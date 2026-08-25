El Consell avisa: "Estamos abocados a nuevas barrancadas en los próximos meses"

La Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP) ha conseguido tener a la Generalitat valenciana como aliado en su reclamación a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) para que acometa de forma prioritaria trabajos de limpieza, conservación y retirada de vegetación en el nuevo cauce del río Turia y en los barrancos y ramblas que necesiten una intervención especial antes de la llegada de las lluvias otoñales."Tienen razón los alcaldes de la Comunitat Valenciana, tanto los de la Confederación Hidrográfica del Júcar como los del Segura. La desidia, la parsimonia, la dejadez de las confederaciones es extraordinaria. En este verano tórrido donde el calor anuncia lluvias torrenciales en otoño, nuestros cauces, nuestros barrancos deberían estar en condiciones y no lo están".

Miguel Barrachina critica la desidia dela CHJ

Unas declaraciones del portavoz del Consell y conseller de Agricultura, Miguel Barrachina, quien ha manifestado este apoyo a la vez que ha pedido a la CHJ y al Estado que priorice las intervenciones en nuestra región, tras contar con unas particularidades con las que no cuentan otros territorios nacionales. "Deben priorizar la Comunitat Valenciana por dos motivos: primero, por el calentamiento del agua del Mediterráneo, que no tiene lugar en todas las regiones españolas, y segundo, por nuestra orografía. Las tres provincias tienen un interior montañoso que propicia una torrencialidad gigante y, por tanto, estamos abocados a nuevas situaciones de barrancadas en los próximos meses. Y lo cierto es que el Gobierno de España no está a la altura ni de nuestros ayuntamientos ni de nuestros vecinos», ha explicado el conseller, durante la presentación, precisamente de obras en el barranco de Picassent para evitar que se inunde el polígono de Beniparrell de nuevo, con una inversión de 17 millones de euros.

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"Tenemos que recurrir a préstamos para obras del Estado"

"La actuación de 17 millones en Beniparrell es un ejemplo. La vicepresidencia de Medio Ambiente está acondicionando cauces, eliminando cañas, con un importe superior a los 52 millones de euros de los valencianos, con préstamos de los valencianos en cauces de Pedro Sánchez, pidiéndole permiso a Pedro Sánchez. Y lo que es incalificable es que la Confederación Hidrográfica, por ejemplo, del Segura, haya ejecutado un 5 % de sus obras mientras nosotros, en competencia que no es nuestra, tenemos que recurrir a bancos".