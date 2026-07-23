Regularización en València: más de 28.700 migrantes ya están cotizando en un proceso que respaldan patronal y sindicatos

Una de las principales dudas que presenta el proceso de regularización extraordinaria es si las personas pueden trabajar con el documento que se denomina "de admisión a trámite", que incluye un NIE provisional.

Por ello, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, se ha reunido con patronal y sindicatos para resolver dudas, "desmentir bulos de la derecha" y explicar que sí, que ese documento es válido.

De hecho, más de 28.700 migrantes ya cotizan a la seguridad social tras conseguir un contrato gracias a este proceso de regularización que solicitaron más de 167.000 personas en la Comunitat Valenciana. De estas solicitudes, 158.000 se han admitido a trámite. Y es que la Comunitat Valenciana es la tercera autonomía con mayor volumen de solicitudes, con las provincias de Valencia y Alicante en el tercer y cuarto puesto a nivel nacional, respectivamente.

Reunión en València con los agentes sociales. / Daniel Tortajada / LEV

Así, tras la reunión celebrada en la Delegación del Gobierno, la ministra Elma Saiz, junto a la ministra de Ciencia, Diana Morant, y la delegada Pilar Bernabé, han analizado los datos tras recalcar la "importancia" del proceso tanto para las personas que optan a la documentación en regla como para el tejido empresarial valenciano. De hecho, la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), y los sindicatos CC OO y UGT han coincidido al calificar el proceso de «absolutamente necesario» para la economía valenciana.

El presidente de la CEV, Vicente Lafuente, ha trasladado el interés de las industrias por incorporar esta mano de obra de manera inmediata. «Queremos contratar ya a estas personas», ha señalado, aunque ha reconocido que existen dudas sobre la casuística de aquellos a quienes no se les conceda finalmente la regularización. Para el empresariado, el reto reside en la formación cualificada y en el aprendizaje del idioma para asegurar una integración laboral efectiva. Por ello, ha isntado al gobierno valenciano a ser "partícipe activo" del proceso.

Los sindicatos, por su parte, también han avalado el proceso de regularización extraordinario como una herramienta "clave" para el empleo y como una cuestión de "dignidad y derechos humanos". La secretaria general de CC OO, Ana García, ha reclamado «agilidad» en la tramitación de los expedientes para reducir "la inseguridad" de los afectados, mientras que el secretario general de UGT, Tino Calero (UGT-PV) ha sido especialmente crítico con la administración autonómica. Calero ha exigido al Consell de la Generalitat que se implique "activamente" en el acompañamiento y la integración, "facilitando la homologación de títulos y los procesos formativos". "Queremos recalcar que es importante que el Consell se implique porque lamentablemente no ha sido así en el proceso de regularización", ha destacado el líder sindical de UGT en a Comunitat Valenciana.

Contra la desinformación

La ministra Saiz ha aprovechado su intervención para "desmontar bulos de la derecha y la ultraderecha con la "evidencia científica" que implican los datos. "Estas personas han dejado de estar en los márgenes para ser ciudadanos con igualdad de derechos", ha afirmado la ministra, recordando que la protección se agilizó especialmente tras el impacto de la dana, momento en el que se detectó una situación de vulnerabilidad extrema que requería seguridad jurídica inmediata.

En este sentido, Saiz también ha lanzado un mensaje contra el "negacionismo climático", advirtiendo que esta postura "cuesta vidas" y que es fundamental trabajar con datos ante la realidad de las emergencias naturales. Por último, la ministra ha anunciado un grupo de trabajo estable para realizar un seguimiento constante de las resoluciones, ha asegurado que se han incrementado los esfuerzos de personal agilizar los plazos porque el empleo "es el factor fundamental para la plena inclusión".

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Tras atender a los medios, Elma Saiz tenía previsto reunirse con las entidades inscritas en el Registro de Colaboradores de Extranjería que han participado en el proceso de regularización extraordinaria de personas extranjeras en València y mantener un encuentro con algunas de las familias que participan en programas de intervención y apoyo de la entidad Jovesólides.

Fuente: Levante - EMV