Estas son las carreras con la nota de corte más alta en la UJI para el curso que viene

Ha llegado el día que miles de personas esperan entre la angustia, la incertidumbre y -solo quizá- la ilusión. A la convocatoria ordinaria de las Pruebas de Acceso a la Universidad, que se celebró entre el 2 y el 4 de junio, se presentaron 25.666 alumnos. Aprobó el 95,68%, pero el recorrido no termina ahí. Y ahora qué, se preguntan muchos. Ahora, optar al grado correcto y que la nota de corte permita entrar a esa carrera.

Miles de estudiantes de la Comunitat Valenciana conocen este viernes, 10 de julio, si han conseguido plaza en la universidad. Los alumnos que aprobaron la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) y realizaron la preinscripción pueden consultar el resultado de la adjudicación de plazas para el curso 2026-27 en las universidades públicas valencianas, un trámite decisivo para su futuro académico.

Y el Informe elaborado por la Dirección General de Universidades, en concreto por el Servicio de Regulación Universitaria y al que ha tenido acceso Levante-EMV, recoge con detalle cuáles son esos grados más demandados en los que, por tanto, la nota de corte es más alta.

Ingenierías y matemáticas

Las titulaciones vinculadas a las ingenierías y las matemáticas encabezan las notas de corte más elevadas del cupo general. La puntuación más alta corresponde al PARS en Ingeniería Aeronáutica, cursado a través del grado en Ingeniería Aeroespacial de la Universitat Politècnica de València (UPV), con un 13,504. Le sigue el doble grado en Ingeniería Informática y Matemáticas de la misma universidad, con un 13,5. También se sitúan entre las primeras posiciones el doble grado en Física y Matemáticas de la Universitat de València (UV), con un 13,441, y el grado en Ingeniería Aeroespacial de la UPV, con un 13,275.

Medicina concentra cuatro de las diez titulaciones con mayor nota de acceso. El grado en Medicina de la Universidad de Alicante (UA) alcanza un 13,172, ligeramente por encima del ofertado por la Universitat de València, con un 13,171, y del de la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH), con un 13,166. Por su parte, el grado en Medicina de la Universitat Jaume I de Castelló (UJI) registra una nota de corte de 13,021.

La lista se completa con el grado en Odontología de la Universitat de València, que exige un 12,976, y el doble grado en Matemáticas e Ingeniería Informática de esta misma universidad, con una nota de corte de 12,968.

Las 10 titulaciones con notas de corte más altas

PARS en Ingeniería Aeronáutica (vía Grado en Ingeniería Aeroespacial) — Universitat Politècnica de València (UPV): 13,504

Doble Grado en Ingeniería Informática y Matemáticas — Universitat Politècnica de València (UPV): 13,5

Doble Grado en Física y Matemáticas — Universitat de València (UV): 13,441

Grado en Ingeniería Aeroespacial — Universitat Politècnica de València (UPV): 13,275

Grado en Medicina — Universidad de Alicante (UA): 13,172

Grado en Medicina — Universitat de València (UV): 13,171

Grado en Medicina — Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH): 13,166

Grado en Medicina — Universitat Jaume I de Castelló (UJI): 13,021

Grado en Odontología — Universitat de València (UV): 12,976

Doble Grado en Matemáticas e Ingeniería Informática — Universitat de València (UV): 12,968

Los grados con nota de corte más alta por universidades

El informe también incluye información por universidades. Las notas de corte más elevadas de las cinco universidades públicas valencianas se concentran principalmente en titulaciones vinculadas a Medicina, las matemáticas y las ingenierías. Tampoco hay sorpresas, pues, en este desglose. Cada institución presenta, no obstante, diferencias en su oferta y en las puntuaciones exigidas para acceder a sus grados con mayor demanda.

En la Universidad Miguel Hernández de Elche, la nota de corte más alta corresponde al grado en Medicina, con un 13,166. Le siguen Enfermería, con un 11,829, y Biotecnología, con un 11,698. Por su parte, en la Universidad de Alicante, Medicina encabeza la lista con una nota de corte de 13,172. A continuación se sitúan el doble grado en Física y Matemáticas, con un 12,921, y el grado en Ingeniería Aeroespacial, con un 12,878.

Valencia VLC Primer día de las pruebas de la PAU (pruebas de acceso a la universidad) , en la Universidad Politécnica de València / Daniel Tortajada / LEV

Además, en la Universitat Politècnica de València, la nota de corte más alta corresponde al PARS en Ingeniería Aeronáutica, vía Grado en Ingeniería Aeroespacial, con un 13,504. En segundo lugar se sitúa el doble grado en Ingeniería Informática y Matemáticas, con un 13,5, y en tercero, el grado en Ingeniería Aeroespacial, con un 13,275. Mientras, en la Universitat de València, el doble grado en Física y Matemáticas registra la nota más elevada, con un 13,441. Después aparecen el grado en Medicina, con un 13,171, y el grado en Odontología, con un 12,976.

En cuanto a la Universitat Jaume I de Castelló, Medicina es la titulación con mayor nota de corte, con un 13,021. Le siguen el grado en Bioquímica y Biología Molecular, con un 11,939, y el doble grado en Maestro o Maestra en Educación Infantil y Primaria, con un 11,934.

Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH)

Grado en Medicina — nota de corte: 13,166

Grado en Enfermería — nota de corte: 11,829

Grado en Biotecnología — nota de corte: 11,698

Grado en Fisioterapia — nota de corte: 11,414

Grado en Farmacia — nota de corte: 11,379

Universidad de Alicante (UA)

Grado en Medicina — nota de corte: 13,172

Doble grado en Física y Matemáticas — nota de corte: 12,921

Grado en Ingeniería Aeroespacial — nota de corte: 12,878

Doble grado en Derecho y Relaciones Internacionales — nota de corte: 12,643

Grado en Matemáticas — nota de corte: 12,403

Universitat de València (UV)

Doble grado en Física y Matemáticas — nota de corte: 13,441

Grado en Medicina — nota de corte: 13,171

Grado en Odontología — nota de corte: 12,976

Doble grado en Matemáticas e Ingeniería Informática — nota de corte: 12,968

Grado en Bioquímica y Ciencias Biomédicas — nota de corte: 12,842

Universitat Jaume I de Castelló (UJI)

Grado en Medicina — nota de corte: 13,021

Grado en Bioquímica y Biología Molecular — nota de corte: 11,939

Doble grado en Maestro o Maestra en Educación Infantil y Primaria — nota de corte: 11,934

Grado en Enfermería — nota de corte: 11,652

PARS-IA Internacional en Ingeniería Industrial vía Ingeniería en Tecnologías Industriales — nota de corte: 11,306

Universitat Politècnica de València (UPV)

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PARS en Ingeniería Aeronáutica, vía Grado en Ingeniería Aeroespacial — nota de corte: 13,504

Doble grado en Ingeniería Informática y Matemáticas — nota de corte: 13,5

Grado en Ingeniería Aeroespacial — nota de corte: 13,275

Doble grado en Ciencia de Datos e Ingeniería de Organización Industrial — nota de corte: 12,825

Doble grado en Biotecnología y Química — nota de corte: 12,761

Fuente: Levante - EMV