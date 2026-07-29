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Las obras tras la dana en un colegio de Alfafar sacan a la luz 1.600 metros cuadrados de amianto en los techos

El Consell se ve obligado a incrementar en 81.700 euros el gasto de las obras tras el hallazgo de este material contaminante

El CEIP Orba antes de ser derribado.

El CEIP Orba antes de ser derribado. / Daniel Tortajada / LEV

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Pilar Olaya

València

El CEIP Orba de Alfafar fue uno de los centros escolares que se decidió derribar por completo y reconstruir desde cero por los graves daños ocasionados por la riada del 29 de octubre de 2024. Los trabajos de derribo han tenido un contratiempo inesperado: la aparición de amianto en el techo, un material peligroso que requiere de unos trabajos de manipulación y retirada especiales, ya que las fibras que la componen, al ser respiradas, pueden provocar graves enfermedades pulmonares al ser inhaladas.

Un contratiempo que obliga a la Generalitat valenciana que asume las obras a incrementar el coste en  81.700 euros. Las obras de derribo fueron declaradas de emergencia el 15 de junio de 2025 junto a otras actuaciones en centros educativos de Catarroja, Massanassa y Algemesí. Posteriormente, el 5 de agosto, se adjudicaron a la empresa Guerola Infraestructuras, S.L.U. por un importe de 843.683,52 euros.

Prpearadosparala democilición del CEIP Orba de Alfafar.

Visita antes de la democilición del CEIP Orba de Alfafar. / A.A.

Durante la ejecución de los trabajos se detectó la presencia de placas de fibrocemento con amianto en las cubiertas de varios bloques del edificio. La previsión inicial contemplaba la posible retirada de residuos de este tipo en una superficie estimada de 100 metros cuadrados, si bien los trabajos realizados permitieron identificar una extensión final de 1.600 metros cuadrados.

Indetectables por el mal estado del centro

La detección de estos materiales no fue posible en la fase previa debido a las condiciones en las que se encontraba edificio tras el paso de la dana, que impedían el acceso a los espacios interiores y limitaban la inspección a una evaluación visual externa.

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Como consecuencia, se ha producido un incremento sobrevenido del gasto, equivalente a 81.770 euros, financiado íntegramente por la Generalitat.

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Fuente: Levante - EMV

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