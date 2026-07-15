Un micro abierto 'caza' a dos diputados de Vox llamando "bruja" a una parlamentaria del PSPV

Las cosas del directo. Dos diputados de Vox en las Corts, el síndic adjunto David Muñoz y Jesús Albiol, han sido 'cazados' este miércoles criticando a la socialista Alicia Andújar por un micrófono que ha quedado abierto durante un receso de la comisión parlamentaria en la que se debaten las enmiendas parciales a los Presupuestos de la Generalitat de 2026. En un momento dado, Albiol llama "bruja" a la parlamentaria socialista. La propia afectada ha denunciado el "machismo" de estas declaraciones, también denunciadas por la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé.

"¿Què te ha parecido el uso de información privilegiada? Lo sé porque me lo ha dicho la fiscal", señala Muñoz al inicio de la conversación. Albiol cambia de tercio y abre fuego contra Andújar: "Estoy flipando con la del PSOE. Este [en referencia al diputado de Compromís, Jesús Pla] aún mantiene un tono más tranquilo, aunque dice muchas barbaridades, pero es un tono diferente. Pero la bruja Andújar es terrible", señala.

Muñoz se suma y replica: "Emplea un tono que le hace antipática. Si empleara un tono de voz distinto...a lo mejor sería dura pero no...".

"Pero si es que él [de nuevo en alusión a Pla] dice barbaridades también, pero lo dice de otra manera. Que bueno, que si te quiere matar...", añade Albiol, que en ese momento recibe una llamada en su teléfono. Probablemente de un asesor o similar, ya que acto seguido, con cierto apuro, cierra el micrófono.

Tras estos hechos, la diputada del PSPV Alicia Andújar, ha asegurado que los comentarios de estos dos diputados "retratan bien lo que pretende Vox con las mujeres", que es "el machismo de siempre: las mujeres pueden hablar, pero bajito, sonrientes y sin incomodar". Frente a ello, ha garantizado que a las socialistas "no nos van a hacer callar". De su lado, fuentes de Vox consultadas por Europa Press han rechazado valorar esta situación.

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También se ha referido al asunto la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana y secretaria de Igualdad del PSOE, Pilar Bernabé, quien, en un mensaje en redes sociales, ha comentado: "'Bruja' le llaman a Alicia Andújar unos señoros de Vox, pillados con el micro abierto. La insultan porque les da mil vueltas y no saben rebatirle ni una frase. El recurso más rancio y cobarde que existe. No le llegan ni a la suela del zapato. Contigo siempre, Alicia".