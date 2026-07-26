Pedro Sánchez visita este lunes la zona afectada por el incendio de la Vall d'Uixó
El presidente del Gobierno acude este lunes a mediodía a la zona para conocer la evolución del fuego
El Consejo de Ministros aprobará el martes un decreto para agilizar las ayudas en las zonas afectadas
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, visitará este lunes la Vall d'Uixó para interesarse por el estado del incendio que azota esta zona y que, a mediodía de este domingo ya ha arrasado más de 4.000 hectáreas, obligando a desalojar a 18.000 personas. Sánchez continuará así con su ronda de visitas a las zonas más dañadas por los fuegos que arrasan España, después de que este fin de semana haya acudido a Madrid y Ávila.
Además de para conocer la última hora del incendio, es probable que el presidente anuncie que esta zona será calificada por el Gobierno como "gravemente afectada por emergencia de protección civil", figura comunmente conocida como declaración de zona catastrófica. De hecho, Moncloa ha confirmado que el Consejo de Ministros aprobará este martes un real decreto para aplicar este tratamiento a las zonas afectadas por los incendios, lo que permite agilizar las ayudas.
Será la segunda visita de Sánchez a la C. Valenciana en pocos días, después de que este jueves acudiera a la factoría de Ford en Almussafes, donde se anunció el acuerdo entre la compañía norteamerica y la china Geely para compartir la planta, elevar la producción y asegurar los puestos de trabajo.
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Fuente: Levante - EMV
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