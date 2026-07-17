La A-3 tendrá una nueva salida hacia el norte de València para descongestionar los accesos a la ciudad

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha licitado por 6,4 millones de euros (IVA incluido) la redacción del proyecto para construir una nueva conexión entre la autovía A-3, a la altura de Cheste, y el denominado "arco norte" del By-pass de la A-7, una actuación cuyo presupuesto estimado de ejecución asciende a 193 millones de euros. El anuncio será publicado próximamente en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

El proyecto contempla la creación de una biela de conexión entre la A-3 (P.K. 331,5) y la A-7 (P.K. 333,5) con el objetivo de mejorar las condiciones de movilidad y seguridad viaria en el área metropolitana de Valencia. La actuación permitirá favorecer el tráfico de paso entre el corredor interior oeste y el corredor costero mediterráneo, especialmente hacia la zona norte de este último, además de crear un itinerario alternativo para las conexiones con el Puerto de Valencia a través de la V-30 y ofrecer una nueva alternativa de entrada y salida a la actual penetración de la A-3 hacia la ciudad de Valencia.

Imagen del futuro Bypass / Ministerio de Transportes

El futuro trazado incluirá la conexión inicial con la A-3 (Nudo Oeste) y la conexión final con la A-7 (Nudo Este), junto con las actuaciones necesarias para optimizar la captación y distribución del tráfico. También contempla el desarrollo de una nueva vía de unos 13 kilómetros, diseñada preferentemente para una velocidad de proyecto de 120 kilómetros por hora, así como un enlace intermedio con la carretera CV-374.

Según Transportes, esta infraestructura responde a la necesidad de mejorar un corredor que actualmente soporta una elevada presión de tráfico. La A-3 constituye el principal acceso de gran capacidad a Valencia y su área metropolitana desde el oeste peninsular, enlazando el eje Madrid-Valencia con los principales corredores norte-sur y, de forma indirecta, con el Puerto de Valencia a través de la V-30. Además, se ha convertido en la principal vía de comunicación de amplias zonas industriales en crecimiento, urbanizaciones y municipios con una intensa generación de desplazamientos.

La dana evidenció la necesidad de contar con una alternativa que permita flexibilizar el tráfico ante futuras situaciones de emergencia

El ministerio destaca que, especialmente en el tramo comprendido entre Chiva y el enlace con la A-7 (By-pass), confluyen el tráfico de largo recorrido y los desplazamientos locales, una circunstancia que repercute negativamente en la funcionalidad de la vía, el nivel de servicio y la seguridad vial.

Asimismo, el departamento que dirige Óscar Puente subraya que la dana de octubre de 2024, que puso en riesgo la continuidad de la única conexión viaria directa de gran capacidad entre Madrid y el área metropolitana de Valencia, evidenció la necesidad de contar con una alternativa que permita flexibilizar el tráfico ante futuras situaciones de emergencia.

Debido a la envergadura de la actuación y a su presupuesto estimado de 193 millones de euros, el proyecto de esta nueva conexión entre la A-3 y la A-7 se dividirá en dos proyectos constructivos independientes, con el fin de facilitar la posterior licitación y ejecución de las obras.

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Antes de su construcción, la infraestructura deberá superar la correspondiente evaluación ambiental y coordinarse con el proyecto actualmente en redacción para las mejoras funcionales, de seguridad vial e integración ambiental de la A-7, en el tramo comprendido entre el enlace con la V-30 y el enlace con la CV-370.