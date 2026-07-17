El Consell, sobre la "prioridad nacional": "La propia Constitución contempla que los españoles tienen derechos que les distinguen del resto"

Tras una semana en la que el PP de Juanfran Pérez Llorca ha aceptado las exigencias de Vox y ha introducido la "prioridad nacional" en los Presupuestos de la Generalitat (se plasma por primera vez en una ley autonómica), el Consell ha tratado este viernes de dar normalidad a este concepto de claro cuño voxista, señalando que ya se encuentra recogido en la Constitución Española, donde se "distingue" entre los derechos de los españoles y los del "resto de personas".

Así lo ha asegurado el vicepresidente segundo Pepe Díez, quien ha comparecido ante los medios tras el pleno del Consell en sustitución del portavoz Miguel Barrachina, ausente por una indisposición. El dirigente popular ha recordado que la carta magna ya prevé que "los españoles son iguales ante la ley" o que "los españoles tienen derecho a la vivienda", ha defendido poniendo mucho énfasis en la palabra "españoles".

Por ello, Díez ha añadido que "podemos concluir que la propia Constitución contempla aquellos supuestos en que los españoles tienen unos derechos que les distinguen del resto de personas que puedan estar o vivir en España". De esta forma, ha considerado que se trata de "un debate falaz" ya que el "criterio" que prima para el acceso a vivienda pública o ayudas sociales es el del "arraigo", que "viene estableciéndose desde siempre" por diferentes administraciones, ha indicado.

Diferenciación del Gobierno

El vicepresidente, preguntado sobre el anuncio de Diana Morant de que el Gobierno recurrirá la ley de Presupuestos ante el Tribunal Constitucional si finalmente se aprueba en los términos previstos y con esa "prioridad nacional", ha exhibido tranquilidad y ha señalado que la líder del PSPV debería "preocuparse por la inconstitucionalidad" que supone que el Gobierno no haya presentado Presupuestos Generales del Estado en tres años.

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"Si me tuviera que preocupar por la inconstitucionalidad de algo, sería por no presentar presupuestos tres años consecutivos. Si fuera Morant, me preocuparía de eso", ha expresado antes de recordar que el Consell ha aprobado "en tres años, tres presupuestos".