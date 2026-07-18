El Consell saca pecho de destinar más de 700.000 euros a subvencionar festejos taurinos por su "arraigo"

El conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, ha destacado el "firme apoyo" de la Generalitat a los festejos taurinos "tradicionales" por su "arraigo" y como "parte fundamental de las señas de identidad de la Comunitat Valenciana y como motor económico y cultural de sus municipios", según ha opinado.

Para ello, ha destacado que, mediante los presupuestos de la Generalitat para 2026, que previsiblemente Les Corts aprobarán esta próxima semana, el Gobierno valenciano impulsa "una apuesta económica sin precedentes", a través de la Dirección General de Interior, con una dotación global de más de 700.000 euros.

El titular de Interior ha subrayado que esta defensa se realiza "desde el respeto a la tradición y desde la seguridad y el compromiso con los municipios", abogando además por un marco regulador como el nuevo reglamento de 'bous al carrer' "adaptado a los retos de futuro y que se ha impulsado con el máximo diálogo".

Valderrama ha indicado que el Consell es "consciente del arraigo que tienen en la sociedad valenciana" los 'bous al carrer', unas manifestaciones festivas "que el año pasado estuvieron presente en 266 municipios, que representan casi el 50% del total".

"En 2025 hubo, además, 254 días con festejos taurinos en alguna localidad de nuestro territorio y se batió el récord histórico de festejos, con 9.542 autorizaciones, superando con ello el máximo alcanzado en 2017, unas cifras que reflejan un ecosistema que mueve riqueza, genera actividad económica y oportunidades", ha afirmado.

Y ha defendido, en este contexto, que las instituciones "tienen la responsabilidad de apoyar ese crecimiento dotando al sector de los recursos económicos necesarios y apostando por un marco regulador que refuerce la seguridad jurídica de estas actividades, garantizando su continuidad y consolidándolas como un motor económico y cultural".

Pequeños municipios

Por ello, ha precisado que en 2026 se ha incorporado en los presupuestos una nueva partida de 60.000 euros para ayudar a los municipios de menos de 2.000 habitantes con el fin de que ningún ayuntamiento "se quede sin poder realizar sus festejos" y otros 250.000 euros para facilitar su adaptación al nuevo reglamento.

Además, se ha referido también a los 120.000 euros para actuaciones de promoción y mejora de la seguridad de festejos taurinos tradicionales; los 100.000 euros que se destinarán a plazas de toros permanentes de tercera categoría, escenario de actividades taurinas tradicionales; los 150.000 euros para las escuelas de recortadores, modalidades taurinas de arraigo popular; y, finalmente, los 50.000 euros para la divulgación de festejos taurinos.

"Estamos demostrando con hechos que creemos en este sector, y lo apoyamos desde el respeto a la tradición, pero también desde la modernización, la seguridad y el compromiso con los municipios, las peñas, los ganaderos y todas las personas que hacen posible que los 'bous al carrer' sigan siendo una de las manifestaciones festivas más importantes de la Comunitat Valenciana", ha justificado.

Además, ha garantizado que la Generalitat "va a seguir implementando medidas de apoyo a una actividad que representa un medio de vida y una fuente de oportunidades para miles de familias de todo el territorio valenciano y en especial en muchos municipios del interior con problemas de despoblación, donde los festejos y tradiciones taurinas se conviertan en un anclaje económico que se suma al cultural y social".

Futura normativa

Por otro lado, se ha referido también a la futura normativa de 'bous al carrer', en vigor a partir del 1 de enero de 2027 y que introduce importantes avances en seguridad y bienestar animal, como la implantación de inspecciones técnicas periódicas para los 'cadafals' y graderíos o la actualización de los medios sanitarios o las condiciones de los chiqueros y corrales.

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El conseller ha puntualizado al respecto que este nuevo reglamento "ha venido precedido de reuniones con todos los actores implicados y de un proceso de participación pública que ha permitido atender muchas de sus propuestas, siempre pensando en un texto moderno y adaptado a los nuevos tiempos, es decir, de todos y para todos".