La tercera ola de calor amenaza la Comunitat Valenciana con tres días de máximas de hasta 45 grados

El calor volverá a intensificarse la próxima semana con la llegada de la tercera ola de calor del verano, tras las sufridas a finales de junio y durante la segunda semana de julio. El episodio tórrido comenzará el martes y se prolongará como mínimo hasta el jueves, según el aviso especial decretado por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) este sábado por la tarde. Las previsiones estiman la concatenación de tres jornadas con temperaturas máximas por encima de los 40 grados en la mitad sur de la Comunitat Valenciana. De hecho, el termómetro podría dispararse hasta los 45 grados en puntos del interior como Jalance el próximo jueves.

La ola de calor se producirá por la llegada de una "masa de aire muy cálida y seca acompañada por altas presiones", explican desde la Aemet. Aunque hará calor en toda la mitad sur de la autonomía y en el interior, se sentirá "sobre todo en el interior". Esto se deberá, como apunta el Jefe de Climatología José Ángel Núñez, a que "el eje de la dorsal se desplaza al centro de la Península y eso favorecerá que las brisas tengan algo más de recorrida y los valores máximos se desplacen al interior". En Xàtiva, por ejemplo, uno de los municipios donde se suelen superar los 40 grados, la máxima para el martes es de 38º C y para el jueves de 41º, cuatro por debajo de lo que se espera en Jalance. Esto se debe a que llegará más la brisa que en las localidades más al interior.

En el litoral, también se registrarán temperaturas elevadas, pero no tan extremas. Serán similares a las de este fin de semana o si cabe un poco más altas, con 33 grados en València; 35 en Dénia; o 37 en Alicante. Sin embargo, las mínimas superiores a los 25 grados -se repetirán nuevas noches tórridas- y la humedad, ofrecerán "mucha sensación de bochorno".

El día más tórrido

El episodio comenzará el martes. La previsión estima "valores significativamente elevados en el interior de Valencia y Alicante". Y, además, como ocurre este fin de semana, hay probabilidad de "tormentas en el interior por la tarde, sin descartar" que estas se trasladen a "puntos del litoral". Las máximas para ese día se moverán entre los 33 y los 35 grados y se dispararán por encima de los 40 en el interior de las provincias de Valencia y Alicante. La situación se repetirá el miércoles con valores muy similares a los ya citados y con mínimas que no bajarán de los 27 grados en ciudades como Alicante. Será el jueves cuando la ola de calor llegue a su pico de calor con máximas de entre 41 y 45 grados en todo el interior de la mitad sur de la Comunitat Valenciana. Es para ese día cuando se prevé que se superen los 45 grados en Jalance.

A medida que se acerquen estas tres jornadas habrá que prestar atención a los avisos de la Aemet y comprobar si estos llegan a ser de nivel rojo como ocurrió el pasado jueves en todo el litoral de Valencia, incluyendo el Cap i casal. Se espera un nivel de peligro importante durante las horas centrales, especialmente en actividades al aire libre y para personas vulnerables (edad avanzada, enfermedades cardiovasculares, etc.), con noches que serán también muy cálidas. El nivel de peligro de incendio aumentará de nuevo hasta situarse en valores extremos, lo que irá acompañado de posibles tormentas vespertinas secas en áreas de montaña.

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La persistencia del calor está teniendo un impacto directo en la salud de los valencianos y valencianas. El Sistema de Monitorización de la Mortalidad Diaria (MoMo) del Instituto de Salud Carlos III registra un exceso de mortalidad atribuible a las altas temperaturas de 231 personas desde el pasado 15 de mayo. Junio se convirtió en el más letal de la historia con 62 decesos y, hasta el momento, julio suma 167. En la primera mitad del verano, ya se ha superado más de la mitad de los fallecimientos registrados el pasado verano; hubo 416, un dato insólito en la serie histórica hasta el momento, que podría superarse este año porque apenas acaba de comenzar el mes de la canícula, el más caluroso del año, que se prolonga hasta el 15 de agosto.

Fuente: Levante - EMV