para Pérez Llorca, que ha lidiado con varias patatas calientes desde su llegada al Palau. Al margen de las polémicas por las adjudicaciones de vivienda protegida en Alicante o de la plaza ganada por su pareja en la Diputación de Valencia (a la que ha renunciado a consolidar), sin duda la mayor crisis que ha enfrentado el popular ha sido la huelga educativa, suspendida hace algunas semanas pero que amenaza con reactivarse pasado el verano.

Para prevenir un nuevo estallido al inicio de curso, Llorca ha anunciado que a partir de la segunda quincena de julio el Consell "empezará a transferir a todos los centros educativos una dotación económica extraordinaria de entre 5.000 y 25.000 euros para la climatización de los mismos al inicio del próximo curso". El problema del calor en las aulas era una de las principales reivindicaciones de los sindicatos.

10 millones para mejoras municipales

Además, ha asegurado que "este mismo mes" se va a iniciar la tramitación de una línea de ayudas por importe de 10 millones de euros para que los ayuntamientos puedan llevar a cabo "obras de mejora en los centros educativos" como puedan sustituciones de cubiertas, carpintería o instalación eléctrica, entre otras.

El jefe del Consell ha reivindicado la "inversión record" de su gobierno en materia educativa para paliar los "años perdidos" durante el mandato del Botànic, y ha recordado los "más de 8.000 millones" consignados en los presupuestos al ámbito educativo. En este sentido, ha recordado a que, desde el inicio de la legislatura, “los niveles de ejecución en infraestructuras educativas alcanzan el 76% frente a 2 % de la etapa anterior".

Nueva ley del Suelo

Para "paliar la falta de vivienda", otro de los grandes objetivos de Llorca, ha adelantado que en el nuevo periodo de sesiones de las Corts, el Consell presentará una nueva Ley de Suelo "diseñada para, entre otras cuestiones, eliminar la burocracia que durante años ha bloqueado la construcción de viviendas”.

Asimismo, ha asegurado que se van a agilizar los Planes Generales de los municipios y se introducirán herramientas urgentes como los Planes Especiales y los Proyectos Habitacionales Locales para disponer de suelo para vivienda protegida “de forma rápida, segura y con plazos claros”. Esa última figura, introducida a través del Simplifica, ha sido recurrida por el Gobierno y está a un paso de acabar en el Constitucional.

Además, el president ha incidido en el programa de avales del Institut Valencià de Finances (IVF) para la adquisición de primera vivienda y ha anunciado la ampliación de hasta 60 millones de euros tras agotar en apenas seis meses el importe de 30 millones inicialmente previsto.

'Ampliación' de l'Albufera y "más suelo industrial"

El popular ha sacado pecho de sus rebajas fiscales y sus planes de desregulación y ha anticipado que “se va a impulsar la creación de más suelo industrial", un plan para el que está trabajando "codo con codo con los ayuntamientos de toda la Comunitat Valenciana”.

Noticias relacionadas

Por último, ha trasladado que la Generalitat adquirirá más de 66 hectáreas de tierras privadas para ampliar el Parc Natural de l’Albufera, con una inversión cercana a los siete millones de euros. Esta actuación, cuya tramitación ya está en marcha, "aumentará la superficie destinada a la conservación y protección ambiental de la flora y fauna propias de la laguna", según anticipa la Generalitat.