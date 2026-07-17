Pérez Llorca, rumbo a Estados Unidos para la final del Mundial
El president presenciará el España-Argentina que se disputa este domingo en Nueva York
Redacción Levante-EMV
El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, pone rumbo a Estados Unidos para presenciar la final del Mundial que disputan este domingo España y Argentina en el MetLife de Nueva York. Fuentes de Presidencia matizan que se trata de un viaje personal, no oficial, y que corre por cuenta del mandatario del PP. "No costará un euro a los valencianos", inisten las mismas fuentes, que señalan que la entrada la ha facilitado la RFEF y el presidente se hace cargo del vuelo y los gastos de alojamiento.
Llorca va acompañado por Vicente Ordaz, secretario autonómico de Comunicación, que iría en las mismas condiciones que el president.
De hecho, el alcalde de la Nucia y amigo personal del president, Bernabé Cano (también hermano de la consellera), lleva varios días de expedición futbolística por el Mundial.
Según ha transmitido en sus redes sociales, acudió al España-Francia que se disputó en Dallas el pasado martes. Parece que también vio en directo la otra semifinal, entre Argentina e Inglaterra, en Atlanta. Publicó incluso una foto con el futbolista argentino Lautaro Martínez, el autor del gol decisivo que les clasifica para la final con España.
Cano ha estado también en la Casa de España, con campeones mundiales como Iker Casillas, Pepe Reino o Fernando Llorente.
Fuente: Levante - EMV
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