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Educación y Emergencias diseñan una guía y un kit para la "autoprotección" de profesores y alumnos ante catástrofes naturales

La Generalitat Valencianos elabora materiales educativos orientados a "reforzar la cultura de la prevención y la autoprotección" en los centros educativos

Presentación de los materiales en la reunión de trabajo.

Presentación de los materiales en la reunión de trabajo. / Levante-EMV

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M.R.

València

"Reforzar conductas seguras" ante situaciones de emergencia especialmente relevantes en la Comunitat Valenciana, como lluvias fuertes y tormentas, inundaciones, incendios forestales, olas de frío o de calor, terremotos, riesgos tecnológicos y riesgos frecuentes en el hogar o en el uso de productos pirotécnicos.

Ese es el objetivo que persiguen los materiales que han diseñado desde la Conselleria de Emergencias e Interior y la Conselleria de Educación, Cultura y Universidades para "reforzar la cultura de la prevención y la autoprotección" en los centros docentes no universitarios de la Comunitat Valenciana, y que han sido entregados al profesorado para que puedan utilizarlo durante el próximo curso escolar.

"Los contenidos didácticos incluyen infografías para alumnado de las franjas de edad de 3 a 6 años, de 7 a 12 y de 13 en adelante, que se completan con material de apoyo docente y una guía técnica de consulta con actividades complementarias para trabajar a lo largo del curso escolar. El material, con versiones en valenciano y en castellano, se ha desarrollado con criterios de accesibilidad, inclusión, claridad visual y comprensión, con el fin de facilitar su uso en contextos educativos reales y favorecer una comunicación preventiva comprensible para el alumnado", según afirman desde la Generalitat.

Material preparado para Infantil y Primaria

Este trabajo es fruto de la colaboración entre la Conselleria de Emergencias e Interior y la Conselleria de Educación, Cultura y Universidades en el marco del programa de Prevención frente a las Emergencias y Compromiso Activo Colectivo (PECAC), tal y como han explicado los responsables de ambos departamentos durante una reunión de trabajo.

En el marco de esta reunión, Emergencias ha entregado a Educación, para su puesta a disposición de los centros educativos, las infografías y el material didáctico de apoyo docente correspondiente a las etapas educativas de 3 a 6 años y de 7 a 12 años.

Los contenidos dirigidos al alumnado a partir de 13 años se encuentran en elaboración y estarán disponibles en septiembre, según Generalitat, que indica que los materiales han sido confeccionados por la Dirección General de Innovación en Emergencias.

La consellera de Educación, Cultura y Universidades, Carmen Ortí, ha señalado que la educación en prevención y autoprotección es también "una herramienta para formar ciudadanos más responsables, autónomos y preparados para afrontar situaciones de riesgo".

Asimismo, ha indicado que la colaboración con la Conselleria de Emergencias "permite ofrecer al profesorado un material riguroso y adaptado a cada etapa educativa, facilitando así su labor en las aulas e integrando la cultura de la prevención de una manera natural en el día a día del alumnado".

"La prevención empieza en el aula"

Por su parte, el conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, ha afirmado que la prevención "empieza en el aula y es fundamental para construir una sociedad más segura y preparada".

"Hemos querido dotar a los centros escolares de herramientas prácticas y accesibles, que permitan enseñar al alumnado cómo actuar ante situaciones de emergencia, así como facilitar al máximo el trabajo a nuestros docentes", ha subrayado.

En este sentido, los materiales están orientados a facilitar la impartición de los contenidos del Plan de Formación ante Emergencias de Protección Civil, cuya implantación ha comenzado de forma voluntaria en el curso escolar 2025-2026 y será de aplicación obligatoria en los centros educativos a partir del curso 2026-2027.

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Por otro lado, el personal docente contará con una guía de técnicas de apoyo y consulta rápida, que incluye aspectos como un decálogo de autoprotección y liderazgo docente, el kit de emergencia de aula, actividades complementarias mínimas y un calendario anual con propuestas de acciones que podrán trabajarse durante el curso.

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Fuente: Levante - EMV

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