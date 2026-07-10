Notas de Corte en la Comunitat Valenciana 2026: a qué hora salen y cómo consultar las admisiones

Miles de estudiantes de la Comunitat Valenciana conocen hoy, 10 de julio, si han conseguido plaza en la universidad. Los alumnos que aprobaron la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) y realizaron la preinscripción pueden consultar el resultado de la adjudicación de plazas para el curso 2026-27 en las universidades públicas valencianas, un trámite decisivo para su futuro académico.

Más de 25.000 estudiantes valencianos se presentaron a la convocatoria ordinaria de la PAU, realizada los días 2, 3 y 4 de junio , y recibieron las calificaciones el pasado 12 de junio. Tras semanas de espera, hoy pueden conocer si han sido admitidos en la universidad que eligieron como primera opción o si deberán esperar a los sucesivos llamamientos de las listas de espera.

Admisiones

Los resultados de la preinscripción universitaria se publican el viernes 10 de julio a partir de las 11:00 horas. El alumnado debe acceder a la misma plataforma de preinscripción donde presentó su solicitud, iniciar sesión con el mismo método que utilizó y consultar el resultado.

Se realiza a través del Tramitador de Educación de la Generalitat Valenciana . El alumnado debe acceder con la Clave Pau (usuario y contraseña facilitados el primer día de PAU) o con el método de identificación que utilizó en la preinscripción.

Ventana de acceso al portal de la Generalitat / GVA

Si el alumno ha sido admitido en la titulación solicitada como primera opción, deberá formalizar la matrícula en la universidad correspondiente, siguiendo los plazos e instrucciones de dicha universidad.

Si el alumno no ha sido admitido en el grado solicitado como primera opción, tiene dos posibilidades, puede que no le hayan asignado ninguna plaza, o puede que le asignen un grado que está más abajo de su lista de preferencias. En ambos casos, si el estudiante quiere optar a una plaza mejor, debe confirmar que desea permanecer en las listas de espera, en caso de no confirmarlo, el alumno perderá todos los derechos de admisión en las titulaciones en las que estaba inscrito.

Listas de espera

Según la Comisión Gestora de los Procesos de Acceso y Preinscripción Universitaria, el alumnado que no haya conseguido plaza en la primera adjudicación, podrá mantenerse en la lista de espera del grado y habrá siete adjudicaciones más como resultado de los movimientos de las listas de espera.

Segunda adjudicación: viernes 17 de julio. Hora: 14 horas.

Tercera adjudicación: jueves 23 de julio. Hora: 14 horas.

Cuarta adjudicación: miércoles 29 de julio. Hora: 14 horas.

Quinta adjudicación: jueves 3 de septiembre. Hora: 14 horas.

Sexta adjudicación: jueves 10 de septiembre. Hora: 14 horas.

Séptima adjudicación: jueves 17 de septiembre. Hora: 14 horas.

Octava y última adjudicación conjunta: jueves 1 de octubre. Hora: 14 horas.

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En caso de querer presentar una reclamación sobre los resultados de la preinscripción, el alumnado dispondrá de los días 13, 14 y 15 de julio de 2026, el último día hasta las 14 horas, para presentar dicha reclamación.

Fuente: Levante - EMV