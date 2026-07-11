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Detectan en Alicante el primer caso de virus del Nilo del año en España

El hombre de 53 años, que ha recibido el alta tras ser ingresado, fue diagnosticado el 1 de julio tras "presentar síntomas compatibles" y someterse a una prueba PCR

Un mosquito pica a un humano.

Un mosquito pica a un humano. / AP Photo/Rick Bowmer, archivo.

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Andrés Herrero Gutiérrez

Alicante

El primer caso de fiebre del Nilo Occidental —o virus del Nilo— en España de este año ha sido detectado en la provincia de Alicante. El hombre de 53 años, que ha recibido el alta tras ser ingresado, fue diagnosticado el 1 de julio tras someterse a una prueba PCR y "presentar síntomas compatibles", según la conselleria de Sanidad. El afectado no había viajado al extranjero.

España es el quinto país europeo que registra este año casos, detrás de Italia, con seis diagnósticos; Macedonia del Norte, con dos; Rumanía, dos; y Grecia, uno; según el Centro Europeo para el Control de Enfermedades (ECDC) en la última actualización, con fecha de este jueves 9 de julio.

80% de asintomáticos

El virus del Nilo Occidental —un flavivirus descubierto en el distrito Nilo Occidental de Uganda en 1937— se transmite al ser humano a través de mosquitos del género Culex, un tipo endémico y muy habitual en España. La infección es asintomática en el 80% de las personas; el resto puede padecer la fiebre del virus del Nilo —la enfermedad provocada por el virus— o una afección grave, según la Organización Mundial de la Salud (OMS). Aproximadamente una de cada cinco personas que están infectadas presentan fiebre junto con otros síntomas, como dolor de cabeza, malestar general, dolor en las articulaciones, vómitos, diarrea o sarpullido. La mayoría de las personas se recuperan completamente, aunque, en ocasiones, la fatiga y la debilidad pueden durar semanas o meses. De manera residual, menos del 1% de los afectados puede presentar enfermedad neurológica grave como encefalitis o meningitis (inflamación del cerebro o tejidos que lo rodean). En estos casos, la enfermedad cursa con dolor de cabeza, fiebre alta, rigidez en el cuello, desorientación, temblores, convulsiones o parálisis.

Los primeros casos de fiebre del Nilo en España se notificaron en 2010. En 2020 hubo 77 casos y en 2024, 159. El año pasado se diagnosticaron en España 45 casos de los que 5 fallecieron. Badajoz es la provincia con más casos desde que comenzaron en 2010.

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Prevención

La OMS recomienda para reducir los riesgos de contagio "el uso de mosquiteros, repelente de insectos, uso de ropa de color claro —camisa de manga larga y pantalón— y evitar las actividades al aire libre en horas en que los mosquitos pican más". También llama a "destruir los criaderos de mosquitos en las zonas residenciales".

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Fuente: Información

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