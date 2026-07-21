Los Roig invierten en una empresa de gestión de residuos

CoCircular, startup de impacto especializada en gestión circular de residuos, trazabilidad y digitalización, ha cerrado una ronda de financiación de 1,9 millones de euros liderada por Seven Seas Capital. En la operación también participan Juan Roig a través de su brazo inversor en empresas emergentes Angels Capital, Hortensia Roig, Savana Global y Zubi Labs, compañía impulsa por el emprendedor Iker Marcaide y firma desde donde nació CoCircular.

La financiación permitirá a CoCircular abrir una nueva fase de crecimiento durante los próximos cuatro años. Tras consolidar su actividad en el sector de la construcción, donde trabaja con algunas de las principales promotoras y constructoras del país, la compañía prevé ampliar progresivamente su modelo a nuevos sectores, con especial foco en la industria y retail. CoCircular llega a esta etapa con experiencia en grandes grupos empresariales y compañías de referencia, incluidas empresas del Ibex 35, lo que refuerza la validación de su modelo en entornos corporativos con altas exigencias regulatorias, operativas y ambientales.

Refuerzo de estructura

CoCircular reforzará su estructura, ampliará capacidades internas y avanzará en la evolución de 360º Advisor, su plataforma SaaS para la gestión digital y trazable de residuos, hacia un modelo apoyado en IA. El objetivo es reforzar la capacidad de análisis, automatización y toma de decisiones en la cadena de valor del residuo. En el marco de su plan estratégico, la compañía prevé duplicar su plantilla y multiplicar por ocho su cifra de negocio.

“Esta ronda nos permite abrir una nueva etapa para CoCircular. Nacimos con el objetivo de ayudar al sector de la construcción a gestionar mejor sus residuos y avanzar hacia modelos más circulares, y ahora queremos llevar ese aprendizaje a otros sectores donde la trazabilidad, el cumplimiento normativo y la eficiencia son cada vez más importantes. Lo que buscamos es simple: que los residuos dejen de ser un problema operativo y se conviertan en una oportunidad de ahorro y mejora ambiental”, ha señalado Paula Sánchez, CEO de CoCircular.

Seven Seas Capital

Para Seven Seas Capital, que lidera la operación, la inversión responde al encaje de CoCircular con su apuesta por compañías capaces de combinar crecimiento, tecnología e impacto ambiental. Michael Albin, fundador de Seven Seas ha deatacado que “CoCircular aborda uno de los grandes retos de la transición ecológica: convertir la gestión de residuos en un proceso trazable, eficiente y medible. La compañía ha demostrado capacidad para operar en un sector complejo como la construcción y cuenta con una propuesta con potencial para escalar hacia nuevas industrias. Es el tipo de proyecto que queremos acompañar: empresas con propósito, ambición de crecimiento y capacidad para generar beneficios ambientales reales”.

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El impacto de CoCircular se refleja también en sus indicadores ambientales. La compañía ha gestionado más de 6,3 millones de toneladas de residuos y alcanza un 91,45 % de valorización de los residuos de sus clientes. Su modelo ha permitido evitar la emisión de más de 94.010 toneladas de CO₂ a la atmósfera y reducir en un 19,9 % las emisiones respecto a la media en España. Además, sus datos muestran un 45,6 % de mejora potencial en la segregación de residuos en obra, un factor determinante para aumentar la valorización de materiales y reducir el envío a vertedero.