El Gobierno pasa la presión a Llorca con la nueva financiación: mantiene los 3.669 millones más y su oferta de diálogo

El Ministerio de Hacienda ha remitido este viernes a todos los gobiernos regionales el documento con el detalle de la propuesta de reforma del sistema de financiación autonómica, caducado desde hace más de una década y que ha maltratado de manera crónica a la C. Valenciana. La propuesta del Gobierno, que llegó al Palau de la Generalitat pasado el mediodía y está siendo estudiada por el Ejecutivo valenciano, mantiene las bases anunciadas por la exministra María Jesús Montero, según ha podido comprobar Levante-EMV, y baja al detalle las cuestiones más técnicas.

Estima en 3.669 millones anuales el aumento de recursos que comportaría para la C. Valenciana, que pese a todo se resiste a aceptar la oferta e incluso a negociar posibles mejoras con el ministerio, acatando las órdenes impuestas por el PP a todos los territorios que gobierna. Pese a las reticencias, con este nuevo paso el Ejecutivo central deja la pelota en el tejado de las autonomías y mete presión a los presidentes autonómicos del PP.

En especial a Juanfran Pérez Llorca, al frente de la comunidad más perjudicada junto a Murcia por el actual sistema y por tanto, con menos argumentos que otros barones para, cuanto menos, sentarse a dialogar. Así se lo reclama de hecho buena parte de la sociedad civil, desde los agentes sociales hasta importantes empresarios. Por su parte, fuentes del ministerio que dirige Arcadi España siguieron empujando en favor de una reforma "con la que nadie pierde" y recordaron la "mano tendida" al diálogo.

Las grandes cifras que arroja el documento no varían e indican que, si entra en vigor en 2027, las comunidades recibirán el próximo año 20.975 millones más que con el modelo vigente. Según las estimaciones realizadas por Moncloa, el nuevo sistema de financiación aportaría a las autonomías en torno a 224.500 millones frente a los 152.484 millones recibidos en 2023, que es el año base para determinar las necesidades de financiación.

15/06/2026 El presidente de la Generalitat valenciana, Juanfran Pérez Llorca, y el ministro de Hacienda, Arcadi España, durante una reunión, en el Palau de la Generalitat valenciana, a 15 de junio de 2026, en Valencia, Comunidad Valenciana (España). El encuentro tiene lugar a petición del president de la Generalitat para abordar temas como los créditos para la reconstrucción tras la dana, el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) extraordinario o la creación de un fondo de nivelación transitorio. POLITICA Rober Solsona - Europa Press / Rober Solsona - Europa Press / Europa Press

En el caso de la Comunitat Valenciana, el borrador mantiene que el modelo propuesto supondría incrementar en 3.669 millones al año los recursos que recibiría la Generalitat. La valenciana, recuerdan en Hacienda, "es una de las comunidades que más incrementa porcentualmente sus recursos con el nuevo modelo", casi un 18 % más respecto a los recursos que recibiría en 2027 con el modelo vigente. Se quedaría, no obstante, todavía ligeramente por debajo de la media estatal, a lo que parece acogerse ahora el Consell para rechazar el planteamiento.

Arcadi España lleva semanas tratando de romper el bloqueo del PP a negociar la nueva propuesta e insistiendo en que "no hay elementos objetivos" para oponerse a un modelo que beneficia al conjunto de las comunidades autónomas y, por lo tanto, "garantiza más recursos para los servicios públicos y el Estado de bienestar". Recientemente se lo trasladó personalmente al president Pérez Llorca, que sin embargo mantuvo su negativa a dialogar bilateralmente y la exigencia de un fondo de nivelación transitorio que Moncloa no ve pertinente ahora con la reforma encima de la mesa.

"Interés partidista"

España defiende que "es un error rechazar por puro interés partidista un modelo de financiación que aporta más recursos para la ciudadanía", insiste en la necesidad de mantener un "debate sereno y constructivo" y lamenta que las comunidades del PP se hayan negado a sentarse a negociar.

Aun así, desde Hacienda aseguran que "mantiene la mano tendida" y emplaza al conjunto de comunidades a "analizar y debatir el borrador remitido". El ministro de Hacienda entiende que "hay margen para negociar" tanto en las reuniones del Comité Técnico Permanente de Evaluación de la próxima semana, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera de finales de julio y en el Congreso de los Diputados, donde se prevé que llegue la norma tras el verano previo paso por el Consejo de Ministros.

El Consell guarda silencio

Pasadas varias horas desde la recepción de la letra pequeña el Consell se mantenía en silencio. Nadie del gobierno de Pérez Llorca quiso valorar el borrador, que llevaban tiempo reclamando frente al "Power Point" que aportó Montero en enero y del que criticaban su falta de concreción.

En cualquier caso, lo dicho por el portavoz del Consell, Miguel Barrachina, poco antes de recibir el documento de Hacienda, apunta a que la Generalitat no se moverá demasiado de la posición que ha venido manteniendo estos meses. El popular volvió a reclamar el fondo de nivelación, una herramienta para compensar el déficit de ingresos (serían unos 1.800 millones, la mitad del aumento que comporta el nuevo modelo) pero que Moncloa rechaza al entender que no tendría sentido una vez aprobada la nueva ley, que quiere que esté en vigor en 2027.

El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, preside este viernes el Pleno del Consell en La Nucia. EFE/Morell / MORELL / EFE

Pero añadió otra exigencia ya esbozada en anteriores ocasiones: que la C. Valenciana "no quede por debajo de la media", algo que no se corregirá con el nuevo modelo según las previsiones, si bien sí reducirá mucho ese diferencial, que en los últimos años ha rondado los 8 puntos de distancia frente a la media y ahora se quedaría en unas décimas.

Bases y principios del nuevo modelo

El nuevo modelo de financiación autonómica incorpora nuevos criterios de reparto, mejoras metodológicas y se circunscribe a principios que el Ejecutivo considera "prioritarios". Hacienda remarca que la C. Valenciana "es una de las comunidades que más incrementa porcentualmente sus recursos". Igualmente, que "se encuentra entre las que más recibe" por la nivelación vertical (la aportación extraordinaria que hace el Estado al sistema) y por la horizontal (resultante de aplicar la solidaridad interterritorial).

Defiende asimismo que la Comunitat Valenciana además es "una de las zonas más beneficiadas" por el nuevo fondo climático y se encuentra entre los territorios que lograrían recursos adicionales por la posibilidad de acogerse al llamado 'IVA pymes', un mecanismo que les permitirá recibir una transferencia por el IVA liquidado por las pymes en su territorio.

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Además de ampliar la capacidad tributaria elevando el porcentaje de recaudación de IRPF e IVA, la propuesta incluye cambios en el cálculo de la población ajustada, que contempla nuevas variables e incorpora una estratificación más precisa de los grupos de población. Junto a la mayor aportación del Estado a la caja común, Hacienda considera que esta revisión es "uno de los elementos fundamentales" de la propuesta.