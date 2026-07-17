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Pérez Llorca, rumbo a Estados Unidos para la final del Mundial

El president presenciará el España-Argentina que se disputa este domingo en Nueva York

El president Pérez Llorca

El president Pérez Llorca / Toni Losas.

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Redacción Levante-EMV

El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, pone rumbo a Estados Unidos para presenciar la final del Mundial que disputan este domingo España y Argentina en el MetLife de Nueva York. Fuentes de Presidencia matizan que se trata de un viaje personal, no oficial, y que corre por cuenta del mandatario del PP. "No costará un euro a los valencianos", inisten las mismas fuentes, que señalan que la entrada la ha facilitado la RFEF y el presidente se hace cargo del vuelo y los gastos de alojamiento.

Llorca va acompañado por Vicente Ordaz, secretario autonómico de Comunicación, que iría en las mismas condiciones que el president.

De hecho, el alcalde de la Nucia y amigo personal del president, Bernabé Cano (también hermano de la consellera), lleva varios días de expedición futbolística por el Mundial.

Según ha transmitido en sus redes sociales, acudió al España-Francia que se disputó en Dallas el pasado martes. Parece que también vio en directo la otra semifinal, entre Argentina e Inglaterra, en Atlanta. Publicó incluso una foto con el futbolista argentino Lautaro Martínez, el autor del gol decisivo que les clasifica para la final con España.

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Cano ha estado también en la Casa de España, con campeones mundiales como Iker Casillas, Pepe Reino o Fernando Llorente.

Fuente: Levante - EMV

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