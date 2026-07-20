El chófer de Pradas se estrenó en la dana: "Vimos un tornado y había camiones volcados, pero nada muy excepcional"

La jueza de la dana ha tomado declaración este lunes al que fuera el chófer de la consellera de Interior, Salomé Pradas, durante el fatídico 29 de octubre. El conductor, que tenía16 años de experiencia trabajando en la administración, se estrenó esa misma jornada como chófer de la entonces máxima responsable de las emergencias. Como acompañó a Pradas toda la jornada, se esperaba que su testifical sirviera para completar el relato sobre los pasos de la consellera. Así, ha confirmado la cronología a grandes rasgos pero ha declarado no recordar muchos detalles sobre las conversaciones y ha relatado cómo vivieron el trayecto hasta Carlet en plena emergencia.

Según su relato, recogió a Pradas entre las 8.15 y las 8.30 horas para acudir al Palau de la Generalitat, donde había Pleno del Consell. Iban solos en el coche y no recordaba si hubo llamadas, ya que, ha dicho, él "no está atento" a lo que se habla aunque no hay separación con el asiento trasero. Sobre el mediodía se desplazaron a la sede del 112 en L'Eliana, donde el chófer esperó en el parking durante aproximadamente dos horas. Y alrededor de las 14 horas salieron hacia Carlet, con Pradas y su jefe de prensa. Ha precisado que el secretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso, investigado en la causa, viajaba con su propio conductor del 112.

No hay que olvidar que la jueza de la dana ha cuestionado este desplazamiento hsata Carlet porque hizo que el Cecopi no se convocara hasta las cinco de la tarde. En uno de sus autos, la magistrada Nuria Ruiz Tobarra señaló que ese paso "era totalmente ineficaz respecto del área de Utiel-Requena", donde estaban los principales problemas, y que podría haber sido efectiva únicamente a raíz de la información trasladada por un bombero sobre el riesgo para las poblaciones situadas aguas abajo del río Magro, a la altura del río Sec, como Algemesí y Guadassuar. Sin embargo, según la resolución, "ninguna orden se le dio al bombero forestal". La jueza subraya además que "no se movilizaron más unidades de bomberos forestales próximas geográficamente a la Unidad de Alzira, como Rótova, Castelló de Rugat, Xàtiva y Ontinyent", y que "no hubo movilización de más unidades, ni se controló por la dirección del plan la posible desmovilización".

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En Carlet permanecieron Pradas y Argüeso cerca de dos horas y después, según el chófer, siguieron a los bomberos para ir a ver el barranco, trayecto de unos 20 minutos. El cauce, ha dicho, "llevaba caudal". Y el regreso fue "más complicado": "Acababa de pasar un tornado y había camiones volcados, pero tampoco fue algo muy excepcional". Llegaron al centro de emergencias sobre las 16.40 horas, antes de las cinco, hora a la que estava convocada el Cecpi. Y en ese trayecto no oyó "nada". A partir de esa hora, estuvo esperando hasta la una de la madrugada