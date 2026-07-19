La Generalitat financia tesis doctorales para fomentar la formación e investigación en la economía pública

La Generalitat, a través de la Conselleria de Economía, Hacienda y Administración Pública, ha publicado en el Diari Oficial de la Generalitat (DOGV) la convocatoria de subvenciones para fomentar la formación, la investigación y la transferencia de conocimiento entre el sistema universitario valenciano y la administración autonómica en el ámbito de la economía pública.

Estas subvenciones, que tienen carácter plurianual y una duración máxima de cuatro años, permitirán financiar por un importe global de 318.000 euros hasta tres proyectos de investigación de tesis doctoral de un máximo de dos universidades valencianas, según ha informado la Generalitat en un comunicado.

Las ayudas permitirán sufragar tanto la contratación de personal investigador predoctoral como gastos asociados a la investigación y difusión científica.

Las líneas prioritarias de investigación se centrarán "en ámbitos estratégicos como la gobernanza fiscal, crecimiento económico y equidad en el marco autonómico; los sistemas fiscales y la transformación digital; las necesidades de gasto público de los niveles de gobierno subestatales en el marco de un estado descentralizado, y la evaluación de políticas públicas", ha concretado la administración valenciana.

Asimismo, ha asegurado que la colaboración entre universidades y administración pública "es fundamental para generar conocimiento útil que contribuya a mejorar la toma de decisiones y el diseño de las políticas públicas".

El objetivo de estas ayudas es reforzar el talento investigador joven de la Comunitat Valenciana y consolidar proyectos vinculados a retos reales de la gestión pública, favoreciendo además la transferencia de conocimiento desde el ámbito académico hacia la administración.

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Las solicitudes de estas subvenciones deberán presentarse hasta el 31 de julio por las universidades del sistema universitario valenciano que impartan estudios oficiales de doctorado. Las solicitudes se presentarán de forma telemática a través de la sede electrónica de la Generalitat.